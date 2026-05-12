Doanh nhân trí thức chủ động tham gia xây dựng, phản biện chính sách trong khối đại đoàn kết
Dũng Hiếu
12/05/2026, 20:57
Chiều 12/5, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, ông Nguyễn Quang Huân nhấn mạnh vai trò của đội ngũ doanh nhân trí thức trong học tập suốt đời, đóng góp xây dựng, phản biện chính sách và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.
Tham luận với chủ đề “Doanh nhân trí thức không ngừng học tập, rèn luyện tích cực, chủ động đóng góp ý kiến xây dựng và phản biện chính sách trong khối đại đoàn kết dân tộc”, ông Nguyễn Quang Huân là Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Halcom Việt Nam, cho biết thời gian qua, đội ngũ doanh nhân trí thức đã tích cực nghiên cứu, trao đổi và lan tỏa nhận thức về vai trò của kinh tế tư nhân trong giai đoạn phát triển mới.
Thông qua các công trình nghiên cứu, hội thảo khoa học và hoạt động truyền thông, vai trò của doanh nhân vừa là lực lượng nòng cốt thúc đẩy kinh tế tư nhân – động lực quan trọng của nền kinh tế, vừa là nhân tố trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được làm rõ.
Các vấn đề lớn như phát triển kinh tế tư nhân, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, công tác bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đã được đội ngũ doanh nhân trí thức trao đổi, phản ánh và lan tỏa rộng rãi, góp phần tạo đồng thuận xã hội.
Trong hoạt động xây dựng chính sách và giám sát, phản biện xã hội, đội ngũ doanh nhân trí thức đã tham gia đóng góp ý kiến tại các diễn đàn của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội.
Nhiều ý kiến tập trung vào hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát huy vai trò khu vực kinh tế tư nhân và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý theo hướng minh bạch, ổn định.
Trong lĩnh vực môi trường và phát triển bền vững, các hoạt động giám sát, khảo sát thực tế được triển khai nhằm phản ánh kịp thời khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, thúc đẩy ứng dụng công nghệ, nâng cao tiêu chuẩn môi trường và bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và phát triển xã hội.
Song song với hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhiều doanh nghiệp đã chủ động đầu tư vào các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, cấp thoát nước, xử lý rác thải, đồng thời triển khai các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng, giáo dục, y tế và khắc phục hậu quả thiên tai.
Nhân dịp này, ông Nguyễn Quang Huân kiến nghị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội trong các lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, kinh tế xanh, kinh tế số; đồng thời phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong kết nối Nhà nước, doanh nghiệp và đội ngũ trí thức.
Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, đội ngũ doanh nhân trí thức tiếp tục được xác định là lực lượng quan trọng, đóng góp vào xây dựng và thực thi chính sách, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Tăng cường vai trò hội đồng tư vấn trong giám sát, phản biện xã hội
16:53, 12/05/2026
Phát huy vai trò Mặt trận, củng cố đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới
16:52, 12/05/2026
Đổi mới phương thức hoạt động Mặt trận trong điều kiện mới
Khơi dậy tinh thần yêu nước, đổi mới sáng tạo của công nhân lao động
Theo Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, thi đua trong giai đoạn mới phải khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự học hỏi, tự đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám cải tiến, để mỗi người lao động trở thành chủ thể sáng tạo tham gia trực tiếp vào nâng cao năng suất lao động.
Hiệp thương cử 397 nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI
Đại hội đã thông qua số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 405 nhân sự; hiệp thương cử ra 397 nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Sắp diễn ra Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026
Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026 (lần thứ 6) (Vietnam Connect Forum 2026) với chủ đề “Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới” sẽ diễn ra vào lúc 13h00 ngày 13/05/2026 tại Hà Nội...
Tăng cường vai trò hội đồng tư vấn trong giám sát, phản biện xã hội
Chiều 12/5, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026–2031, các ý kiến nhấn mạnh vai trò của hội đồng tư vấn trong giám sát, phản biện xã hội, góp phần thực hiện các đột phá chiến lược theo định hướng của Đảng.
Phát huy vai trò Mặt trận, củng cố đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới
Chiều 12/5, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI nghe tham luận của các địa phương, tổ chức chính trị – xã hội, khẳng định vai trò nòng cốt của Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng hành phát triển đất nước.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: