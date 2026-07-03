Bốn xu hướng mới định hình ngành F&B Việt Nam năm 2026

Dù khởi đầu năm 2026 với mức tăng trưởng ấn tượng, ngành F&B Việt Nam đang phải đối mặt với áp lực lớn khi chi phí nguyên vật liệu và nhiên liệu tăng mạnh. Báo cáo mới nhất từ Ipsos và Unilever Food Solutions đã chỉ ra 4 xu hướng ẩm thực cốt lõi giúp các doanh nghiệp và nhà hàng tối ưu vận hành…

Chia sẻ tại sự kiện “Future Menus 2026” tại Hà Nội ngày 2/7, ông Nguyễn Xuân Huy, Tổng Giám Đốc/Giám Đốc Điều Hành Unilever Food Solutions (UFS) Việt Nam, cho biết nếu như trong quý 1/2026, ngành F&B Việt Nam ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ (13%) thì trong quý 2/2026, ngành này đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn.

“Chưa kể những nguyên liệu đầu vào khác, chỉ riêng giá nhiên liệu và giá gas trong tháng 4 và tháng 5 đã tăng đến 35%”, ông Huy nói.

Trước những áp lực này, ông Nguyễn Xuân Huy cho rằng vấn đề đặt ra đối với các doanh nghiệp ngành F&B hiện nay là phải chủ động dự báo và chuẩn bị kỹ lưỡng thông qua một mô hình vận hành tinh gọn, tối ưu chi phí và nhất quán về chất lượng.

Báo cáo do Công ty Nghiên cứu thị trường Ipsos Việt Nam và Unilever Food Solutions chỉ ra rằng thực khách hiện nay đang có sự thay đổi tư duy sâu sắc.

Theo đó, người tiêu dùng không còn chạy theo các trào lưu bề nổi mang tính ngắn hạn mà tập trung tìm kiếm các trải nghiệm có chiều sâu về cảm xúc, văn hóa và câu chuyện thương hiệu.

Ông Nguyễn Xuân Huy, Tổng Giám Đốc/Giám Đốc Điều Hành Unilever Food Solutions (UFS) chia sẻ tại sự kiện.

Sự thay đổi này định hình nên 4 xu hướng cốt lõi của ngành F&B Việt Nam năm 2026.

Một là, “tinh hoa chốn bản địa”. Nghiên cứu chỉ ra rằng đây là xu hướng có nội lực phát triển mạnh mẽ nhất trên thị trường với 87% đầu bếp tin vào tiềm năng dài hạn của xu hướng này khi có tới 82% thực khách chủ động tìm kiếm món ăn gắn liền với nguyên liệu địa phương; 57% sẵn sàng chi trả mức giá cao hơn cho các món ăn này và 56% khẳng định muốn ủng hộ nông sản Việt.

Xu hướng này mở ra cơ hội lớn cho các nhà hàng kết nối giá trị văn hóa vùng miền hiệu quả vào việc vận hành bếp thông qua việc khéo léo đặt nguyên liệu địa phương làm điểm nhấn.

Hai là, “nét đẹp mỹ vị đường phố”. Xu hướng này đã chứng minh hiệu quả thương mại vượt trội khi có đến 60% - 70% các nhà hàng độc lập hiện nay tích hợp món ăn đường phố được nâng cấp vào menu cố định. Đặc biệt, các món nước như phở, bún, mì nhận được sự quan tâm lên đến 80%.

Số liệu từ Ipsos chỉ ra rằng 62% thực khách sẵn sàng mở hầu bao chi mạnh hơn để thưởng thức các món ăn đường phố vốn quen thuộc nhưng được nâng cấp chỉn chu, an toàn trong một không gian sang trọng.

Đối tượng khách hàng chịu chi nhất cho phân khúc này là khách du lịch, khách tiếp đối tác và gia đình.

Đại diện Công ty Nghiên cứu thị trường Ipsos Việt Nam và Unilever Food Solutions chia sẻ về 4 xu hướng trong ngành F&B. Theo đó, để giải bài toán tiêu tốn thời gian, công sức và chi phí khi nấu các món ăn này, đội ngũ chef team của UFS đã giới thiệu các giải pháp kỹ thuật tối ưu tại sự kiện.

Ba là, “ẩm thực xuyên biên giới”. Xu hướng này thu hút đến 80% khách hàng trẻ thuộc thế hệ Gen Z và Gen Alpha – những người luôn muốn bứt phá giới hạn và tìm kiếm sự mới lạ.

Khảo sát cho thấy 71% thực khách bị thu hút bởi sự kết hợp sáng tạo giữa các nền văn hóa ẩm thực khác nhau nhưng vẫn giữ được nét quen thuộc. Các đầu bếp hiện nay đang áp dụng chiến lược thông minh khi có tới 78% lựa chọn kết hợp “Á – Á” (đặc biệt là hương vị Thái Lan và Nhật Bản).

Bốn là, “thực đơn cá nhân hóa”. Từ một yếu tố cộng thêm, cá nhân hóa giờ đây trở thành kỳ vọng bắt buộc của giới trẻ. Dữ liệu thực tế cho thấy 44% thực khách trẻ muốn tự điều chỉnh thực đơn theo sở thích cá nhân, và 43% muốn tự kiểm soát hàm lượng dinh dưỡng nạp vào cơ thể.

Tuy vậy, để giảm tải áp lực cho khâu vận hành bếp khi phải chiều lòng từng cá nhân, chuyên gia Unilever Food Solotions khuyến nghị các nhà hàng chỉ nên cá nhân hóa ở những chi tiết cốt lõi khách hàng tìm kiếm (ví dụ: tự điều chỉnh độ cay) và giữ nguyên bộ khung vận hành còn lại.