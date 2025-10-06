OPEC+ tiếp tục tăng sản lượng khai thác dầu

Trước cuộc họp, Nga và Saudi Arabia, hai nhà sản xuất dầu lớn nhất trong nhóm OPEC+, đã bất đồng quan điểm...

Liên minh OPEC+, bao gồm Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và Nga cùng một số nhà sản xuất nhỏ hơn, ngày 4/10 quyết định tăng sản lượng khai thác dầu từ tháng 11 thêm 137.000 thùng mỗi ngày.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh lo ngại về tình trạng dư cung dầu trên toàn cầu đang gia tăng.

Năm nay, OPEC+ đã tăng mục tiêu sản lượng dầu thêm hơn 2,7 triệu thùng mỗi ngày, tương đương khoảng 2,5% nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu. Sự thay đổi chính sách này - được triển khai sau nhiều năm liên minh tiến hành cắt giảm sản lượng - nhằm mục đích giành lại thị phần từ các đối thủ như các nhà sản xuất dầu đá phiến của Mỹ.

Giá dầu Brent giao sau tại thị trường London đã giảm xuống dưới mức 65 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/10), khi hầu hết các nhà phân tích dự báo tình trạng dư cung dầu sẽ xảy ra trong quý 4/2025 và trong năm 2026 do nhu cầu chậm lại và nguồn cung từ Mỹ tăng lên.

Giá dầu hiện đang giao dịch dưới mức đỉnh 82 USD/thùng của năm nay nhưng vẫn cao hơn mức đáy là 60 USD/thùng ghi nhận vào tháng Năm.

Theo tiết lộ của nguồn thạo tin với hãng tin Reuters, trước cuộc họp, Nga và Saudi Arabia, hai nhà sản xuất dầu lớn nhất trong nhóm OPEC+, đã có quan điểm khác nhau.

Nga ủng hộ việc tăng sản lượng ở mức độ hạn chế giống như mức 137.000 thùng/ngày của tháng 10, để tránh gây áp lực giảm lên giá dầu và vì nước này đang gặp gặp khó khăn trong việc tăng sản lượng dầu do các lệnh trừng phạt liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine.

Trong khi đó, Saudi Arabia muốn tăng gấp đôi, gấp ba hoặc thậm chí gấp bốn lần con số đó - tương đương 274.000, 411.000 hoặc 548.000 thùng mỗi ngày - vì nước này có công suất dự phòng và muốn nhanh chóng giành lại thị phần.

Mức tăng sản lượng 137.000 thùng/ngày mà cuối cùng liên minh thống nhất được cũng ít hơn nhiều so với mức dự báo tăng 500.000 thùng/ngày mà giới phân tích dự báo trước cuộc họp.

OPEC nhận định triển vọng kinh tế toàn cầu là ổn định và các yếu tố cơ bản của thị trường là lành mạnh nhờ vào lượng tồn kho dầu thấp.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại thị trường London 1 năm qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Hoạt động cắt giảm sản lượng của OPEC+ đã đạt đỉnh điểm vào tháng 3 năm nay, với tổng cộng 5,85 triệu thùng/ngày. Lượng cắt giảm này bao gồm 3 kế hoạch chồng lên nhau: một kế hoạch cắt giảm tự nguyện 2,2 triệu thùng/ngày và một kế hoạch cắt giảm tự nguyện khác 1,65 triệu thùng/ngày từ 8 thành viên; cùng thêm một kế hoạch giảm 2 triệu thùng/ngày từ toàn bộ liên minh.

Nhóm 8 nhà sản xuất này đến hết tháng 9 đã hoàn tất việc dỡ bỏ kế hoạch giảm sản lượng 2,2 triệu thùng/ngày. Đối với tháng 10, họ đã bắt đầu thu hẹp kế hoạch giảm sản lượng 1,65 triệu thùng/ngày bằng mức tăng sản lượng 137.000 thùng/ngày.