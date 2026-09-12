Thúc tiến độ dự án thành phần 2 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Dự án thành phần 2 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột vẫn còn hơn 20% khối lượng hợp đồng trong khi thời tiết chuẩn bị bước vào mùa mưa, tiềm ẩn nguy cơ không kịp tiến độ trong năm 2026...

Một đoạn đường trên cao tốc Bắc - Nam phía đông. Ảnh: Quốc Khánh

Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam, Dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 đến nay đạt khoảng 78% khối lượng theo hợp đồng.

Bộ Xây dựng thời gian qua đã có nhiều văn bản đôn đốc, chỉ đạo chủ đầu tư tập trung triển khai dự án. Đến nay, dự án cơ bản đã thông xe kỹ thuật 35,1/37 km tuyến cao tốc.

Một số hạng mục còn lại đang được chủ đầu tư tập trung chỉ đạo để thông xe kỹ thuật trong tháng 9 gồm cầu Cư San 7 với 2 nhịp, cầu Cư San 8 với 3 nhịp, cầu Cư San 9 với một nhịp dầm bản, cầu Km44+875 (hạng mục tường chắn đầu mố) và cầu Km62+525.

Tuy nhiên, theo nhận định của Cục Đường bộ Việt Nam, dự án vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại. Trong đó tình trạng khan hiếm nguồn vật liệu đá phục vụ bê tông nhựa; tỷ lệ giải ngân còn thấp hơn mức bình quân cả nước; thiếu hụt nhân công.

Song song đó, công tác xử lý kỹ thuật đối với các hạng mục bị ảnh hưởng sau mùa mưa, bão năm 2025 còn chậm, trong khi một số nhà thầu chưa huy động đầy đủ nhân sự, máy móc, thiết bị.

Khối lượng công việc còn lại của dự án (khoảng 22%) phải thi công và hoàn thiện các thủ tục để đảm bảo hoàn thành dự án trong năm 2026 theo chỉ đạo của Chính phủ là rất lớn, trong khi khu vực dự án đang chuẩn bị bước vào mùa mưa năm 2026, tiềm ẩn nguy cơ về khả năng không hoàn thành.

Để bảo đảm mục tiêu đưa toàn tuyến vào khai thác trước ngày 31/12/2026, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Ban Quản lý dự án Đường sắt chỉ đạo các nhà thầu căn cứ khối lượng và thời gian còn lại để lập ngay kế hoạch chi tiết, khả thi cho từng hạng mục quyết định đến tiến độ.

Kế hoạch phải xác định cụ thể thời điểm huy động máy móc, thiết bị, vật tư, vật liệu và tiến độ thi công từng hạng mục, đồng thời tính toán thời gian dự phòng trước các yếu tố thời tiết bất lợi.

Trong đó, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu tập trung đẩy nhanh các hạng mục còn lại tại hầm Phượng Hoàng, cầu Cư San 7, cầu Cư San 8, cầu Cư San 9, cầu Km44+875 và cầu Km62+525.

Về vật liệu, Ban Quản lý dự án Đường sắt được yêu cầu chỉ đạo nhà thầu phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động tìm kiếm nguồn đá phục vụ bê tông nhựa trên địa bàn và khu vực lân cận, bảo đảm yêu cầu chất lượng.

Đối với các mỏ đá đặc thù cấp cho dự án, cần có giải pháp đẩy nhanh khai thác, sản xuất và tập kết vật liệu, đồng thời triển khai ngay các hạng mục bê tông nhựa nhằm đáp ứng tiến độ.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và các nhà thầu thực hiện đầy đủ công tác quản lý chất lượng, an toàn thi công và vệ sinh môi trường. Đặc biệt, các vị trí thi công cầu trên cao và mái taluy nền đường đào phải được kiểm soát chặt chẽ.

Việc thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng và Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng cũng được yêu cầu bảo đảm đầy đủ, kịp thời, nhằm kiểm soát chất lượng, tiến độ và chi phí, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Đối với giải ngân, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Ban Quản lý dự án Đường sắt đẩy nhanh thi công và thanh toán khối lượng hoàn thành khi đủ điều kiện, qua đó kịp thời giải ngân nguồn vốn được giao. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân phải gắn với chất lượng công trình, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí hoặc vi phạm pháp luật.

Được biết, dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 có tổng chiều dài 117,5 km, đi qua Khánh Hòa khoảng 32,7 km và Đắk Lắk khoảng 84,8 km, quy mô 4 làn xe.

Tổng mức đầu tư dự án là 21.935 tỷ đồng, được chia thành 3 dự án thành phần. Trong đó, Khánh Hòa làm cơ quan chủ quản Dự án thành phần 1 với tổng mức đầu tư 5.632 tỷ đồng; Bộ Giao thông Vận tải, nay là Bộ Xây dựng, làm cơ quan chủ quản Dự án thành phần 2 với nguồn vốn 9.818 tỷ đồng; Đắk Lắk làm cơ quan chủ quản Dự án thành phần 3 với số vốn 6.485 tỷ đồng.

Trước đó, khoảng 20 km tuyến cao tốc đã được thông xe, đưa vào khai thác cuối tháng 5/2025. Các đoạn tuyến còn lại được đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành trong năm 2026 và hoàn thành, đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án trong năm 2027.