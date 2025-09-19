Thứ Sáu, 19/09/2025

Bộ Y tế vào cuộc vụ hàng trăm bệnh nhân vẫn tán sỏi dù máy laser hỏng

Nhật Dương

19/09/2025, 13:06

Theo Bộ Y tế, vụ việc được phản ánh có tính chất nghiêm trọng, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe người bệnh và gây mất niềm tin của nhân dân đối với ngành Y tế...

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: TTXVN.
Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: TTXVN.

GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế đã ký văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh liên quan đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Động thái được Bộ Y tế đưa ra sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên mặc dù đã bị hỏng máy laser tán sỏi từ cuối năm 2023 đến nay, nhưng vẫn thực hiện dịch vụ kỹ thuật tán sỏi cho người bệnh.

Theo Bộ Y tế, nội dung sự việc được phản ánh có tính chất nghiêm trọng, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe người bệnh và gây mất niềm tin của nhân dân đối với ngành Y tế nhưng chưa được báo cáo về Bộ Y tế.

Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương chỉ đạo Sở Y tế tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin cơ quan báo chí đã nêu.

Đồng thời, yêu cầu Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên rà soát lại quy trình mua sắm, quản lý, sử dụng thiết bị y tế, quy trình chuyên môn kỹ thuật tán sỏi; điều kiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, công tác cung ứng thuốc, thiết bị y tế, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Việc thực hiện chế độ báo cáo công tác khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan (nếu có vi phạm); phối hợp đầy đủ với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra.

Bảo hiểm xã hội tỉnh rà soát công tác ký hợp đồng, kiểm tra việc thực hiện hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, giám định, thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ năm 2023 đến nay với Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Đặc biệt, kểm điểm và làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan (nếu có vi phạm) và xem xét thu hồi các chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế không đúng quy định (nếu có).

Sở Y tế tỉnh chỉ đạo kiểm tra, rà soát toàn diện các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; công tác mua sắm, cung ứng, quản lý, sử dụng thiết bị y tế, thuốc và các hoạt động chuyên môn kỹ thuật có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn người bệnh; công tác quản lý bảo hiểm y tế và thực hiện các giải pháp chấn chỉnh, bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Bộ Y tế cũng đề nghị xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật, và chỉ đạo các giải pháp để bảo đảm điều kiện hoạt động của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh của người dân; công khai kết quả rà soát, kiểm tra, xử lý trên phương tiện thông tin đại chúng; và gửi báo cáo về Bộ để có hướng giải quyết.

Trước đó, ngày 18/9, Sở Y tế Đắk Lắk thông tin nhanh đến các cơ quan báo chí về vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên liên quan đến máy tán sỏi laser hỏng, nhưng vẫn phát sinh hồ sơ bệnh án dịch vụ kỹ thuật nội soi tán sỏi.

Bác sĩ CKII Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, cho biết từ tháng 7/2025, Sở Y tế đã thành lập đoàn kiểm tra, trong đó có nội dung đánh giá thực trạng hoạt động Khoa Ngoại thận – Tiết niệu của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Quá trình làm việc, Đoàn kiểm tra ghi nhận tại Khoa Ngoại thận – Tiết niệu của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên có một số tồn tại, trong đó có các ca tán sỏi laser được thực hiện tại khoa trong giai đoạn máy tán sỏi laser đã hỏng, không còn sử dụng.

Theo đó, máy tán sỏi laser tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên được đưa vào sử dụng từ năm 2015, sau một thời gian dài sử dụng, đến cuối năm 2023, thiết bị có dấu hiệu giảm công suất và hư hỏng vào năm 2024. Tuy nhiên, thời gian máy hỏng, Khoa Ngoại thận – Tiết niệu của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vẫn phát sinh hồ sơ bệnh án dịch vụ kỹ thuật nội soi tán sỏi.

Qua rà soát, Đoàn kiểm tra phát hiện có 255 trường hợp bệnh nhân sử dụng kỹ thuật khác nhưng hồ sơ ghi sử dụng dịch vụ kỹ thuật nội soi tán sỏi. Sau khi phát hiện sai phạm, Sở đã yêu cầu các đơn vị, cá nhân liên quan giải trình, làm rõ trách nhiệm từng bộ phận, từng cá nhân trong việc thực hiện không đúng quy trình chuyên môn, sai quy định.

Hiện nay, Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đang tiếp tục phối hợp cung cấp sơ, tài liệu có liên quan cho phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk theo các văn bản đề nghị để làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên Bộ Y tế dân sinh máy laser tán sỏi

VnEconomy