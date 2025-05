"Business Agility Summit 2025" - Kinh nghiệm chuyển đổi số từ các ngân hàng và tập đoàn quốc tế

Ngày 28/5/2025, Hội nghị Agile quốc tế dành riêng cho các tổ chức Agile tại Việt Nam - Business Agility Summit 2025 sẽ được chính thức diễn ra với chủ đề “Agile in the age of AI”.

"Business Agility Summit 2025" là hội nghị do Học viện Agile, Ngân hàng Techcombank và FPT Digital tổ chức với sự đồng hành của VCCorp, Biplus và SAFe Inc. Hội nghị quy tụ các nhà lãnh đạo chuyển đổi và các chuyên gia Agile hàng đầu thế giới, cùng nhau chia sẻ những hiểu biết, kinh nghiệm và thực tiễn quốc tế trong việc chuyển đổi linh hoạt các tổ chức kinh doanh dưới tác động của công nghệ và bối cảnh kinh doanh đầy biến động.

10 bài tham luận tại hội nghị chứa đựng nhiều bài học thực tế đầy giá trị về quá trình chuyển đổi Agile và chuyển đổi số của các ngân hàng và tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Infosys, Ngân hàng Singapore DBS, UOB,... cũng như kinh nghiệm các đơn vị tư vấn chiến lược toàn cầu như BCG, SAFe.

Điểm nhấn của sự kiện là những câu chuyện đắt giá về quá trình chuyển đổi Agile và chuyển đổi số của các ngân hàng và tập đoàn quốc tế.

Đó là kinh nghiệm xây dựng ngân hàng số đến từ ông Dennis Khoo - Nguyên Giám đốc Ngân hàng số TMRW, UOB; người đứng sau thành công đáng kinh ngạc của TMRW, ngân hàng số đầu tiên tại Đông Nam Á. Hay câu chuyện về DBS - “Ngân hàng tốt nhất thế giới” do Global Finance bình chọn, qua chia sẻ của ông Lucas Souza - Head of Agile CoE – Transformation Group.

Lắng nghe câu chuyện của Infosys - Top 3 thương hiệu dịch vụ công nghệ thông tin toàn cầu, qua bài chia sẻ từ bà Vani Vangala - Giám đốc Kinh doanh sản phẩm toàn cầu. Hay hành trình chuyển đổi Agile tại Techcombank của ông Vũ Tùng Lâm - Giám đốc cao cấp Agile, Chiến lược Doanh nghiệp & Chuyển đổi; một trong những người tiên phong trong việc xây dựng và phát triển Techcomway - phiên bản Agile “may đo” riêng biệt dành cho Techcombank.

Được quan tâm không kém đó là những lý thuyết và phương pháp luận chuyển đổi số và chuyển đổi Agile của các đơn vị tư vấn chiến lược toàn cầu như BCG, SAFe. Ông Jungkiu Choi - Giám đốc Điều hành và Đối tác Cấp cao, Boston Consulting Group (BCG) sẽ mang đến những chia sẻ kinh nghiệm làm việc hiệu quả với các đơn vị tư vấn chuyển đổi số dưới góc nhìn của một chuyên gia với hơn 33 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn.

Hay các xu hướng toàn cầu về chuyển đổi Agile trong doanh nghiệp đến từ ông Ola Gedenryd, SAFe® Program Consultant Trainer, SAFe Affiliated Advisors, SAFe - đơn vị số 1 thế giới về tư vấn Agile quy mô lớn (Scaled Agile Framework).

Đặc biệt, tham dự sự kiện cũng là cơ hội để cập nhật các xu hướng mới nhất về chuyển đổi Agile và chuyển đổi số hiện nay. Thông qua bài tham luận của ông Evan Leybourn - Đồng sáng lập Business Agility Institute, tổ chức có ảnh hưởng nhất thế giới về Business Agility, người tham dự có thể nắm bắt được các xu hướng tổng thể về Business Agility trên thế giới. Hay các xu hướng thị trường cho ngân hàng số qua chia sẻ của ông Dương Quốc Tú - Giám đốc Chuyển đổi, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB).

"Business Agility Summit 2025" sẽ diễn ra từ 8h00 đến 18h00 ngày 28/5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội. Để tham gia sự kiện và gặp gỡ, giao lưu với các lãnh đạo, chuyên gia cũng như học hỏi kinh nghiệm chuyển đổi thực tế từ các ngân hàng và tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, đăng ký tại đây: https://agilebusiness.vn/

Thời gian: 28/05/2025

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội

Hotline: 0367 155 580 (Ms Hạnh).

Thời gian: 28/05/2025

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội

Hotline: 0367 155 580 (Ms Hạnh).