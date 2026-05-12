Khơi dậy tinh thần yêu nước, đổi mới sáng tạo của công nhân lao động

Đỗ Mến

12/05/2026, 20:56

Theo Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, thi đua trong giai đoạn mới phải khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự học hỏi, tự đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám cải tiến, để mỗi người lao động trở thành chủ thể sáng tạo tham gia trực tiếp vào nâng cao năng suất lao động.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam trình bày tham luận tại đại hội. Ảnh: VGP.

Phát biểu tham luận tại Đại hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 12/5, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam nêu bật vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc đồng hành cùng công nhân lao động thi đua sáng tạo, nâng cao năng suất, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, yêu cầu đặt ra là phải phát huy cao nhất sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến của mỗi người dân, trong đó có công nhân lao động.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam nhấn mạnh trong thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động đã được triển khai đồng bộ, sâu rộng, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đất nước, của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Nổi bật là phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” đã trở thành động lực phát huy sáng kiến, đổi mới công nghệ, hợp lý hóa sản xuất và cải thiện điều kiện làm việc, góp phần quan trọng tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất - kinh doanh.

Bên cạnh đó, các phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” ngày càng phát huy hiệu quả, giúp cải thiện môi trường làm việc, tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động khẳng định giá trị bản thân.

Các phong trào, đợt thi đua cao điểm trên các công trình trọng điểm quốc gia đã giúp đoàn viên, người lao động vượt qua khó khăn, thử thách, gian khổ, rút ngắn thời gian thi công, hoàn thành vượt tiến độ các công trình, đóng góp to lớn cho sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Từ thực tiễn trong tổ chức, phát động, triển khai các phong trào thi đua của tổ chức Công đoàn, ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh cần phát động sâu rộng phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” gắn với cuộc vận động “3 tiết kiệm” với phương châm “lao động giỏi” là nền tảng, “năng suất cao” là yêu cầu, “thu nhập tốt” là kết quả cần hướng tới; còn “3 tiết kiệm” là phương thức quản trị để giảm lãng phí, gia tăng giá trị và nâng cao sức cạnh tranh.

Bên cạnh đó đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua theo hướng thực chất, định lượng, có tiêu chí, có sản phẩm, có kiểm tra, có sơ kết, tổng kết và có khả năng đo lường kết quả cụ thể.

Mặt khác, đổi mới công tác khen thưởng theo hướng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, hướng mạnh về cơ sở, lấy người lao động trực tiếp làm trung tâm, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo cao nhất. Nghiên cứu, đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động cơ chế thưởng theo tỷ lệ giá trị làm lợi.

Ngoài ra, cần vận động đoàn viên, người lao động tích cực học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, coi đây là giải pháp nền tảng để nâng cao năng suất lao động một cách bền vững.

Thi đua trong giai đoạn mới phải khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự học hỏi, tự đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám cải tiến, để mỗi người lao động trở thành chủ thể sáng tạo tham gia trực tiếp vào nâng cao năng suất lao động.

Cuối cùng là gắn việc tổ chức các phong trào thi đua với nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; bảo đảm thành quả tăng năng suất phải từng bước chuyển hóa thành thu nhập, phúc lợi, để người lao động được thụ hưởng quyền lợi xứng đáng với công sức của mình.

Giai đoạn 2020 - 2025, thông qua các chương trình trọng tâm như “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”, “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” và chuỗi hoạt động “Ngày hội Lao động sáng tạo”, đã có gần 2,8 triệu sáng kiến được công nhận và ứng dụng vào thực tiễn, mang lại giá trị làm lợi ước đạt gần 103 nghìn tỷ đồng.

Bình quân mỗi năm có gần 560 nghìn sáng kiến, với giá trị làm lợi hơn 20,5 nghìn tỷ đồng. Có thể nói thông qua các phong trào thi đua do Công đoàn tổ chức, công nhân Việt Nam đã để lại dấu ấn sâu đậm của mình trong mỗi công trình, mỗi sản phẩm, mỗi thành tựu và bước tiến của đất nước.

Đại hội đã thông qua số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 405 nhân sự; hiệp thương cử ra 397 nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026 (lần thứ 6) (Vietnam Connect Forum 2026) với chủ đề "Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới" sẽ diễn ra vào lúc 13h00 ngày 13/05/2026 tại Hà Nội...

Chiều 12/5, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026–2031, các ý kiến nhấn mạnh vai trò của hội đồng tư vấn trong giám sát, phản biện xã hội, góp phần thực hiện các đột phá chiến lược theo định hướng của Đảng.

Chiều 12/5, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI nghe tham luận của các địa phương, tổ chức chính trị – xã hội, khẳng định vai trò nòng cốt của Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng hành phát triển đất nước.

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI (diễn ra từ ngày 11–13/5/2026) đã tiếp nhận nhiều ý kiến tâm huyết, phản ánh thực tiễn sinh động từ các địa phương và tổ chức thành viên, qua đó khẳng định vai trò nòng cốt của Mặt trận trong tập hợp sức mạnh toàn dân, chăm lo an sinh xã hội và tạo đồng thuận xã hội trong bối cảnh mới...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

