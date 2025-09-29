Bộ Y tế "tăng tốc" nâng cao năng lực tuyến dưới, chống quá tải tuyến trên
Nhật Dương
29/09/2025, 11:38
Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục mở rộng quy mô bệnh viện, tăng số giường bệnh, tập trung vào các chuyên khoa trọng điểm. Đồng thời, triển khai các chính sách thu hút, khuyến khích bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại vùng khó khăn, góp phần nâng cao năng lực cho y tế tuyến dưới...
Sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội
khóa XV, Bộ Y tế nhận được phản ánh của cử tri nhiều địa
phương về các vấn đề “nóng” của ngành, trong đó có tình trạnh quá tải tại các
bệnh viện.
GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ CHỐNG QUÁ TẢI CHO BỆNH VIỆN TUYẾN TRÊN
Cử
tri tỉnh Gia Lai phản ánh, tình trạng quá tải tại bệnh viện tuyến trên vẫn phổ biến, khiến
người bệnh phải chờ đợi lâu, ảnh hưởng đến chất lượng điều trị. Cùng với đó, chênh lệch về điều kiện khám chữa bệnh giữa các tuyến, nhất là
tuyến cơ sở vẫn khá lớn do hạn chế về nhân lực, trang thiết bị và kỹ thuật
chuyên sâu. Cử tri đề nghị Bộ Y tế có giải pháp khắc phục vấn đề này.
Cùng
nội dung quan tâm, cử tri TP. Hà Nội cũng đề nghị giải quyết tình trạng
quá tải tại các bệnh viện tuyến trên; xem xét tăng đầu tư cho y tế dự phòng, y
tế cơ sở.
Phản
hồi vấn đề trên, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết Bộ đã tham mưu Chính phủ ban
hành và triển khai nhiều đề án, chương trình trọng điểm như Đề án Giảm quá tải
bệnh viện giai đoạn 2013 – 2020; Đề án Bệnh viện vệ tinh; chính sách luân phiên
cán bộ y tế tuyến trên hỗ trợ tuyến dưới để giải quyết tình trạng quá tải bệnh
viện.
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp,số lượng bệnh viện tăng từ 1.415 vào năm 2014, lên 1.643 vào năm 2023; số
giường bệnh thực kê tăng hơn 41%, từ 288.496 giường năm 2014, lên
409.244 giường năm 2022.
Công suất sử dụng giường bệnh tại các bệnh viện tuyến Trung
ương đã giảm từ trên 100% (năm 2014), xuống còn khoảng 80% (năm
2022). Bên cạnh đó, nhiều kỹ thuật chuyên sâu đã được chuyển giao về tuyến dưới,
giúp giảm tình trạng người bệnh phải chuyển tuyến không cần thiết.
Ngoài ra, Bộ Y tế tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục
hành chính trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo hướng lấy người bệnh làm
trung tâm.
Các giải pháp cụ thể như: Thúc đẩy
áp dụng bệnh án điện tử theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Chỉ thị số 07/CT-TTg; ban hành
Thông tư số 26/2025/TT-BYTquy định chi tiết việc kê đơn điều trị ngoại trú cho
người có thẻ bảo hiểm y tế, tạo cơ sở để kéo dài thời hạn cấp thuốc đối với bệnh
mạn tính trong phạm vi cho phép, góp phần giảm thủ tục và việc đi lại của người
bệnh.
Đồng
thời, ban hành
nhiều quyết định chuẩn hóa danh mục dùng chung trong khám, chữa bệnh, nhằm
thống nhất dữ liệu, tăng cường liên thông và giảm tối đa yêu cầu bổ sung hồ sơ;
triển khai các giải pháp hỗ trợ như đặt lịch khám trực tuyến
và thanh toán không dùng tiền mặt.
Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục triển khai
các giải pháp đồng bộ, nâng cao năng lực khám chữa bệnh; mở rộng Đề án Bệnh viện
vệ tinh giai đoạn 2024 – 2030, khuyến khích cả các bệnh viện tỉnh và bệnh viện
tư nhân đủ điều kiện tham gia làm “bệnh viện hạt nhân”; đẩy mạnh ứng dụng công
nghệ thông tin và y tế từ xa (Telemedicine) trong hội chẩn, tư vấn và điều trị.
Đồng thời, Bộ sẽ triển khai quản lý bệnh viện theo hạng
chuyên môn kỹ thuật theo lộ trình của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, có hiệu lực
từ ngày 1/1/2025, thay thế cơ chế phân tuyến hiện nay.
Ngoài ra, Bộ Y tế sẽ tiếp tục mở rộng quy mô bệnh viện,
tăng số giường bệnh, tập trung vào các chuyên khoa trọng điểm. Song song đó, triển khai các chính sách thu hút, khuyến khích bác sĩ trẻ tình
nguyện về công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, góp phần nâng cao năng
lực cho y tế tuyến dưới.
TĂNG NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ CHO Y TẾ CƠ SỞ
Đối với nội dung xem xét tăng
đầu tư cho y tế dự phòng, y tế cơ sở, Bộ Y tế cho biết mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị
quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá nhằm tăng cường công tác bảo vệ,
chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.
Trong đó, việc đầu tư và nâng cao năng lực chuyên môn
cho y tế dự phòng và y tế cơ sở được xác định là yếu tố căn bản, mang tính tiên
quyết đối với sự phát triển bền vững của ngành Y tế.
Về đầu tư, trong giai đoạn 2021 – 2025, nguồn lực cho
y tế dự phòng và y tế cơ sở đã được lồng ghép đầu tư tương đối đồng bộ thông
qua các chương trình mục tiêu quốc gia, bao gồm: Chương trình xây dựng nông
thôn mới; Chương trình giảm nghèo bền vững; Chương trình phát triển kinh tế –
xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Qua đó, nhiều trạm y tế
xã và trung tâm y tế huyện đã được cải thiện cơ sở vật chất, trang
thiết bị và điều kiện hoạt động.
Đối với giai đoạn 2026 – 2035, Bộ Y tế đang được Chính
phủ giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính cùng các Bộ, ngành, địa phương xây dựng
và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc
sức khỏe, dân số và phát triển.
Trong chương trình này, đầu tư cho y tế dự phòng và y
tế cơ sở tiếp tục được xác định là nhiệm vụ then chốt. Đồng thời, Bộ Y tế cũng
đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm bố
trí ngân sách địa phương; huy động thêm các nguồn lực hợp pháp khác để
củng cố, phát triển y tế dự phòng và y tế cơ sở, bảo đảm đáp ứng nhu cầu chăm
sóc sức khỏe ban đầu của Nhân dân ngay tại tuyến cơ sở.
