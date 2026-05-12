Doanh nhân trí thức chủ động tham gia xây dựng, phản biện chính sách trong khối đại đoàn kết

Chiều 12/5, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, ông Nguyễn Quang Huân nhấn mạnh vai trò của đội ngũ doanh nhân trí thức trong học tập suốt đời, đóng góp xây dựng, phản biện chính sách và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Tham luận với chủ đề “Doanh nhân trí thức không ngừng học tập, rèn luyện tích cực, chủ động đóng góp ý kiến xây dựng và phản biện chính sách trong khối đại đoàn kết dân tộc”, ông Nguyễn Quang Huân là Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Halcom Việt Nam, cho biết thời gian qua, đội ngũ doanh nhân trí thức đã tích cực nghiên cứu, trao đổi và lan tỏa nhận thức về vai trò của kinh tế tư nhân trong giai đoạn phát triển mới.

Ông Nguyễn Quang Huân tham luận tại Đại hội trong phiên họp chiều 12/5. Ảnh: Diễn đàn doanh nghiệp.

Thông qua các công trình nghiên cứu, hội thảo khoa học và hoạt động truyền thông, vai trò của doanh nhân vừa là lực lượng nòng cốt thúc đẩy kinh tế tư nhân – động lực quan trọng của nền kinh tế, vừa là nhân tố trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được làm rõ.

Các vấn đề lớn như phát triển kinh tế tư nhân, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, công tác bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đã được đội ngũ doanh nhân trí thức trao đổi, phản ánh và lan tỏa rộng rãi, góp phần tạo đồng thuận xã hội.

Trong hoạt động xây dựng chính sách và giám sát, phản biện xã hội, đội ngũ doanh nhân trí thức đã tham gia đóng góp ý kiến tại các diễn đàn của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội.

Nhiều ý kiến tập trung vào hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát huy vai trò khu vực kinh tế tư nhân và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý theo hướng minh bạch, ổn định.

Trong lĩnh vực môi trường và phát triển bền vững, các hoạt động giám sát, khảo sát thực tế được triển khai nhằm phản ánh kịp thời khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, thúc đẩy ứng dụng công nghệ, nâng cao tiêu chuẩn môi trường và bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và phát triển xã hội.

Song song với hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhiều doanh nghiệp đã chủ động đầu tư vào các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, cấp thoát nước, xử lý rác thải, đồng thời triển khai các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng, giáo dục, y tế và khắc phục hậu quả thiên tai.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Quang Huân kiến nghị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội trong các lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, kinh tế xanh, kinh tế số; đồng thời phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong kết nối Nhà nước, doanh nghiệp và đội ngũ trí thức.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, đội ngũ doanh nhân trí thức tiếp tục được xác định là lực lượng quan trọng, đóng góp vào xây dựng và thực thi chính sách, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.