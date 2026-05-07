Cá nhân mua ròng gần 1.000 tỷ đồng, gom nhiều nhất FPT
Thu Minh
07/05/2026, 21:37
Nhà đầu tư cá nhân hôm nay mua ròng 960.1 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 119.6 tỷ đồng.
Vn-Index vượt đỉnh 1.900 điểm một cách nhẹ nhàng chủ yếu được thúc đẩy bởi cổ phiếu nhóm Vingroup trong khi đa phần cổ phiếu còn lại bị điều chỉnh. Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 17,81 điểm tiến thẳng về vùng giá 1.909,01 trong đó chỉ riêng VHM bật tăng kịch trần và VIC tăng 2,05% đã góp công sức gần 17 điểm còn lại rải rác thuộc về các cổ phiếu khác như STB, LPB, GEE, HDB, MSN và GEX.
Toàn bộ thị trường có tới 191 cổ phiếu giảm điểm, Bay màu nặng nhất vẫn là cổ phiếu nhóm năng lượng dầu khí do xung đột tại khu vực Trung Đông đang bước vào vùng hạ nhiệt và triển vọng giá dầu tích cực hơn. BSR, GAS mất giá hơn 4% cùng hàng loạt cổ phiếu khác như PVS, PLX, PVD...
Bất động sản ngoại trừ nhóm Vingroup đa phần cũng bay màu như BCM, NVL, DXS, PDR, DIG. Đầu tư công hôm nay CTD lau sàn hàng loạt mã khác giảm sâu như VCG, HBC, DPG, HT1. Ngân hàng đang có sự phân hóa sâu sắc, trong khi nhóm vốn hóa lớn như VCB, BID, TCB mất giá thì các cổ phiếu khác tăng trưởng đến kịch trần như STB theo từng câu chuyện riêng của ngân hàng.
Chứng khoán hôm qua còn sáng cửa với nâng hạng, hôm nay quay xe giảm lần lượt ở SSI, VCK, VPX...Trong khi đó, cổ phiếu đầu cơ, nhóm nguyên vật liệu tăng rất khá như GEE, GEX đồng loạt bật tăng kịch trần. Một vài mã tiêu dùng như MSN, HAG cũng hút dòng tiền nhưng không đáng kể.
Thanh khoản ba sàn khớp lệnh tăng mạnh 31.500 tỷ đồng trong đó khối ngoại hạ nhiệt bán ròng xả 312,5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 280,3 tỷ đồng.
Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua rồng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MSN, GEX, VHM, POW, HDB, VIC, MWG, LPB, SSI, GEE.
Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Công nghệ Thông tin. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, ACB, BSR, KDH, VCI, GAS, VCG, CTG, KBC.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 960.1 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 119.6 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 10/18 ngành, chủ yếu là ngành Công nghệ Thông tin. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: FPT, ACB, VIC, BSR, VCG, VPB, KDH, MBB, CTG, VCI.
Phía bán rồng khớp lệnh: họ bán ròng 8/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Thực phẩm và đồ uống, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top bản ròng có: MSN, GEE, HDB, POW, MWG, GEX, VHM, STB, SHB.
Tự doanh mua ròng 201,4 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 23,9 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 6/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Thực phẩm và đồ uống, Điện, nước & xăng dầu khí đốt.
Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm HDB, VNM, GAS, CTG, VHM, BSR, VPX, TCB, EIB, MSN. Top bán ròng là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top cổ phiếu được bán ròng gồm STB, SSI, PLX, TPB, VSC, VCB, VIC, MBB, VJC, GEX.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 848,7 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 136,8 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 8/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Bất động sản, Top bán ròng có VIC, VPB, VHM, GEX, VRE, MBB, VNM, TCH, VCG, VHC.
Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có STB, ACB, FPT, GEE, TCB, SHB, TPB, MSN, GAS, VCI.
Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 4.549,6 tỷ đồng, tăng 57,9%, chiếm 14,3% tổng giá trị giao dịch.
Hôm nay, giao dịch thỏa thuận nổi bật ở VJC với gần 3,5 triệu cổ phiếu, tương đương 635,7 tỷ đồng được trao tay giữa cá nhân trong nước và 3,9 triệu cổ phiếu, tương đương 741 tỷ đồng được cá nhân trong nước mua từ tổ chức trong nước.
Bên cạnh đó, SHB cũng ghi nhận giao dịch thỏa thuận lớn với hơn 30 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 442 tỷ đồng được trao tay giữa Cá nhân trong nước.
Tỷ trọng dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Thực phẩm, Thiết bị điện, Xây dựng, Kho bãi, trong khi giảm ở Bất động sản, Chứng khoán, Công nghệ thông tin, Thép, Dầu khí, Tiện ích, Hàng không, Nuôi trồng nông & hải sản.
Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhóm vốn hóa nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID.
