Thứ Hai, 22/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

BOJ có kế hoạch bán bớt tài sản

Điệp Vũ

22/09/2025, 10:26

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã công bố quyết định quan trọng về việc bắt đầu bán bớt lượng chứng chỉ quỹ ETF trong danh mục tài sản của cơ quan này...

Trụ sở BOJ ở Tokyo - Ảnh: Reuters.
Trụ sở BOJ ở Tokyo - Ảnh: Reuters.

Đây được xem là một dấu hiệu cho thấy mức độ tin tưởng ngày càng tăng của BOJ đối với sức khỏe của nền kinh tế trong nước, mặc dù Nhật Bản vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức bao gồm chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo tờ Wall Street Journal, trong một cuộc họp báo ngày 19/9, Thống đốc BOJ Kazuo Ueda nói rằng chương trình mua chứng chỉ quý ETF kéo dài nhiều năm qua là một phần không thể thiếu trong chính sách nới lỏng tiền tệ quy mô lớn nhằm đạt được mục tiêu lạm phát 2%. Tuy nhiên, với sự cải thiện của nền kinh tế và thị trường hoạt động ổn định, ông Ueda cho rằng không còn cần thiết phải tiếp tục biện pháp này.

Tại cuộc họp báo trên, BOJ thông báo mỗi năm sẽ giảm khoảng 330 tỷ yên, tương đương 2,23 tỷ USD, giá trị danh mục ETF. Với tốc độ này, theo ông Ueda, sẽ mất tới hơn 100 năm để hoàn toàn giải quyết danh mục ETF trị giá 251 tỷ USD của BOJ. Điều này phản ánh sự thận trọng của các nhà hoạch định chính sách tiền tệ nhằm giảm thiểu tác động đến thị trường.

Dù vậy, quyết định giảm nắm giữ chứng chỉ quỹ ETF được coi là một bước đi quan trọng, đánh dấu sự dịch chuyển của BOJ các chính sách nới lỏng cực đoan của thời kỳ Abenomics - chính sách kinh tế mà cố Thủ tướng Shinzo Abe đã thúc đẩy - bao gồm việc bơm tiền giá rẻ vào nền kinh tế và chi tiêu chính phủ mạnh mẽ.

Sau thông báo trên của BOJ, thị trường chứng khoán Nhật Bản đã có phản ứng tiêu cực, với chỉ số Nikkei Stock Average giảm tới 1,8% trong phiên ngày 19/9, trước khi đóng cửa với mức giảm 0,6%. Chỉ số này đã đạt mức cao kỷ lục gần đây nhờ vào kỳ vọng về sự lãnh đạo chính trị mới trong nước và những lo ngại giảm bớt về triển vọng kinh tế Mỹ.

Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền (LDP) của Nhật Bản đang tìm kiếm một nhà lãnh đạo mới sau khi Thủ tướng Shigeru Ishiba thông báo từ chức. Một trong những ứng cử viên hàng đầu, bà Sanae Takaichi, là người ủng hộ các biện pháp kích thích mạnh mẽ cho nền kinh tế Nhật Bản, và điều này đã góp phần thúc đẩy đà tăng của thị trường chứng khoán.

BOJ đã giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 0,5% kể từ lần tăng lãi suất gần đây nhất vào tháng 1, trong bối cảnh cơ quan này đánh giá tác động của thuế quan từ Mỹ và sự bấp bênh chính trị trong nước. Mặc dù thỏa thuận thương mại đạt được giữa Nhật Bản và Mỹ đã giúp giảm bớt một số nghi ngờ, nhưng tác động của thuế quan đến nền kinh tế và các doanh nghiệp Nhật vẫn chưa rõ ràng.

Nhật Bản đã đạt được mức thuế 15%, thấp hơn so với con số 25% mà ông Trump đưa ra ban đầu, nhưng các công ty Nhật vẫn phải đối mặt với chi phí cao hơn so với trước đây. Thực tế này có thể làm giảm khả năng cạnh tranh của hàng hóa Nhật trên thị trường Mỹ và ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp Nhật.

BOJ đang theo dõi xem liệu các công ty có duy trì đầu tư cơ bản và tăng lương trong bối cảnh thuế quan mới hay không. Một số nhà kinh tế dự báo BOJ sẽ giữ nguyên lãi suất cho đến năm sau, trong khi một số khác cho rằng BOJ có thể tăng lãi suất ngay trong tháng 10 nếu các nhà hoạch định chính sách tin rằng giá cả và tiền lương đang trên đà tăng trưởng bền vững.

Trong cuộc họp chính sách tiền tệ vào ngày 19/9, có hai thành viên của hội đồng chính sách BOJ là ông Hajime Takata và ông Naoki Tamura không đồng ý với quyết định giữ nguyên lãi suất, cho thấy hai thành viên này tin rằng BOJ đã sẵn sàng cho một đợt tăng lãi suất.

Đánh giá về thời điểm tiến hành đợt tăng lãi suất tiếp theo, ông Ueda cho biết BOJ sẽ xem xét mức độ tác động tiêu cực từ thuế quan của Mỹ đối với nền kinh tế và giá cả ở Nhật Bản, cũng như liệu lạm phát thực phẩm có giảm bớt hay không.

Thuế quan 15% của Mỹ với ô tô Nhật Bản có hiệu lực từ ngày 16/9

09:38, 16/09/2025

Thuế quan 15% của Mỹ với ô tô Nhật Bản có hiệu lực từ ngày 16/9

Cuộc khủng hoảng của một thị trấn sản xuất ô tô ở Nhật Bản

18:50, 09/09/2025

Cuộc khủng hoảng của một thị trấn sản xuất ô tô ở Nhật Bản

Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố sẽ từ chức

08:02, 08/09/2025

Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố sẽ từ chức

Từ khóa:

BOJ chính sách tiền tệ Nhật bản thế giới Vneconomy

Đọc thêm

Thủ tướng Ấn Độ kêu gọi người dân ngừng sử dụng hàng nhập khẩu

Thủ tướng Ấn Độ kêu gọi người dân ngừng sử dụng hàng nhập khẩu

Trong một bài phát biểu trước công chúng ngày Chủ nhật (21/9), Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kêu gọi người dân ngừng sử dụng hàng hóa nhập khẩu và chuyển sang dùng hàng sản xuất nội địa...

Đang căng thẳng với Mỹ, Canada và Mexico xích lại gần nhau

Đang căng thẳng với Mỹ, Canada và Mexico xích lại gần nhau

Giữa lúc các mối quan hệ Canada - Mỹ và Mexico - Mỹ đang căng thẳng vì thuế quan, Canada và Mexico có những cử chỉ xích lại gần nhau...

“Bí ẩn” chuyện dầu thô giữ giá bất chấp những dự báo thừa cung

“Bí ẩn” chuyện dầu thô giữ giá bất chấp những dự báo thừa cung

Giá dầu thô thế giới hiện đang duy trì ở mức tương đối cao, bất chấp nhiều dự báo cho rằng thị trường sẽ đối mặt với tình trạng thừa cung nghiêm trọng trong thời gian tới...

Trung Quốc tính nới quy định về nhập khẩu vàng

Trung Quốc tính nới quy định về nhập khẩu vàng

Trung Quốc đang có kế hoạch nới lỏng các hạn chế về nhập khẩu vàng, đánh dấu một bước nhỏ nhưng có ý nghĩa trong việc tự do hóa thị trường vàng lớn nhất thế giới...

Áp lực chốt lời có cản nổi đà tăng của giá vàng?

Áp lực chốt lời có cản nổi đà tăng của giá vàng?

Trong ngắn hạn, áp lực chốt lời trên thị trường vàng còn lớn, nhưng giới chuyên gia cho rằng giá kim loại quý này vẫn đang có nhiều yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ trong trung và dài hạn...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Trung Quốc tính nới quy định về nhập khẩu vàng

Thế giới

2

Áp lực chốt lời có cản nổi đà tăng của giá vàng?

Thế giới

3

Đằng sau hiện tượng chứng khoán Mỹ không ngừng lập kỷ lục

Thế giới

4

Tấn công mạng gây gián đoạn tại nhiều sân bay lớn của châu Âu

Kinh tế số

5

Bộ đôi Sinh Lời VIB - Giải pháp tài chính tối ưu dòng tiền, lợi ích cộng gộp lên đến 9,3%

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy