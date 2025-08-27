Thứ Năm, 28/08/2025

Trang chủ Dân sinh

Bộ Y tế giới thiệu công nghệ hiện đại nhất tại Triển lãm thành tựu đất nước

Thu Hằng

27/08/2025, 20:40

Tại khu trưng bày của Bộ Y tế trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước, người dân sẽ được trực tiếp trải nghiệm những ứng dụng công nghệ mới nhất trong ngành Y tế, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), y học tái tạo, khám chữa bệnh từ xa...

Khu trải nghiệm dịch vụ y tế. Ảnh: Hà Quyên.
Khu trải nghiệm dịch vụ y tế. Ảnh: Hà Quyên.

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được tổ chức với quy mô toàn quốc, quy tụ 34 tỉnh, thành phố; 28 Bộ, ngành; hơn 100 doanh nghiệp và dự kiến đón trên 3.000 khách mời.

Sự kiện diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), giới thiệu thành tựu 80 năm xây dựng, phát triển đất nước.

Triển lãm kết hợp các công nghệ hiện đại như 3D mapping, thực tế ảo, đa phương tiện, tôn vinh những thành tựu mọi mặt của Việt Nam, cũng như các giá trị văn hóa và con người Việt Nam.

Gian trưng bày Bộ Y tế mang chủ đề “Y tế Việt Nam - Hành trình 80 năm vì sức khỏe Nhân dân” trong khu vực H1-001, phác họa bức tranh tổng thể về lịch sử, hiện tại và tương lai của ngành Y tế Việt Nam.

Thông qua hệ thống các pano chuyên đề, khách tham quan có thể theo dõi hành trình 80 năm hình thành và phát triển của y tế nước nhà, từ những trạm xá dã chiến trong kháng chiến, các dấu mốc quan trọng như thanh toán bệnh đậu mùa, bại liệt, khống chế SARS, cho tới những thành tựu nổi bật trong ghép tạng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ in 3D và chuyển đổi số y tế.

Gian trưng bày còn giới thiệu tầm nhìn đến năm 2035 và 2045 với mục tiêu xây dựng một nền y tế thông minh, bao phủ toàn dân, hội nhập quốc tế và ngang tầm các nước tiên tiến.

Các hình ảnh, biểu đồ, hiện vật và phim tư liệu giúp khách tham quan hiểu rõ hơn vai trò của ngành Y tế trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân qua nhiều thế hệ, cũng như kỳ vọng về một nền y tế hiện đại, bền vững trong tương lai.

Không gian được chia theo hành trình. Trong đó, với hành trình Quá khứ - Y tế trong hai cuộc kháng chiến, khách tham quan sẽ bước vào không gian tái hiện những trạm xá dã chiến, hình ảnh các bác sĩ quân y, y sĩ vùng cao, những con người thầm lặng trong bom đạn nhưng vẫn giữ mạch sống cho chiến sĩ và nhân dân.

Gian trưng bày Bộ Y tế mang chủ đề “Y tế Việt Nam - Hành trình 80 năm vì sức khỏe Nhân dân”.
Gian trưng bày Bộ Y tế mang chủ đề “Y tế Việt Nam - Hành trình 80 năm vì sức khỏe Nhân dân”.

Hiện tại - Thành tựu vượt bậc, hướng tới y tế toàn dân: Trung tâm gian hàng là nơi khắc họa bước tiến vượt bậc trong những thập kỷ gần đây: phát triển y tế cơ sở, triển khai hiệu quả công tác phòng bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, mở rộng bảo hiểm y tế toàn dân, đẩy mạnh chăm sóc những đối tượng yếu thế trong xã hội; tăng cường chất lượng đào tạo nhân sự y khoa theo chuẩn quốc tế; phát triển khoa học công nghệ, xây dựng chiến lược, chính sách và hành lang pháp lý tạo điều kiện cho y tế phát triển.

Tương lai - Y tế thông minh, bền vững: Không gian mở với ánh sáng công nghệ và thiết kế tương tác đưa người xem vào một bức tranh y tế tương lai: trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), y học tái tạo, khám chữa bệnh từ xa. Đây cũng là nơi công chúng trực tiếp trải nghiệm những ứng dụng công nghệ mới nhất, chứng kiến cách ngành Y đang tiến những bước dài trong chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Gian trưng bày của Bộ Y tế cũng dự kiến trình diễn các điểm nhấn công nghệ và trải nghiệm cho người dân. Bệnh viện Bạch Mai giới thiệu giải pháp phân tích dữ liệu CT phát hiện sớm ung thư phổi, tim mạch với độ chính xác 98%, trả kết quả trong 1-2 phút.

Thực tế ảo tăng cường: Khách tham quan trải nghiệm kính HoloLens, kết hợp hình ảnh ảo với môi trường thật, mở ra góc nhìn y học trực quan. Ứng dụng số: Giới thiệu Bạch Mai Care giúp người dân quản lý hồ sơ sức khỏe mọi lúc, mọi nơi.

Công nghệ in 3D trong y học: Tạo mô hình giải phẫu chính xác từ dữ liệu hình ảnh y tế, hỗ trợ bác sĩ lập kế hoạch phẫu thuật, giảm rủi ro, rút ngắn thời gian và chế tạo sản phẩm cấy ghép cá thể hóa (xương, khớp, tấm cố định, dụng cụ phẫu thuật). Công nghệ này cũng phục vụ đào tạo, nghiên cứu nhờ các mô hình bệnh lý trực quan.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, các bác sĩ từ Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội trực tiếp khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho khách tham quan các chuyên khoa: Tim mạch, Cơ xương khớp (đo loãng xương), Da liễu, Răng Hàm Mặt. Hơn 4.000 phần quà sức khỏe cũng sẽ được trao tận tay khách tham quan.

