Bộ Y tế cảnh báo về người dân về bánh trung thu nhập lậu

Theo đánh giá của Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế Tết Trung thu đang đến gần nhu cầu tiêu dùng các loại bánh, kẹo đặc biệt là bánh trung thu tăng đột biến. Bên cạnh các cơ sở sản xuất kinh doanh có uy tín, sản phẩm đảm bảo an toàn còn có một số tổ chức, cá nhân có hành vi lén lút đưa ra thị trường một số loại bánh kẹo nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 26/8/2022, các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội đã kiểm tra, phát hiện, thu giữ 1100 chiếc bánh Trung thu và 240 chiếc bánh trứng chảy do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó, sáng ngày 23/8/2022, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ - Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Đội quản lý thị trường số 15 - Cục Quản lý thị trường Hà Nội tiến hành kiểm tra điểm tập kết bánh trung thu tại tổ 20, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 7420 sản phẩm gồm bánh trung thu, bánh trứng chảy, kẹo trứng... do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng trên và lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 30/8 các đơn vị thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh cũng đã phát hiện và thu giữ 2.400 chiếc bánh trung thu có nhãn ghi bằng tiếng nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ.

Ngoài ra, còn nhiều vụ việc buôn bán, nhập lậu bánh trung thu được phát hiện ở các tỉnh thành trong những ngày cận Tết Trung thu.

Trước thực trạng nêu trên, để đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế, Ban quản lý an toàn thực phẩm các tỉnh phối hợp với Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông triển khai thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn; tập trung ưu tiên các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh kẹo truyền thống tại làng nghề, cơ sở nhỏ lẻ....

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các đơn vị chức năng kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và công khai tên sơ sở, địa chỉ, loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng, nếu có dấu hiệu hình sự đề nghị chuyển cơ quan Công an để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng chỉ mua, sử dụng thực phẩm, phụ gia thực phẩm có nhãn mác đầy đủ, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; không sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mọc, không đúng đối tượng, liều lượng theo quy định.