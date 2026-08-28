Build Better 2026: Saint-Gobain thúc đẩy xu hướng “tiện nghi đa chiều”, lấy con người làm trung tâm

Trong bối cảnh phát triển bền vững đang trở thành một trong những tiêu chí quan trọng của ngành xây dựng, bài toán đặt ra không chỉ là giảm tác động của công trình đến môi trường mà còn phải nâng cao chất lượng không gian sống và sức khỏe con người. Đây cũng là hướng tiếp cận được Saint-Gobain giới thiệu tại Hội nghị Chuyên ngành Kiến trúc và Xây dựng Build Better 2026.

Sự kiện Build Better 2026 thu hút nhiều kiến trúc sư, nhà thiết kế, chuyên gia xây dựng hàng đầu tham gia và thảo luận.

Ngày 21/8/2026, Hội nghị Chuyên ngành Kiến trúc và Xây dựng Build Better 2026 diễn ra tại TP.HCM, quy tụ các chuyên gia, kiến trúc sư và doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng.

Với chủ đề “Biophilic Design & Human Well-Being” (Thiết kế ưa sinh và sức khỏe, hạnh phúc của con người), sự kiện tập trung thảo luận về mối quan hệ giữa thiết kế, môi trường xây dựng và chất lượng sống, trong bối cảnh yêu cầu về công trình xanh và phát triển bền vững ngày càng được quan tâm.

TỪ CÔNG TRÌNH XANH ĐẾN KHÔNG GIAN SỐNG LẤY CON NGƯỜI LÀM TRUNG TÂM

Biophilic Design thường được hiểu là phương pháp đưa các yếu tố tự nhiên như cây xanh, ánh sáng và gió trời vào công trình. Tuy nhiên, tại Build Better 2026, các chuyên gia cho rằng khái niệm này có phạm vi rộng hơn, hướng tới việc tạo ra sự kết nối giữa con người với thiên nhiên thông qua vật liệu, cảnh quan, kiến trúc và cách con người trải nghiệm, tương tác với không gian.

Cách tiếp cận này phản ánh một thay đổi đáng chú ý trong tư duy phát triển công trình: tính bền vững không còn chỉ được đo bằng mức tiêu thụ năng lượng hay mức độ giảm phát thải, mà ngày càng gắn với chất lượng môi trường bên trong công trình và trải nghiệm của người sử dụng.

Tại sự kiện, ông Lê Hữu Sang, Giám đốc Vận hành Toàn cầu ngành Xi măng sợi (Fiber Cement), Tập đoàn Saint-Gobain, đã chia sẻ về “Hành trình kiến tạo công trình bền vững và lấy con người làm trung tâm”.

Theo đại diện Saint-Gobain, ngành xây dựng hiện đóng góp khoảng 37% lượng phát thải toàn cầu. Áp lực giảm phát thải đang thúc đẩy các tiêu chuẩn xây dựng bền vững, đồng thời làm gia tăng nhu cầu đối với các giải pháp vật liệu có hiệu suất cao và thân thiện hơn với môi trường.

“TIỆN NGHI ĐA CHIỀU” TRỞ THÀNH MỘT PHẦN CỦA BÀI TOÁN CÔNG TRÌNH BỀN VỮNG

Trong xu hướng đó, Saint-Gobain cho rằng một công trình bền vững không chỉ cần đáp ứng yêu cầu về hiệu suất và môi trường, mà còn phải tạo ra không gian lành mạnh, an toàn và thoải mái cho người sử dụng.

Từ góc nhìn này, doanh nghiệp đưa ra cách tiếp cận “tiện nghi đa chiều”, tập trung vào bốn yếu tố gồm chất lượng không khí, thị giác, nhiệt và âm thanh.

Các giải pháp được giới thiệu tại Build Better 2026 được thiết kế nhằm giải quyết từng khía cạnh trong trải nghiệm của người sử dụng, đồng thời hướng tới sự cân bằng giữa hiệu suất công trình, tiện nghi và các mục tiêu phát triển bền vững.

Ở nhóm tiện nghi chất lượng không khí, các sản phẩm từ Vĩnh Tường và Vĩnh Tường Gyproc được giới thiệu với đặc tính phát thải VOCs thấp và kiểm soát formaldehyde, hướng tới cải thiện chất lượng môi trường trong nhà.

Đối với tiện nghi thị giác, Saint-Gobain Glass giới thiệu các giải pháp kính có khả năng kiểm soát ánh sáng và độ chói. Một số công nghệ kính còn cho phép thay đổi trạng thái từ trong suốt sang mờ đục, giúp không gian có thể linh hoạt giữa nhu cầu kết nối và riêng tư.

Ở nhóm tiện nghi nhiệt, các giải pháp cách nhiệt hiệu suất cao của Isover, trong đó có bông thủy tinh và bông đá, được giới thiệu nhằm hỗ trợ kiểm soát nhiệt độ trong công trình. Với cấu trúc sợi có khả năng giữ không khí, vật liệu cách nhiệt góp phần hạn chế trao đổi nhiệt giữa bên trong và bên ngoài công trình.

Trong khi đó, nhóm tiện nghi âm thanh tập trung vào các giải pháp trần tiêu âm Ecophon Focus, với khả năng hấp thụ âm thanh được nhà sản xuất công bố lên tới 90-95%. Kiểm soát tiếng ồn ngày càng trở thành một yếu tố được chú trọng trong thiết kế văn phòng, trường học, bệnh viện cũng như các không gian sinh hoạt.

TỪ VẬT LIỆU ĐẾN HỆ SINH THÁI GIẢI PHÁP

Điểm đáng chú ý trong cách tiếp cận của Saint-Gobain là việc đặt các giải pháp vật liệu trong một hệ sinh thái thay vì xem từng sản phẩm như một giải pháp độc lập.

Theo doanh nghiệp, mô hình “một điểm đến - đa giải pháp” cho phép các chủ đầu tư, kiến trúc sư và đối tác tiếp cận nhiều nhóm vật liệu nhằm đồng thời giải quyết các yêu cầu về hiệu suất công trình và trải nghiệm người sử dụng.

Đây cũng là hướng đi phù hợp với xu hướng ngày càng chú trọng đến hiệu quả tổng thể của công trình. Thay vì chỉ lựa chọn vật liệu dựa trên giá thành hoặc một đặc tính kỹ thuật riêng lẻ, các yếu tố như hiệu quả năng lượng, chất lượng không khí, ánh sáng, âm thanh và khả năng tạo ra môi trường sống lành mạnh đang được đặt trong cùng một bài toán thiết kế.

Với Saint-Gobain, định hướng này được đặt trong chiến lược phát triển bền vững của tập đoàn, dựa trên ba trụ cột gồm “Tốt hơn cho con người, Tốt hơn cho hành tinh và Tốt hơn cho tương lai”.

Ông Lê Hữu Sang cho biết sứ mệnh của Saint-Gobain là “Making the world a better home”, trong đó doanh nghiệp hướng tới việc phối hợp cùng các đối tác để phát triển những công trình vừa đáp ứng các yêu cầu về bền vững, vừa tạo ra giá trị cho người sử dụng.

Khu vực triễn lãm của Saint-Gobain thu hút nhiều khách tham quan.

“Mọi người thường dành tới 90% thời gian sinh hoạt ở trong nhà. Vì vậy, một công trình tốt không chỉ được đánh giá qua hiệu quả xây dựng hay tác động đến môi trường, mà còn ở cách công trình đó tạo ra những giá trị tích cực cho con người và chất lượng sống”, ông Sang chia sẻ.