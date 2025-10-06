OPEC+ tiếp tục tăng sản lượng khai thác dầu

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Hai, 06/10/2025
Bình Minh
06/10/2025, 08:46
Trước cuộc họp, Nga và Saudi Arabia, hai nhà sản xuất dầu lớn nhất trong nhóm OPEC+, đã bất đồng quan điểm...
Liên minh OPEC+, bao gồm Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và Nga cùng một số nhà sản xuất nhỏ hơn, ngày 4/10 quyết định tăng sản lượng khai thác dầu từ tháng 11 thêm 137.000 thùng mỗi ngày.
Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh lo ngại về tình trạng dư cung dầu trên toàn cầu đang gia tăng.
Năm nay, OPEC+ đã tăng mục tiêu sản lượng dầu thêm hơn 2,7 triệu thùng mỗi ngày, tương đương khoảng 2,5% nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu. Sự thay đổi chính sách này - được triển khai sau nhiều năm liên minh tiến hành cắt giảm sản lượng - nhằm mục đích giành lại thị phần từ các đối thủ như các nhà sản xuất dầu đá phiến của Mỹ.
Giá dầu Brent giao sau tại thị trường London đã giảm xuống dưới mức 65 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/10), khi hầu hết các nhà phân tích dự báo tình trạng dư cung dầu sẽ xảy ra trong quý 4/2025 và trong năm 2026 do nhu cầu chậm lại và nguồn cung từ Mỹ tăng lên.
Giá dầu hiện đang giao dịch dưới mức đỉnh 82 USD/thùng của năm nay nhưng vẫn cao hơn mức đáy là 60 USD/thùng ghi nhận vào tháng Năm.
Theo tiết lộ của nguồn thạo tin với hãng tin Reuters, trước cuộc họp, Nga và Saudi Arabia, hai nhà sản xuất dầu lớn nhất trong nhóm OPEC+, đã có quan điểm khác nhau.
Nga ủng hộ việc tăng sản lượng ở mức độ hạn chế giống như mức 137.000 thùng/ngày của tháng 10, để tránh gây áp lực giảm lên giá dầu và vì nước này đang gặp gặp khó khăn trong việc tăng sản lượng dầu do các lệnh trừng phạt liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine.
Trong khi đó, Saudi Arabia muốn tăng gấp đôi, gấp ba hoặc thậm chí gấp bốn lần con số đó - tương đương 274.000, 411.000 hoặc 548.000 thùng mỗi ngày - vì nước này có công suất dự phòng và muốn nhanh chóng giành lại thị phần.
Mức tăng sản lượng 137.000 thùng/ngày mà cuối cùng liên minh thống nhất được cũng ít hơn nhiều so với mức dự báo tăng 500.000 thùng/ngày mà giới phân tích dự báo trước cuộc họp.
OPEC nhận định triển vọng kinh tế toàn cầu là ổn định và các yếu tố cơ bản của thị trường là lành mạnh nhờ vào lượng tồn kho dầu thấp.
Hoạt động cắt giảm sản lượng của OPEC+ đã đạt đỉnh điểm vào tháng 3 năm nay, với tổng cộng 5,85 triệu thùng/ngày. Lượng cắt giảm này bao gồm 3 kế hoạch chồng lên nhau: một kế hoạch cắt giảm tự nguyện 2,2 triệu thùng/ngày và một kế hoạch cắt giảm tự nguyện khác 1,65 triệu thùng/ngày từ 8 thành viên; cùng thêm một kế hoạch giảm 2 triệu thùng/ngày từ toàn bộ liên minh.
Nhóm 8 nhà sản xuất này đến hết tháng 9 đã hoàn tất việc dỡ bỏ kế hoạch giảm sản lượng 2,2 triệu thùng/ngày. Đối với tháng 10, họ đã bắt đầu thu hẹp kế hoạch giảm sản lượng 1,65 triệu thùng/ngày bằng mức tăng sản lượng 137.000 thùng/ngày.
Đồng yên Nhật Bản sụt giá mạnh so với USD trong phiên sáng nay (6/10), sau khi bà Sanae Takaichi trở thành Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc bầu cử vào cuối tuần...
Mô hình làm việc "lai" (hybrid) đang trở thành xu hướng phổ biến tại Anh, sau khi đại dịch COVID-19 làm thay đổi cách thức làm việc truyền thống ở nước này...
Tình trạng dư thừa công suất của Trung Quốc đang tiếp tục khiến thép và các vật liệu thép giá rẻ tràn vào Nhật Bản, gây ảnh hưởng tới các ngành công nghiệp nội địa nước này...
Hoạt động mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương đã tăng mạnh trở lại trong tháng 8 năm nay, sau khi tạm dừng trong tháng 7...
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
VnEconomy Interactive
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: