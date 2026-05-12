Khơi dậy tinh thần yêu nước, đổi mới sáng tạo của công nhân lao động

Phát biểu tham luận tại Đại hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 12/5, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam nêu bật vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc đồng hành cùng công nhân lao động thi đua sáng tạo, nâng cao năng suất, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, yêu cầu đặt ra là phải phát huy cao nhất sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến của mỗi người dân, trong đó có công nhân lao động.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam nhấn mạnh trong thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động đã được triển khai đồng bộ, sâu rộng, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đất nước, của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Nổi bật là phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” đã trở thành động lực phát huy sáng kiến, đổi mới công nghệ, hợp lý hóa sản xuất và cải thiện điều kiện làm việc, góp phần quan trọng tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất - kinh doanh.

Bên cạnh đó, các phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” ngày càng phát huy hiệu quả, giúp cải thiện môi trường làm việc, tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động khẳng định giá trị bản thân.

Các phong trào, đợt thi đua cao điểm trên các công trình trọng điểm quốc gia đã giúp đoàn viên, người lao động vượt qua khó khăn, thử thách, gian khổ, rút ngắn thời gian thi công, hoàn thành vượt tiến độ các công trình, đóng góp to lớn cho sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Từ thực tiễn trong tổ chức, phát động, triển khai các phong trào thi đua của tổ chức Công đoàn, ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh cần phát động sâu rộng phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” gắn với cuộc vận động “3 tiết kiệm” với phương châm “lao động giỏi” là nền tảng, “năng suất cao” là yêu cầu, “thu nhập tốt” là kết quả cần hướng tới; còn “3 tiết kiệm” là phương thức quản trị để giảm lãng phí, gia tăng giá trị và nâng cao sức cạnh tranh.

Bên cạnh đó đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua theo hướng thực chất, định lượng, có tiêu chí, có sản phẩm, có kiểm tra, có sơ kết, tổng kết và có khả năng đo lường kết quả cụ thể.

Mặt khác, đổi mới công tác khen thưởng theo hướng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, hướng mạnh về cơ sở, lấy người lao động trực tiếp làm trung tâm, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo cao nhất. Nghiên cứu, đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động cơ chế thưởng theo tỷ lệ giá trị làm lợi.

Ngoài ra, cần vận động đoàn viên, người lao động tích cực học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, coi đây là giải pháp nền tảng để nâng cao năng suất lao động một cách bền vững.

Thi đua trong giai đoạn mới phải khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự học hỏi, tự đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám cải tiến, để mỗi người lao động trở thành chủ thể sáng tạo tham gia trực tiếp vào nâng cao năng suất lao động.

Cuối cùng là gắn việc tổ chức các phong trào thi đua với nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; bảo đảm thành quả tăng năng suất phải từng bước chuyển hóa thành thu nhập, phúc lợi, để người lao động được thụ hưởng quyền lợi xứng đáng với công sức của mình.