Cổ phiếu đảo chiều diện rộng dưới sức ép bán ra, trụ “neo” VN-Index trên mốc 1900 điểm

Thanh khoản tăng trong phiên chiều nay nhưng độ rộng lại co hẹp dần cho thấy sức ép từ bên bán đã gia tăng. Tuy VN-Index vẫn được các trụ rất lớn nâng đỡ, thậm chí có nhích lên, nhưng số cổ phiếu giảm giá lại áp đảo.

Chốt phiên sáng sàn HoSE có 147 mã tăng/142 mã giảm nhưng đóng cửa chỉ còn 119 mã tăng/191 mã giảm. VN-Index tăng 0,94% tương đương +17,81 điểm, tốt hơn so với buổi sáng (0,8%/+15,2 điểm). Như vậy yếu tố kéo trụ đang tác động.

VHM thanh khoản lớn nhất thị trường trong phiên chiều, đạt khoảng 877,9 tỷ đồng. Thanh khoản này xuất hiện nhờ dòng tiền mua chủ động mạnh mẽ. Chốt phiên sáng VHM đã tăng 3,11%, ngay khi bước vào phiên chiều đã được kéo lên dữ dội. Đóng cửa VHM chốt được giá kịch trần dù vẫn còn dư bán trần khá lớn, vượt lên đỉnh cao lịch sử mới. Như vậy tính riêng chiều nay VHM tăng thêm tới 3,73%, kết hợp với mức thanh khoản lớn, xác nhận “cú đẩy” vượt đỉnh dứt khoát.

Kết hợp với VHM, VIC trong khoảng 20 phút đầu phiên chiều cũng được “đánh lên” rực rỡ, giá cao nhất tăng 5,24% so với tham chiếu. Tuy nhiên khả năng giữ giá của trụ này kém hơn, VIC bị xả ép trở lại rất nhanh. Đóng cửa VIC chỉ cao hơn phiên sáng không đáng kể, chốt tăng 2,05%. Dù vậy VIC và VHM vẫn là những cổ phiếu đảm bảo VN-Index neo cao trên ngưỡng 1900 điểm khi đem về hơn 17 điểm trong tổng mức tăng 17,81 điểm.

Thống kê rổ VN30 chiều nay có 18 cổ phiếu tụt giá so với phiên sáng, 11 mã tăng cao hơn. Tuy nhiên đại đa số các mã lên giá thêm thì biên độ rất nhỏ. Ngoài VIC, VHM, đáng chú ý chỉ có STB và HDB. STB được đánh lên thậm chí còn tốt hơn cả VHM, đến 1h37 đã chạm tới mức kịch trần. Cổ phiếu này duy trì được giá trần từ sau 2h tới đóng cửa. HDB giống VIC, bùng nổ cực nhanh và cực mạnh trong khoảng 40 phút đầu tiên, lúc cao nhất tăng 4,51% sau đó lùi lại, đóng cửa còn tăng 3,38%. Những cổ phiếu mạnh buổi sáng như MSN, LPB chiều nay ít thay đổi.

VN30-Index đóng cửa tăng 1,25% với 13 mã tăng/13 mã giảm, về độ rộng thì kém hơn phiên sáng (15 mã tăng/13 mã giảm) nhưng điểm số lại cao hơn (phiên sáng tăng 0,97%). Nguyên nhân đến từ sức mạnh của VHM và các trụ lớn của chỉ số này là STB, HDB, MSN. Các mã giảm giá trừ GAS rơi 4,04% còn lại ảnh hưởng hạn chế.

Diễn biến giá của phần còn lại không được tốt như với rổ VN30. Sức ép bán ra đã khiến mặt bằng giá hạ thấp đáng kể. Đầu tiên là độ rộng co lại còn 119 mã tăng/191 mã giảm. Thứ hai là số lượng cổ phiếu giảm sâu quá 1% lên tới 95 mã (phiên sáng 51 mã). Trong khi đó thanh khoản sàn HoSE buổi chiều tăng 17,2% so với phiên sáng. Đây chỉ có thể là kết quả của hành động bán hạ giá.

Điều này cho thấy một xu hướng trái ngược với tiến triển tích cực của điểm số. Nhà đầu tư đã không quá hào hứng với sự kiện đột phá mốc 1900 điểm. Mặc dù VN-Index chưa hoàn toàn phá vỡ vùng kháng cự quanh đỉnh lịch sử nhưng việc vượt qua ngưỡng số tròn mang tính tâm lý 1900 cũng là sự kiện quan trọng.

Trong nhóm cổ phiếu giảm giá sâu nhất thị trường, từ 1% trở lên, xuất hiện tới 20 mã thanh khoản vượt ngưỡng trăm tỷ đồng. Blue-chips chỉ có vài đại diện là GAS, DGC, PLX, TPB, còn lại rất nhiều mã tầm trung: NVL giảm 3,5%, VCG giảm 3,66%, BSR giảm 4,49%, DXG giảm 2,22%, VCI giảm 2,26%, CTD giảm 6,93%, DCM giảm 3,52%, PVT giảm 4,89%... khớp hàng trăm tỷ đồng mỗi cổ phiếu. Nhóm thanh khoản thấp cỡ vài tỷ tới vài chục tỷ đồng cũng có hàng chục mã rơi vượt 2%.

Ở phía tăng giá, sức mạnh rất không đồng đều, đặc biệt là thanh khoản. Chỉ chừng hai chục cổ phiếu có giao dịch nổi bật và giá tăng được đảm bảo từ thanh khoản. Ngoài các blue-chips, GEX, GEE, HHP kịch trần với thanh khoản tốt. MSB tăng 1,96%, GMD tăng 1,4%, PAN tăng 1,86%, PET tăng 6,18%, PNJ tăng 1,62%, DGW tăng 1,61% là những cổ phiếu giao dịch sôi động.

Bức tranh tổng thể của thị trường cuối phiên hôm nay cho thấy dòng tiền vẫn có khả năng duy trì “sức nóng” ở một số địa chỉ cụ thể, nhưng không thể tạo sự sôi động chung. Diễn biến giá tăng trước, suy yếu sau kết hợp với thanh khoản tăng là bất lợi, là biểu hiện của bên bán đang xả hàng.