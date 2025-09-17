Bộ Y tế hướng dẫn chọn bánh Trung thu an toàn

Tết Trung thu là dịp lễ truyền thống quan trọng, nhu cầu tiêu thụ bánh Trung thu và các loại thực phẩm đi kèm tăng cao.

Để bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa nguy cơ ngộ độc và bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế khuyến cáo người dân cách lựa chọn bánh Trung thu an toàn, để đón Tết đoàn viên trọn vẹn.

Theo đó, khi mua bánh trung thu, người dân nên lựa chọn tại các cửa hàng, quầy hàng cố định, có địa chỉ rõ ràng. Bánh cần được bày bán trong điều kiện vệ sinh, có tủ kính hoặc che chắn để tránh bụi bẩn, côn trùng và bảo đảm nhiệt độ bảo quản phù hợp.

Ưu tiên các sản phẩm do các thương hiệu, cơ sở sản xuất đã được nhiều người tiêu dùng biết đến, và có thông tin địa chỉ liên hệ cụ thể trên nhãn sản phẩm.

Trước khi mua, cần kiểm tra kỹ nhãn mác và bao bì. Sản phẩm đạt yêu cầu phải có bao bì nguyên vẹn, sạch sẽ, không rách nát hay biến dạng. Nhãn bánh cần ghi đầy đủ các thông tin bắt buộc như: Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất, thành phần, khối lượng, ngày sản xuất, hạn sử dụng, hướng dẫn bảo quản...

Tuyệt đối không lựa chọn những sản phẩm có nhãn mờ, thiếu thông tin hoặc có dấu hiệu bị tẩy xóa. Người tiêu dùng cũng cần chú ý đến cảm quan sản phẩm. Bánh Trung thu đạt chất lượng thường có màu sắc đồng đều, mùi vị thơm đặc trưng, vỏ bánh mềm, không có mùi lạ.

Không sử dụng bánh có dấu hiệu ôi, thiu, ẩm mốc, chảy dầu hoặc nhân bánh đổi màu, bởi đây có thể là dấu hiệu sản phẩm đã hư hỏng hoặc mất an toàn.

Sau khi mua, việc bảo quản và sử dụng đúng cách cũng rất quan trọng. Bánh cần được để ở nơi thoáng mát, tránh nhiệt độ cao, độ ẩm lớn và tránh ánh nắng trực tiếp.

Với bánh tươi, không sử dụng chất bảo quản, người dân nên bảo quản lạnh và dùng trong thời gian ngắn theo hướng dẫn của nhà sản xuất trên bao bì sản phẩm. Nên ăn ngay sau khi mở bao bì và tránh để bánh đã cắt hoặc bánh thừa ngoài môi trường trong thời gian dài.