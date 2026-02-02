Các bệnh viện đưa vào vận hành nhiều hệ thống can thiệp tim mạch hiện đại

Vừa qua, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tổ chức lễ khánh thành Hệ thống thông tim can thiệp hiện đại hàng đầu khu vực phía Nam, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong việc nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tim mạch phức tạp…

BSCKII. Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc Phụ trách quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết bệnh lý tim mạch hiện là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, tạo áp lực lớn cho các bệnh viện tuyến cuối. Năng lực chẩn đoán và điều trị trong "thời gian vàng" thường bị hạn chế bởi thiếu hụt công nghệ. Do đó, việc cập nhật "vũ khí" hiện đại là yêu cầu cấp thiết để đội ngũ y tế thay đổi cục diện điều trị, đặc biệt với các ca bệnh khó.

Hệ thống mới gồm 4 máy DSA hiện đại, trong đó có 3 máy Azurion 5M20 chuyên tim mạch can thiệp, cho phép chẩn đoán và điều trị các bệnh lý mạch vành, tim cấu trúc, tim bẩm sinh và mạch ngoại biên.

Nhiều công nghệ lần đầu được trang bị như StentBoost Live giúp tăng cường hiển thị stent theo thời gian thực, rút ngắn thời gian thủ thuật và giảm liều tia xạ cho người bệnh; CT TAVI Planning hỗ trợ phân tích tự động dữ liệu CT tim, giúp lựa chọn chính xác van tim; VesselNavigator hỗ trợ định vị giải phẫu, giảm biến chứng và thời gian nằm viện.

Song song đó, phòng thông tim được trang bị đầy đủ các phương tiện hỗ trợ huyết động cho các ca nguy cơ cao như IABP, ECMO, cùng các hệ thống khảo sát hình ảnh nội mạch IVUS, OCT và thiết bị xử trí tổn thương xơ vữa phức tạp. Đây được xem là vũ khí công nghệ quan trọng trong xử trí các ca tắc nghẽn mạn tính, vôi hóa nặng, những tình huống có nguy cơ tử vong cao.

Thực tế cho thấy, trong giai đoạn 2024 - 2025, Bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện hơn 11.000 ca chụp mạch vành và trên 7.000 ca nong, đặt stent. Mới đây, một bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp ngưng tim trên đường vào phòng can thiệp đã được cấp cứu, tái thông mạch vành và đặt stent thành công, một trong hàng nghìn ca can thiệp phức tạp được thực hiện mỗi năm.

PGS.TS. Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế, đánh giá, hệ thống thông tim can thiệp giúp nâng cao độ chính xác, an toàn, rút ngắn thời gian nằm viện, giảm biến chứng và chi phí điều trị. Đồng thời, hệ thống còn góp phần bảo vệ đội ngũ y bác sĩ trước nguy cơ phơi nhiễm tia xạ.

Theo BSCKII. Phạm Thanh Việt, quá trình chuyên môn hóa sâu về tim mạch đã giúp phát hiện nhiều bệnh lý trước đây chưa được nhận diện đầy đủ. Tuy nhiên, đầu tư trang thiết bị luôn đối mặt với thách thức về kinh phí và tốc độ phát triển công nghệ. Thời gian qua, với sự hỗ trợ của Bộ Y tế thông qua các dự án trọng điểm, trong đó có dự án đầu tư 500 tỉ đồng, Bệnh viện Chợ Rẫy từng bước hoàn thiện hệ thống tim mạch theo hướng đồng bộ.

“Chính sự đồng bộ này mới quyết định chất lượng điều trị, chứ không chỉ riêng một vài máy móc hiện đại”, ông Việt khẳng định. Việc đưa các công nghệ can thiệp hiện đại vào hoạt động được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho sự phát triển sâu hơn của chuyên ngành tim mạch, đáp ứng tốt hơn gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng gia tăng trong cộng đồng.

Hội nghị khoa học quốc tế “Cập nhật kỹ thuật mới thông tim can thiệp và điều trị rối loạn nhịp” cũng đã được tổ chức, tập trung vào 2 lĩnh vực chính là Tim mạch can thiệp và Điều trị rối loạn nhịp.

Mới đây, các bác sĩ ở TP.HCM cũng đã vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật thay van động mạch chủ kết hợp bắc cầu mạch vành bằng kỹ thuật nội soi 3D toàn bộ. Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM cho biết đây cũng là trường hợp đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam bằng kỹ thuật này.

Theo đó, bệnh nhân nữ (64 tuổi) nhập viện trong tình trạng khó thở, đau ngực khi gắng sức. Đặc biệt, bà từng trải qua phẫu thuật và xạ trị vùng ngực để điều trị ung thư vú hơn 30 năm trước. Kết quả siêu âm tim cho thấy bệnh nhân bị hở van động mạch chủ nặng do thoái hóa van, đồng thời hẹp 90% lỗ xuất phát động mạch vành phải.

Theo khuyến cáo của Hội Tim mạch châu Âu và Hiệp hội Tim mạch Mỹ, trường hợp này cần phẫu thuật thay van động mạch chủ kết hợp bắc cầu mạch vành. Do người bệnh có tiền sử xạ trị vùng ngực nên việc mở xương ức theo phương pháp truyền thống tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người bệnh như dính mô và khó kiểm soát phẫu trường. Sau khi hội chẩn, ê-kíp phẫu thuật quyết định áp dụng phương pháp nội soi 3D nhằm giảm sang chấn và hỗ trợ quá trình hồi phục.

Ba giờ sau khi kết thúc phẫu thuật, bệnh nhân đã được rút nội khí quản. Trong vòng 24 giờ, siêu âm tim bệnh nhân cho thấy phân suất tống máu đạt khoảng 60%, van hoạt động tốt, không có rối loạn vận động vùng.

Ca phẫu thuật thay van động mạch chủ kết hợp bắc cầu mạch vành bằng kỹ thuật nội soi 3D toàn bộ.

TS.BS. Phạm Trần Việt Chương, Khoa Phẫu thuật tim mạch, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, cho biết hệ thống nội soi 3D với camera độ phân giải cao cho phép phẫu thuật viên quan sát rõ nét cấu trúc gốc động mạch chủ, van tim và động mạch vành nhờ khả năng phóng đại và tái hiện chiều sâu không gian.

"Công nghệ này hỗ trợ đáng kể cho các thao tác đòi hỏi độ chính xác cao như khâu van nhân tạo hay tạo miệng nối tĩnh mạch hiển - động mạch vành phải trong khoảng không gian hạn chế của phẫu thuật nội soi", bác sĩ Chương chia sẻ.

Một trường hợp đặc biệt khác là bệnh nhân N.T.C (70 tuổi, ở đặc khu Côn Đảo, TP.HCM) thường xuyên bị chóng mặt, choáng váng suốt 2 năm qua. Dù triệu chứng ảnh hưởng lớn đến cuộc sống nhưng do điều kiện địa lý cách trở nên chưa có cơ hội tầm soát chuyên sâu.

Thông qua thiết bị đeo thông minh tích hợp công nghệ AI (Holter ECG AI) do BSCKI. Nguyễn Thanh Nhân, Bệnh viện Nguyễn Trãi TP.HCM, đang biệt phái tại Côn Đảo, trực tiếp triển khai, kết quả phân tích dữ liệu đã đưa ra cảnh báo bệnh nhân có nhiều khoảng ngưng xoang kéo dài (tần số tim thấp nhất chỉ 30 lần/phút).

Nhờ thuật toán AI xử lý dữ liệu nhanh chóng và chính xác, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị suy nút xoang – một tình trạng nguy hiểm có nguy cơ đột tử nếu không được can thiệp kịp thời.

Ngay sau đó, Bệnh viện Nguyễn Trãi phối hợp cùng Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo đưa bệnh nhân về đất liền. Tại đây, ê-kíp tim mạch can thiệp của bệnh viện đã thực hiện thành công đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, không còn chóng mặt và có thể sinh hoạt bình thường.

Phát hiện sớm tim lỗi nhịp nhờ trí tuệ nhân tạo tại Côn Đảo.

Ở góc độ doanh nghiệp, tại Hội nghị Tăng huyết áp Việt Nam lần thứ VII diễn ra ở TP.HCM, Omron Healthcare mới đây đã giới thiệu loạt thiết bị đo huyết áp ứng dụng công nghệ phát hiện nguy cơ rung nhĩ và tích hợp điện tâm đồ, góp phần hỗ trợ phát hiện sớm và theo dõi bệnh tim mạch.

Theo các bác sĩ tại hội nghị, sự phát triển của các thiết bị và công nghệ hiện đại được đánh giá là bước tiến quan trọng trong quản lý bệnh tim mạch. Công nghệ giúp người bệnh chủ động theo dõi sức khỏe tại nhà, đồng thời hỗ trợ sàng lọc sớm các yếu tố nguy cơ đáng chú ý ở bệnh nhân tăng huyết áp và tim mạch.