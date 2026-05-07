Cá nhân mua ròng gần 1.000 tỷ đồng, gom nhiều nhất FPT

Thu Minh

07/05/2026, 21:37

Nhà đầu tư cá nhân hôm nay mua ròng 960.1 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 119.6 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Vn-Index vượt đỉnh 1.900 điểm một cách nhẹ nhàng chủ yếu được thúc đẩy bởi cổ phiếu nhóm Vingroup trong khi đa phần cổ phiếu còn lại bị điều chỉnh. Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 17,81 điểm tiến thẳng về vùng giá 1.909,01 trong đó chỉ riêng VHM bật tăng kịch trần và VIC tăng 2,05% đã góp công sức gần 17 điểm còn lại rải rác thuộc về các cổ phiếu khác như STB, LPB, GEE, HDB, MSN và GEX.

Toàn bộ thị trường có tới 191 cổ phiếu giảm điểm, Bay màu nặng nhất vẫn là cổ phiếu nhóm năng lượng dầu khí do xung đột tại khu vực Trung Đông đang bước vào vùng hạ nhiệt và triển vọng giá dầu tích cực hơn. BSR, GAS mất giá hơn 4% cùng hàng loạt cổ phiếu khác như PVS, PLX, PVD...

Bất động sản ngoại trừ nhóm Vingroup đa phần cũng bay màu như BCM, NVL, DXS, PDR, DIG. Đầu tư công hôm nay CTD lau sàn hàng loạt mã khác giảm sâu như VCG, HBC, DPG, HT1. Ngân hàng đang có sự phân hóa sâu sắc, trong khi nhóm vốn hóa lớn như VCB, BID, TCB mất giá thì các cổ phiếu khác tăng trưởng đến kịch trần như STB theo từng câu chuyện riêng của ngân hàng.

Chứng khoán hôm qua còn sáng cửa với nâng hạng, hôm nay quay xe giảm lần lượt ở SSI, VCK, VPX...Trong khi đó, cổ phiếu đầu cơ, nhóm nguyên vật liệu tăng rất khá như GEE, GEX đồng loạt bật tăng kịch trần. Một vài mã tiêu dùng như MSN, HAG cũng hút dòng tiền nhưng không đáng kể.

Thanh khoản ba sàn khớp lệnh tăng mạnh 31.500 tỷ đồng trong đó khối ngoại hạ nhiệt bán ròng xả 312,5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 280,3 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua rồng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MSN, GEX, VHM, POW, HDB, VIC, MWG, LPB, SSI, GEE. 

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Công nghệ Thông tin. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, ACB, BSR, KDH, VCI, GAS, VCG, CTG, KBC.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 960.1 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 119.6 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 10/18 ngành, chủ yếu là ngành Công nghệ Thông tin. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: FPT, ACB, VIC, BSR, VCG, VPB, KDH, MBB, CTG, VCI. 

Phía bán rồng khớp lệnh: họ bán ròng 8/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Thực phẩm và đồ uống, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top bản ròng có: MSN, GEE, HDB, POW, MWG, GEX, VHM, STB, SHB.

Tự doanh mua ròng 201,4 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 23,9 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 6/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Thực phẩm và đồ uống, Điện, nước & xăng dầu khí đốt.

Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm HDB, VNM, GAS, CTG, VHM, BSR, VPX, TCB, EIB, MSN. Top bán ròng là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top cổ phiếu được bán ròng gồm STB, SSI, PLX, TPB, VSC, VCB, VIC, MBB, VJC, GEX.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 848,7 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 136,8 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 8/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Bất động sản, Top bán ròng có VIC, VPB, VHM, GEX, VRE, MBB, VNM, TCH, VCG, VHC.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có STB, ACB, FPT, GEE, TCB, SHB, TPB, MSN, GAS, VCI.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 4.549,6 tỷ đồng, tăng 57,9%, chiếm 14,3% tổng giá trị giao dịch. 

Hôm nay, giao dịch thỏa thuận nổi bật ở VJC với gần 3,5 triệu cổ phiếu, tương đương 635,7 tỷ đồng được trao tay giữa cá nhân trong nước và 3,9 triệu cổ phiếu, tương đương 741 tỷ đồng được cá nhân trong nước mua từ tổ chức trong nước.

Bên cạnh đó, SHB cũng ghi nhận giao dịch thỏa thuận lớn với hơn 30 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 442 tỷ đồng được trao tay giữa Cá nhân trong nước.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Thực phẩm, Thiết bị điện, Xây dựng, Kho bãi, trong khi giảm ở Bất động sản, Chứng khoán, Công nghệ thông tin, Thép, Dầu khí, Tiện ích, Hàng không, Nuôi trồng nông & hải sản.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhóm vốn hóa nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID.

Thị trường trái phiếu phát hành bằng các đồng tiền châu Á đang nổi lên như một điểm sáng trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu biến động mạnh do cuộc chiến tranh Mỹ - Iran...

Moody's, một trong những tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới, đang chuẩn bị phát hành đánh giá tín nhiệm đối với tiền số stablecoin, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các nhà đầu tư đối với các loại tài sản số...

VNI hôm nay tăng tốt và vượt mốc 1900 điểm nhưng thị trường chung lại yếu vì đa số cổ phiếu giảm giá. Nhóm chứng khoán bùng nổ được một nhịp rồi lại đuối sức ngay. Ngay cả khi chỉ số vượt hẳn vùng đỉnh lịch sử thì điều quan trọng hơn là có sự ủng hộ của số đông hay không.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa cho biết thông tin thị trường kỳ 4/2026

"Trong những thời điểm thị trường khủng hoảng, lợi thế cạnh tranh lớn nhất của Petrolimex không nằm ở quy mô hệ thống hay thị phần, mà chính là năng lực hạ tầng, năng lực điều độ và khả năng gánh vác trách nhiệm an ninh năng lượng cho đất nước", Chủ tịch Petrolimex nhấn mạnh.

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

