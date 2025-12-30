Bưu chính phải trở thành hạ tầng logistics số quốc gia

Định hướng cho giai đoạn tới, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh 6 trụ cột xuyên suốt mà Bưu điện Việt Nam cần kiên định theo đuổi, trong đó, bưu cần được nhìn nhận ở tầm cao hơn, trở thành hạ tầng logistics quốc gia trên nền tảng số, là “đường cao tốc vật chất và logistics” của nền kinh tế số, kết nối sản xuất, lưu thông, tiêu dùng, thương mại điện tử và dịch vụ công...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Triển khai kế hoạch năm 2026 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) ngày 29/12, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận Bưu điện Việt Nam đã có nhiều thay đổi quan trọng, cơ bản vượt qua giai đoạn khó khăn, mở ra một giai đoạn phát triển mới với những chuyển đổi mang tính chiến lược cả về nhận thức và cách làm.

Năm qua, doanh thu, năng suất lao động, thu nhập người lao động đều tăng 2 con số. Chất lượng dịch vụ tăng đáng kể, sản lượng tăng trưởng, mạng lưới tiếp tục phủ rộng đến vùng sâu vùng xa. Dịch vụ ngày càng gắn kết chặt chẽ hơn với người dân, với doanh nghiệp. Công nghệ số được ứng dụng sâu hơn vào vận hành, quản trị và cung cấp dịch vụ. Nhiều mô hình mới được triển khai, nhiều giải pháp sáng tạo được áp dụng thể hiện tinh thần đổi mới, thích ứng và dám đi trước.

Nhấn mạnh vai trò của con người trong kỷ nguyên công nghệ, Bộ trưởng cho rằng AI và công nghệ số sẽ hỗ trợ, bù đắp về tri thức, kỹ thuật và ra quyết định cho tuyến cơ sở, để người Bưu điện tập trung phát huy những giá trị mà máy móc không thể thay thế như sự tận tâm, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và cảm xúc với khách hàng…

Định hướng cho giai đoạn tới, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh 6 trụ cột xuyên suốt Bưu điện Việt Nam cần kiên định theo đuổi: năng suất, chất lượng, công nghệ, động lực, kỷ cương và tinh gọn. Trong đó, bưu cần được nhìn nhận ở tầm cao hơn, trở thành hạ tầng logistics quốc gia trên nền tảng số, là “đường cao tốc vật chất và logistics” của nền kinh tế số, kết nối sản xuất, lưu thông, tiêu dùng, thương mại điện tử và dịch vụ công.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ, mong muốn 5 năm nữa, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ trở thành Tập đoàn Bưu điện và Công nghệ Việt Nam. Đây là việc cần phải làm vì bưu chính sẽ trở thành một trong những hạ tầng quan trọng nhất của nền kinh tế số.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng lưu ý một số nhiệm vụ lớn Bưu điện Việt Nam cần tập trung triển khai.

Thứ nhất, hoàn thiện chiến lược phát triển theo hướng hạ tầng logistics và bưu chính số quốc gia với tầm nhìn dài hạn, mục tiêu rõ ràng, lộ trình cụ thể. Trong đó, xác định rõ đâu là dịch vụ cốt lõi, đâu là không gian phát triển mới, đâu là năng lực công nghệ cần đầu tư trọng tâm.

Thứ hai, tiếp tục hiện đại hóa mạnh mẽ mạng lưới, hạ tầng và công nghệ, xây dựng các trung tâm logistics hiện đại, hệ thống kho bãi thông minh; kết nối, chia sẻ dữ liệu với các đối tác lớn trong thương mại điện tử, vận tải, tài chính và dịch vụ công. Bưu chính phải đứng ở trung tâm của hệ sinh thái số kinh tế Việt Nam.

Thứ ba, nâng cao chất lượng dịch vụ, chuẩn hóa quy trình, nâng cao uy tín thương hiệu. Bưu chính là ngành chạm trực tiếp đến niềm tin của người dân và doanh nghiệp. Mỗi bưu tá, mỗi điểm phục vụ, mỗi kiện hàng đến đúng hẹn, đúng cam kết chính là xây dựng niềm tin và hình ảnh quốc gia.

Thứ tư, quan tâm hơn nữa đến con người, đến đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động. Trong một ngành thay đổi nhanh như bưu chính- logistics, con người là yếu tố quyết định cần đào tạo kỹ năng số và đặc biệt mỗi người bưu chính phải có một trợ lý ảo giúp việc, đào tạo kỹ năng quản trị, kỹ năng vận hành hiện đại.

Thứ năm, tiếp tục đảm bảo vai trò an sinh xã hội phục vụ người dân, đặc biệt là vùng khó khăn, đồng bào vùng xa xôi, người yếu thế nhưng theo cách hiện đại hơn, hiệu quả hơn và thông minh hơn.

Ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Bưu điện Việt Nam: năm 2025 Tổng công ty xác định là năm vững vàng đối mặt khó khăn, nỗ lực củng cố nội lực, quyết tâm xây dựng nền móng phát triển mới, chuẩn bị cho giai đoạn bứt phá.

Theo Bộ trưởng, Bưu điện Việt Nam có truyền thống lâu đời, có mạng lưới rộng khắp, có đội ngũ giàu kinh nghiệm, có uy tín xã hội lớn. Do đó, nếu nắm bắt đúng xu thế, định vị đúng vai trò, đi đúng hướng, Bộ trưởng tin rằng Bưu điện Việt Nam không chỉ là doanh nghiệp bưu chính hàng đầu trong nước mà còn có thể trở thành một tập đoàn logistics và bưu chính số mạnh trong khu vực và thế giới”.

Ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty cho biết năm 2025 Tổng công ty xác định là năm củng cố nội lực, xây dựng nền móng phát triển mới, chuẩn bị cho giai đoạn bứt phá.

Năm 2025, Tổng doanh thu Công ty mẹ tăng 11%, năng suất lao động tăng 11,7%. Các dịch vụ mang lại hiệu quả cao tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực: dịch vụ bưu chính quốc tế tăng 18%, bảo hiểm phi nhân thọ tăng 14%, dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tăng 15,8%. Thu nhập bình quân người lao động tăng tương ứng với tăng trưởng hiệu quả đạt 15,9% so với thực hiện năm 2024.

Bước sang năm 2026, Bưu điện Việt Nam xác định là năm tăng tốc bứt phá, với mục tiêu tăng trưởng 17% về quy mô doanh thu. Để hiện thực hóa mục tiêu, Tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng dựa trên hạ tầng công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng năng lực cạnh tranh thông qua phát triển sản phẩm, mở rộng không gian đa dạng hóa dịch vụ dựa trên dữ liệu.

Trong giai đoạn 2026- 2030, Bưu điện Việt Nam đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp công nghệ số trong lĩnh vực bưu chính - logistics, dựa trên các chiến lược mũi nhọn như: AI và Big Data; kinh tế không gian tầm thấp; tài chính số và bảo hiểm phi nhân thọ; logistics; phân phối hàng tiêu dùng nhanh và nông sản;…