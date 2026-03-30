"Cá mập" Pyn Elite: Nếu tránh được cuộc khủng hoảng năng lượng, VN-Index sẽ phục hồi rất nhanh

Nếu tránh được một cuộc khủng hoảng năng lượng kéo dài, Pyn Elite Fund tin rằng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ phục hồi từ đợt giảm này khá nhanh.

Quỹ đầu tư đến từ Phần Lan - Pyn Elite Fund vừa có báo cáo thống kê cho thấy, trong 5 năm qua, VN-Index – "thị trường mục tiêu" của PYN Elite – đã giảm mạnh nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng cũng đã phục hồi nhanh chóng sau các cú sốc của thị trường chứng khoán.

Pyn Elite đã tổng hợp các sự kiện thị trường từ năm 2020 đến 2026. Các sự kiện được sắp xếp theo trình tự thời gian: Sự bùng phát của đại dịch Covid; việc bắt giữ “bà trùm” bất động sản Trương Mỹ Lan; sự suy yếu của VND, và việc Ngân hàng Trung ương Việt Nam sau đó thắt chặt thị trường tiền tệ; Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố biểu thuế đối ứng tháng 4/2025 và cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran.

Ký hiệu T+ cho biết thời gian tính bằng ngày từ lúc giá giảm đến khi phục hồi.

Không phải tất cả các đợt giảm của thị trường chứng khoán đều do hành động của Tổng thống Mỹ gây ra, mặc dù vậy vẫn có các đợt giảm như cuộc tấn công đang diễn ra vào Iran hoặc cuộc khủng hoảng thuế quan năm ngoái. Vào mùa xuân năm ngoái, ông Trump thông báo rằng hàng hóa Việt Nam sẽ chịu mức thuế 46% tại Mỹ, điều này đã khiến thị trường chứng khoán Việt Nam giảm gần 10% trong hai tuần. Thị trường cũng mất cùng khoảng thời gian đó, hai tuần, để phục hồi từ đợt sụt giảm.

Hiện tại, cuộc tấn công của Mỹ vào Iran đã gây áp lực khiến thị trường chứng khoán Việt Nam giảm khoảng 15% trong ba tuần. Thị trường chứng khoán đã xuất hiện các dấu hiệu phục hồi, nhưng chiến sự vẫn đang tiếp diễn.

"Các phát biểu của ông Trump trong tuần này có phần trái chiều, nhưng thông điệp là ông đang cố gắng chấm dứt chiến tranh nhanh chóng. Nếu tránh được một cuộc khủng hoảng năng lượng kéo dài, chúng tôi tin rằng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ phục hồi từ đợt giảm này khá nhanh. Tuy nhiên, vẫn tồn tại rủi ro chiến tranh kéo dài, điều này có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng năng lượng và làm chậm lại tăng trưởng kinh tế toàn cầu", quỹ nhấn mạnh.

Trong thư gửi nhà đầu tư, Pyn Elite cũng cho rằng theo quan điểm của quỹ, kịch bản có khả năng cao nhất là cuộc tấn công của Mỹ và Israel chỉ kéo dài trong thời gian tương đối ngắn. Iran sau đó sẽ chấm dứt các phản ứng công khai, qua đó nguồn cung dầu và nguyên liệu có thể sớm trở lại bình thường.

Kể từ khi chiến sự bùng nổ, Pyn Elite Fund đã thực hiện giao dịch trong danh mục với tổng giá trị khoảng 200 triệu Euro tương đương khoảng 6.000 tỷ (tính cả mua và bán).

Những phiên thị trường giảm sâu và giá trị tài sản quỹ suy giảm do tâm lý bất ổn là điều không mong muốn, nhưng đồng thời cũng tạo cơ hội tái cơ cấu danh mục. Quỹ đã chốt lời ở các cổ phiếu giữ giá tốt và chuyển sang tích lũy các cổ phiếu bị giảm sâu hoặc đang ở trạng thái hấp dẫn trong vài tháng tới.

Với riêng thị trường Việt Nam, tháng 10/2025, FTSE công nhận thị trường chứng khoán Việt Nam đã đạt đủ các tiêu chí để nâng hạng từ cận biên lên nhóm thị trường mới nổi trong năm 2026. Theo kế hoạch, FTSE sẽ xác nhận thay đổi này vào ngày 8/4. Sau quyết định, các quỹ theo chỉ số FTSE sẽ bắt đầu đầu tư vào cổ phiếu Việt Nam từ mùa thu năm nay. Ngoài ra, MSCI có thể đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng trong kỳ họp tháng 6.

Việc nâng hạng của FTSE sẽ thu hút dòng vốn thụ động vào Việt Nam, và các quỹ chủ động quốc tế thường có xu hướng đi theo. Hiện tỷ trọng sở hữu nước ngoài trên thị trường Việt Nam chỉ ở mức 12,6%, trong khi tại Thái Lan là 37%, Indonesia 39% và Malaysia 14%.

Mặc dù vậy, thanh khoản thị trường Việt Nam duy trì tích cực. Từ năm 2025, giá trị giao dịch cổ phiếu thường xuyên vượt 1 tỷ USD mỗi ngày, cao hơn nhiều thị trường EM khác như Indonesia (902 triệu USD) và Malaysia (486 triệu USD). Nhà đầu tư trong nước chiếm khoảng 90% giá trị giao dịch, thậm chí có thời điểm cao hơn.

Về dài hạn, Pyn Elite Fund cho rằng nền kinh tế Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ với đầu tư vào công nghệ, thanh toán số, năng lượng tái tạo và bình đẳng lao động. Những yếu tố này tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng dài hạn của thị trường vốn.