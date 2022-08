BV Diamond Hill: Nguồn cung nhà ở cao cấp cho chuyên gia, kỹ sư tại các khu công nghiệp Bắc Giang

Ngoài việc giải quyết nhà ở cho công nhân, Bắc Giang đang đứng trước bài toán nan giải về nhà ở cao cấp dành cho chuyên gia, kỹ sư làm việc tại những khu công nghiệp. Với sự gia tăng mạnh của tệp khách hàng này trong thời gian qua, vấn đề tháo “nút thắt” nguồn cung bất động sản cao cấp càng trở nên bức thiết.

NHÀ Ở CHO CHUYÊN GIA, KỸ SƯ CÒN BỎ NGỎ

Một doanh nghiệp chuyên sản xuất máy móc tại khu công nghiệp ở Bắc Giang cho biết, những ngày đầu tháng 8/2022, công ty này có nhu cầu tuyển dụng khoảng 13.000 công nhân lao động. Đi cùng với lượng công nhân lao động là hàng trăm chuyên gia nước ngoài và kỹ sư tay nghề tới làm việc.

Thực tế, nhu cầu tuyển dụng tại các khu công nghiệp tại Bắc Giang đang diễn ra mạnh mẽ kể từ sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Cùng với việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, chính sách thu hút và tuyển dụng lao động cũng được đẩy mạnh.

Với khoảng 238.000 công nhân theo thống kê, Bắc Giang xác định phát triển nhà ở xã hội và nhà ở công nhân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần đẩy mạnh. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, bên cạnh chú trọng nguồn cung nhà ở cho công nhân thì bài toán an cư cho chuyên gia nước ngoài, kỹ sư trở thành nhiệm vụ bức thiết, nhất là khi Bắc Giang đang trở thành một trong những tỉnh có sức thu hút đầu tư đứng đầu cả nước.

Không những thế, việc thiếu hụt nguồn cung bất động sản cao cấp còn gây trở ngại rất lớn cho các doanh nghiệp sản xuất tại khu công nghiệp trong việc giữ chân những chuyên gia, kỹ sư và người lao động có tay nghề cao.

Để giải quyết bài toán về nhà ở, những năm trở lại đây, Bắc Giang đã và đang đẩy mạnh nguồn cung bất động sản bằng việc liên tục phê duyệt quy hoạch hàng loạt dự án khu đô thị mà trong đó hạng mục chung cư cung cấp phần lớn đơn vị nhà ở. Chỉ tính riêng từ tháng 7-11/2021, Bắc Giang công bố 41 dự án khu đô thị, khu dân cư.

Nhưng xét về nguồn cung, cơ cấu bất động sản tại Bắc Giang đang thiếu hụt trầm trọng loại hình chung cư cao cấp. Tại thành phố Bắc Giang, nguồn cung căn hộ cao cấp đến chủ yếu từ dự án BV Diamond Hill. Đáng chú ý đây cũng là dự án hiếm hoi chuẩn bị bàn giao. Giỏ hàng dự án này đang co hẹp nhanh chóng do người dân Bắc Giang có tâm lý lựa chọn sản phẩm bất động sản đã hiện hữu. Với diễn biến như hiện tại, BV Diamond Hill sẽ sớm “hết hàng” do nguồn cung bất động sản cao cấp thực tế trên thị trường Bắc Giang khan hiếm.

BV DIAMOND HILL: GIẢI BÀI TOÁN NHÀ Ở CAO CẤP CHO CHUYÊN GIA, KỸ SƯ

BV Diamond Hill góp phần giải quyết bài toán thiếu hụt nguồn cung nhà ở cao cấp.

Toạ lạc đường Hoàng Quốc Việt, giáp 4 mặt tiền, BV Diamond Hill sở hữu vị trí vô cùng đắc địa, giữa trung tâm thành phố Bắc Giang, tâm điểm giao thương sầm uất. Từ dự án, những chuyên gia, kỹ sư hoàn toàn có thể dễ dàng di chuyển tới các tuyến đường kết nối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, khoảng cách từ BV Diamond Hill đến trụ sở hành chính, trường học, bệnh viện trong thành phố chỉ từ 3-5km.

Được quy hoạch và xây dựng dựa trên hệ quy chuẩn quốc tế khắt khe, BV Diamond Hill mang đến cho cư dân một cuộc sống mới với tất cả tiện ích ngay ngưỡng cửa. Chuỗi cửa hàng tại shop khối đế cùng bể bơi vô cực tầm nhìn panorama, quán café sang chảnh, nhà hàng sang trọng, dịch vụ quản gia, dịch vụ đưa đón và trông trẻ theo giờ.…sẽ mang đến cho cư dân trải nghiệm hưởng thụ trọn vẹn.

BV Diamond Hill đặc biệt chú trọng thiết kế không gian nội khu với diện tích lên tới 58%. Cư dân BV Diamond Hill không phải rời nhà xuống đường để tới các tiện ích ngoại khu khi chính nơi đây đã đáp ứng đủ đầy tất cả nhu cầu thiết yếu như sân tập yoga, đường dạo bộ, bể bơi ngoài trời… kề cận trực diện hồ cảnh quan và công viên cây xanh, BV Diamond Hill hưởng trọn bầu không khí trong lành, tươi mát giữa phố thị.

Không chỉ mang đến trải nghiệm hưởng thụ trọn vẹn, BV Diamond Hill còn đáp ứng nhu cầu sống hiện đại, văn minh của cư dân tri thức khi tại mỗi căn hộ sẽ cài đặt thiết bị vận hành thông minh như cửa khoá từ mật mã, hệ thống đèn, bếp điện tự động…

Tiên phong xác lập chuẩn sống quốc tế tại Bắc Giang, nơi đây sẽ trở thành miền đất hứa của những cư dân Bắc Giang tinh hoa và các chuyên gia nước ngoài. BV Diamond Hill góp phần giải quyết bài toán nguồn cung bất động sản cao cấp, tạo lập chốn an cư lý tưởng cho chuyên gia, kỹ sư tay nghề cao.

