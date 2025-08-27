Bộ Y tế giới thiệu công nghệ hiện đại nhất tại Triển lãm thành tựu đất nước

Bộ Y tế giới thiệu công nghệ hiện đại nhất tại Triển lãm thành tựu đất nước
Thu Hằng
27/08/2025, 20:40
Tại khu trưng bày của Bộ Y tế trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước, người dân sẽ được trực tiếp trải nghiệm những ứng dụng công nghệ mới nhất trong ngành Y tế, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), y học tái tạo, khám chữa bệnh từ xa...
Chào mừng kỷ niệm 80 năm
Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự
do - Hạnh phúc” được tổ chức với quy mô toàn quốc, quy tụ 34 tỉnh, thành phố; 28 Bộ, ngành; hơn 100 doanh nghiệp và dự kiến đón trên 3.000 khách mời.
Sự kiện diễn ra từ ngày
28/8 đến 5/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), giới thiệu
thành tựu 80 năm xây dựng, phát triển đất nước.
Triển lãm kết hợp các công nghệ
hiện đại như 3D mapping, thực tế ảo, đa phương tiện, tôn vinh những thành tựu mọi
mặt của Việt Nam, cũng như các giá trị văn hóa và con người Việt Nam.
Gian trưng bày Bộ Y tế
mang chủ đề “Y tế Việt Nam - Hành trình 80 năm vì sức khỏe Nhân dân” trong khu
vực H1-001, phác họa bức tranh tổng thể về lịch sử, hiện tại và tương lai của
ngành Y tế Việt Nam.
Thông qua hệ thống các
pano chuyên đề, khách tham quan có thể theo dõi hành trình 80 năm hình thành và
phát triển của y tế nước nhà, từ những trạm xá dã chiến trong kháng chiến, các dấu
mốc quan trọng như thanh toán bệnh đậu mùa, bại liệt, khống chế SARS, cho tới
những thành tựu nổi bật trong ghép tạng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ
in 3D và chuyển đổi số y tế.
Gian trưng bày còn giới
thiệu tầm nhìn đến năm 2035 và 2045 với mục tiêu xây dựng một nền y tế thông
minh, bao phủ toàn dân, hội nhập quốc tế và ngang tầm các nước tiên tiến.
Các hình ảnh, biểu đồ, hiện
vật và phim tư liệu giúp khách tham quan hiểu rõ hơn vai trò của ngành Y tế
trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân qua nhiều thế hệ,
cũng như kỳ vọng về một nền y tế hiện đại, bền vững trong tương lai.
Không gian được chia theo
hành trình. Trong đó, với hành trình Quá khứ - Y tế trong hai cuộc kháng chiến,
khách tham quan sẽ bước vào không gian tái hiện những trạm xá dã chiến, hình ảnh
các bác sĩ quân y, y sĩ vùng cao, những con người thầm lặng trong bom đạn nhưng
vẫn giữ mạch sống cho chiến sĩ và nhân dân.
Hiện tại - Thành tựu vượt
bậc, hướng tới y tế toàn dân: Trung tâm gian hàng là nơi khắc họa bước tiến
vượt bậc trong những thập kỷ gần đây: phát triển y tế cơ sở, triển khai hiệu quả
công tác phòng bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, mở rộng bảo hiểm y tế
toàn dân, đẩy mạnh chăm sóc những đối tượng yếu thế trong xã hội; tăng cường chất
lượng đào tạo nhân sự y khoa theo chuẩn quốc tế; phát triển khoa học công nghệ,
xây dựng chiến lược, chính sách và hành lang pháp lý tạo điều kiện cho y tế
phát triển.
Tương lai - Y tế thông
minh, bền vững: Không gian mở với ánh sáng công nghệ và thiết kế tương tác
đưa người xem vào một bức tranh y tế tương lai: trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu
lớn (Big Data), y học tái tạo, khám chữa bệnh từ xa. Đây cũng là nơi công chúng
trực tiếp trải nghiệm những ứng dụng công nghệ mới nhất, chứng kiến cách ngành
Y đang tiến những bước dài trong chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.
Gian trưng bày của Bộ Y tế
cũng dự kiến trình diễn các điểm nhấn công nghệ và trải nghiệm cho người dân. Bệnh
viện Bạch Mai giới thiệu giải pháp phân tích dữ liệu CT phát hiện sớm ung thư
phổi, tim mạch với độ chính xác 98%, trả kết quả trong 1-2 phút.
Thực tế ảo tăng cường: Khách
tham quan trải nghiệm kính HoloLens, kết hợp hình ảnh ảo với môi trường thật, mở
ra góc nhìn y học trực quan. Ứng dụng số: Giới thiệu Bạch Mai Care giúp
người dân quản lý hồ sơ sức khỏe mọi lúc, mọi nơi.
Công nghệ in 3D trong y học: Tạo
mô hình giải phẫu chính xác từ dữ liệu hình ảnh y tế, hỗ trợ bác sĩ lập kế hoạch
phẫu thuật, giảm rủi ro, rút ngắn thời gian và chế tạo sản phẩm cấy ghép cá thể
hóa (xương, khớp, tấm cố định, dụng cụ phẫu thuật). Công nghệ này cũng phục vụ
đào tạo, nghiên cứu nhờ các mô hình bệnh lý trực quan.
Cũng trong khuôn khổ
chương trình, các bác sĩ từ Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung
ương Hà Nội trực tiếp khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho khách tham quan các
chuyên khoa: Tim mạch, Cơ xương khớp (đo loãng xương), Da liễu, Răng Hàm Mặt.
Hơn 4.000 phần quà sức khỏe cũng sẽ được trao tận tay khách tham quan.
Triển lãm Thành tựu đất nước mở cửa cho Nhân dân tham quan từ ngày 28/8
09:41, 23/08/2025
