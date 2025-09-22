BOJ có kế hoạch bán bớt tài sản

Đây được xem là một dấu hiệu cho thấy mức độ tin tưởng ngày càng tăng của BOJ đối với sức khỏe của nền kinh tế trong nước, mặc dù Nhật Bản vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức bao gồm chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo tờ Wall Street Journal, trong một cuộc họp báo ngày 19/9, Thống đốc BOJ Kazuo Ueda nói rằng chương trình mua chứng chỉ quý ETF kéo dài nhiều năm qua là một phần không thể thiếu trong chính sách nới lỏng tiền tệ quy mô lớn nhằm đạt được mục tiêu lạm phát 2%. Tuy nhiên, với sự cải thiện của nền kinh tế và thị trường hoạt động ổn định, ông Ueda cho rằng không còn cần thiết phải tiếp tục biện pháp này.

Tại cuộc họp báo trên, BOJ thông báo mỗi năm sẽ giảm khoảng 330 tỷ yên, tương đương 2,23 tỷ USD, giá trị danh mục ETF. Với tốc độ này, theo ông Ueda, sẽ mất tới hơn 100 năm để hoàn toàn giải quyết danh mục ETF trị giá 251 tỷ USD của BOJ. Điều này phản ánh sự thận trọng của các nhà hoạch định chính sách tiền tệ nhằm giảm thiểu tác động đến thị trường.

Dù vậy, quyết định giảm nắm giữ chứng chỉ quỹ ETF được coi là một bước đi quan trọng, đánh dấu sự dịch chuyển của BOJ các chính sách nới lỏng cực đoan của thời kỳ Abenomics - chính sách kinh tế mà cố Thủ tướng Shinzo Abe đã thúc đẩy - bao gồm việc bơm tiền giá rẻ vào nền kinh tế và chi tiêu chính phủ mạnh mẽ.

Sau thông báo trên của BOJ, thị trường chứng khoán Nhật Bản đã có phản ứng tiêu cực, với chỉ số Nikkei Stock Average giảm tới 1,8% trong phiên ngày 19/9, trước khi đóng cửa với mức giảm 0,6%. Chỉ số này đã đạt mức cao kỷ lục gần đây nhờ vào kỳ vọng về sự lãnh đạo chính trị mới trong nước và những lo ngại giảm bớt về triển vọng kinh tế Mỹ.

Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền (LDP) của Nhật Bản đang tìm kiếm một nhà lãnh đạo mới sau khi Thủ tướng Shigeru Ishiba thông báo từ chức. Một trong những ứng cử viên hàng đầu, bà Sanae Takaichi, là người ủng hộ các biện pháp kích thích mạnh mẽ cho nền kinh tế Nhật Bản, và điều này đã góp phần thúc đẩy đà tăng của thị trường chứng khoán.

BOJ đã giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 0,5% kể từ lần tăng lãi suất gần đây nhất vào tháng 1, trong bối cảnh cơ quan này đánh giá tác động của thuế quan từ Mỹ và sự bấp bênh chính trị trong nước. Mặc dù thỏa thuận thương mại đạt được giữa Nhật Bản và Mỹ đã giúp giảm bớt một số nghi ngờ, nhưng tác động của thuế quan đến nền kinh tế và các doanh nghiệp Nhật vẫn chưa rõ ràng.

Nhật Bản đã đạt được mức thuế 15%, thấp hơn so với con số 25% mà ông Trump đưa ra ban đầu, nhưng các công ty Nhật vẫn phải đối mặt với chi phí cao hơn so với trước đây. Thực tế này có thể làm giảm khả năng cạnh tranh của hàng hóa Nhật trên thị trường Mỹ và ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp Nhật.

BOJ đang theo dõi xem liệu các công ty có duy trì đầu tư cơ bản và tăng lương trong bối cảnh thuế quan mới hay không. Một số nhà kinh tế dự báo BOJ sẽ giữ nguyên lãi suất cho đến năm sau, trong khi một số khác cho rằng BOJ có thể tăng lãi suất ngay trong tháng 10 nếu các nhà hoạch định chính sách tin rằng giá cả và tiền lương đang trên đà tăng trưởng bền vững.

Trong cuộc họp chính sách tiền tệ vào ngày 19/9, có hai thành viên của hội đồng chính sách BOJ là ông Hajime Takata và ông Naoki Tamura không đồng ý với quyết định giữ nguyên lãi suất, cho thấy hai thành viên này tin rằng BOJ đã sẵn sàng cho một đợt tăng lãi suất.

Đánh giá về thời điểm tiến hành đợt tăng lãi suất tiếp theo, ông Ueda cho biết BOJ sẽ xem xét mức độ tác động tiêu cực từ thuế quan của Mỹ đối với nền kinh tế và giá cả ở Nhật Bản, cũng như liệu lạm phát thực phẩm có giảm bớt hay không.