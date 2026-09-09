Bộ Y tế xây dựng khung chương trình thực hành đối với bác sĩ

Bộ Y tế đề nghị các địa phương chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực, nghiên cứu phương án triển khai, và hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn sẵn sàng thực hiện hướng dẫn thực hành theo chương trình mới...

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Duy Nguyễn.

TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, cho biết Cục đang lấy ý kiến về khung chương trình thực hành đối với chức danh chuyên môn là bác sĩ, phạm vi hành nghề y khoa, y học cổ truyền, y học dự phòng, răng hàm mặt.

Trước đó, Quyết định số 1718/QĐ-BYT của Bộ Y tế đã đề cập việc thành lập Hội đồng thẩm định khung chương trình thực hành, nội dung đánh giá năng lực thực hành, phạm vi hành nghề đối với 4 phạm vi hành nghề: y khoa, y học dự phòng, y học cổ truyền, răng hàm mặt đối với chức danh chuyên môn là bác sĩ.

Thực hiện chủ trương trên, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Khung chương trình thực hành đối với chức danh chuyên môn là bác sĩ thuộc 4 phạm vi hành nghề này.

Trong đó, tại dự thảo khung chương trình thực hành bác sĩ với phạm vi hành nghề y khoa, Khung chương trình đào tạo thực hành khám bệnh, chữa bệnh 12 tháng nhằm giúp bác sĩ đã tốt nghiệp chương trình đào tạo bác sĩ y khoa và đạt yêu cầu tham gia kỳ kiểm tra đánh giá năng lực, hoàn thiện và tích hợp các năng lực hành nghề cần thiết để thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh an toàn, hiệu quả, lấy người bệnh làm trung tâm. Đáp ứng yêu cầu cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

Ngoài kiến thức, khung chương trình thực hành còn yêu cầu bác sĩ y khoa cần có các kỹ năng về tiếp nhận và đánh giá ban đầu người bệnh; khám, chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị các bệnh lý thường gặp; xử trí ban đầu các tình trạng cấp cứu thường gặp.

Ngoài ra, cần các kỹ năng về thực hiện các thủ thuật lâm sàng cơ bản; bàn giao và chuyển tuyến người bệnh an toàn; kê đơn và theo dõi điều trị an toàn; thực hiện hồi sức tim phổi cơ bản; tham gia chăm sóc người bệnh nội trú và ngoại trú; tư vấn và giáo dục sức khỏe cho người bệnh…

Nhằm bảo đảm các chương trình xây dựng có đủ tính khả thi, bám sát với thực tế, chất lượng, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế nghiên cứu, góp ý dự thảo.

Đối với các Sở Y tế, nghiên cứu dự thảo, cho ý kiến góp ý đối với các chương trình thực hành.

Cùng với đó, chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực, nghiên cứu phương án triển khai, hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn (đặc biệt là các cơ sở hướng dẫn thực hành) sẵn sàng thực hiện việc rà soát, đối chiếu điều kiện liên quan để thực hiện công bố cơ sở đủ điều kiện hướng dẫn thực hành theo chương trình mới.

Liên quan đến kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, Hội đồng Y khoa Quốc gia cho biết việc kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh năm 2027 đối với các chức danh bác sĩ gồm: bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng - hàm - mặt và bác sĩ y học dự phòng là hoạt động được triển khai theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, Nghị định 96/2023/NĐ-CP của Chính phủ, và kế hoạch điều chỉnh hoạt động năm 2026-2027 của Hội đồng Y khoa Quốc gia.

Theo đó, năm 2027 sẽ có 2 kỳ kiểm tra đánh giá năng lực. Kỳ thứ nhất dự kiến tổ chức vào tháng 3/2027, thời gian tiếp nhận hồ sơ dự kiến trong tháng 1/2027. Kỳ thứ hai dự kiến diễn ra vào tháng 12/2027, thời gian tiếp nhận hồ sơ dự kiến vào tháng 9/2027.

Kỳ kiểm tra sẽ được tổ chức trực tiếp trên máy tính hoặc máy tính bảng tại các địa điểm được công bố khi thí sinh đăng ký dự kiểm tra. Nội dung kiểm tra sẽ không áp dụng một cấu trúc chung cho tất cả chức danh mà được xây dựng theo từng lĩnh vực hành nghề.

Cụ thể, hình thức câu hỏi, các miền (lĩnh vực) năng lực, danh mục các vấn đề chuyên môn thiết yếu, cấu trúc và ma trận đề kiểm tra được quy định tại các quyết định riêng của Hội đồng Y khoa Quốc gia.