Kỳ nghỉ 30/4 – 1/5: Tour xuất ngoại vẫn đắt khách

Trong 4 ngày mở cửa, gần 4.500 lượt doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế đến tham dự và làm việc tại Hội chợ VITM 2026. Hơn 25.000 cuộc hẹn giao thương, 15.000 tour và sản phẩm du lịch được cung cấp tại sự kiện, doanh thu bán sản phẩm du lịch đạt trên 195 tỉ đồng…

Ghi nhận tại Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2026 cho thấy, dù chịu ảnh hưởng của tình hình căng thẳng tại Trung Đông, thị trường tour quốc tế dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay vẫn diễn ra sôi động. Nhiều doanh nghiệp ghi nhận lượng khách đặt tour quốc tế tăng 10 - 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Với các thị trường gần được ưu tiên, Trung Quốc là điểm sáng năm nay nhờ tour tuyến phong phú, giá cả hợp lý.

Theo bà Nguyễn Hoài Thu, Phó giám đốc Lữ hành Saigontourist chi nhánh Hà Nội, những lo ngại về giá xăng không ảnh hưởng đến giá tour và combo, vì các doanh nghiệp lữ hành đã làm việc với các hãng hàng không từ cuối năm 2025 và lên kế hoạch sản phẩm đến hết quý 2. Trong khi đó, giá vé máy bay tại thời điểm hiện tại đã tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái nên các lượng khách đặt mua tour, combo tăng nhờ giá tốt hơn nhiều so với tour tự túc.

Với các tour quốc tế, thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đều ghi nhận tín hiệu tích cực, lượng khách đặt tour tăng 10 - 15% so với cùng kỳ năm 2025. Bên cạnh đó, các điểm đến như Đài Loan, Hong Kong, Singapore cũng được khách Việt quan tâm.

Bà Trương Thúy Châu, đại diện Du Lịch Việt, cho biết tour Trung Quốc tiếp tục "hot" nhất với giá từ 12 triệu đồng, phổ biến ở phân khúc 5 ngày 4 đêm nhờ visa đoàn thuận tiện. Các tuyến cao cấp như Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu (khoảng 25 triệu đồng) vẫn duy trì sức hút, bên cạnh sản phẩm mới như Quế Lâm, Nội Mông, Tân Cương.

Ghi nhận tại VITM 2026 cho thấy, thị trường tour quốc tế dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay vẫn diễn ra sôi động.

Nhận xét về thị trường tour, bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị truyền thông Vietravel, cho biết có sự phân hóa khá rõ trong cách đi giữa hai kỳ nghỉ sắp tới. Ở dịp giỗ Tổ Hùng Vương, nhóm sản phẩm được quan tâm nhiều là các tour nội địa ngắn ngày. Trong khi đó, với dịp lễ 30/4 và 1/5, nhu cầu đang mở rộng rõ hơn sang các tour outbound gần như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan...

Gian hàng của Vietravel tại VITM 2026 có 1.800 khách đăng ký, đạt doanh thu hơn 30 tỷ đồng. Tỷ lệ khách đặt tour nội địa chiếm 45%, tour nước ngoài chiếm 55%. "Thực tế này cho thấy du khách hiện không lựa chọn điểm đến chỉ vì độ nổi tiếng, mà cân nhắc nhiều hơn đến tính phù hợp của sản phẩm với kỳ nghỉ cụ thể. Đến nay, lượng khách chốt tour cho hai dịp nghỉ lễ này đạt tỉ lệ lấp đầy hơn 70%", bà Khanh thông tin.

Tương tự, ông Hồ Xuân Phúc, Tổng giám đốc Hanotours, cho biết đến thời điểm hiện tại các tour du lịch Trung Quốc đã kín chỗ. Nhu cầu của du khách tập trung vào các tuyến Bắc Kinh - Thượng Hải, Lệ Giang - Côn Minh, Trùng Khánh... nơi có các chương trình nghệ thuật đặc sắc, giàu trải nghiệm văn hóa. Đáng lưu ý, du khách Việt đang có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến sản phẩm tour tự thiết kế "no shopping", tăng thời gian trải nghiệm, khám phá.

Theo ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó tổng giám đốc VinaGroup Travel, giá nhiên liệu không chỉ làm tour đắt lên, mà còn định hình lại toàn bộ cấu trúc sản phẩm, giá và cách vận hành của ngành du lịch. Về hình thức, tour truyền thống dần bị thay thế bằng những sản phẩm dịch vụ linh hoạt như combo, free & easy hoặc tour thiết kế riêng. Song song đó, hành vi tiêu dùng chuyển từ "đi nhiều điểm" sang "trải nghiệm sâu", ưu tiên ở lâu, tận hưởng thay vì di chuyển liên tục.

Du khách Việt đang có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến sản phẩm tour tự thiết kế "no shopping", tăng thời gian trải nghiệm, khám phá.

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị Truyền thông Công ty Vietluxtour thừa nhận, xu hướng mua combo du lịch tăng đáng kể trong dịp lễ 30/4 năm nay. Theo bà Thu, nguyên nhân đến từ hai yếu tố chính. Thứ nhất, nhu cầu cá nhân hóa ngày càng rõ khi du khách muốn linh hoạt về thời gian và lịch trình thay vì đi theo tour cố định. Ngoài ra, chi phí vận chuyển tăng trong thời gian gần đây khiến du khách có xu hướng tối ưu ngân sách.

Trong 4 ngày diễn ra hội chợ, Vietluxtour ghi nhận thị trường outbound tiếp tục là điểm sáng. Những dòng sản phẩm châu Á ngắn ngày (Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore - Malaysia) vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong nhu cầu đặt tour. "Doanh thu bán tour đi nước ngoài ngắn ngày tại hội chợ của chúng tôi tăng trưởng 15% so với Hội chợ năm ngoái", bà Thu nói.

Trước đó, tại Ngày hội Du lịch TP.HCM 2026, BestPrice Travel thu hút sự chú ý với loạt sản phẩm được thiết kế cho trải nghiệm thuần túy (No Shopping), chăm sóc sức khỏe (wellness) và cá nhân hóa. Theo đó, các chương trình như Bắc Kinh – Thượng Hải – Hàng Châu – Tây Ô Trấn hay Phú Sĩ - Yokohama - Tokyo được thiết kế tối giản, tập trung vào trải nghiệm điểm đến, văn hóa và dịch vụ chọn lọc.

Bên cạnh đó, khảo sát mới nhất của Traveloka cho thấy xu hướng “Micro-Holiday” (chuyến đi trong thời gian ngắn) gia tăng gần 40% khi du khách Việt lên kế hoạch cho kỳ nghỉ dịp 30/4 - 1/5 năm nay. Điều này cho thấy sự thay đổi rõ nét trong lựa chọn du lịch của du khách: hành trình ngắn hơn, trải nghiệm phong phú hơn, lên kế hoạch thông minh hơn và ưu tiên chất lượng trải nghiệm hơn là khoảng cách di chuyển.

Trong 4 ngày diễn ra hội chợ, thị trường outbound tiếp tục là điểm sáng.

Điều thúc đẩy du khách Việt lựa chọn các hành trình ngắn không phải là do nhu cầu du lịch đơn giản hơn mà là cái nhìn rõ ràng hơn về điều gì thực sự tạo nên một chuyến đi ý nghĩa. Những điểm đến dẫn đầu xu hướng tìm kiếm hiện nay đều có một điểm chung: cảnh quan thiên nhiên giàu cảm hứng, bản sắc địa phương rõ nét và những trải nghiệm mang lại cảm giác tái tạo năng lượng thực sự, thay vì chỉ đơn thuần là vui chơi, giải trí.

Không chỉ điểm đến, cách du khách lên kế hoạch cho chuyến đi cũng cho thấy một sự thay đổi đáng chú ý. Du khách lên kế hoạch sớm hơn và ưu tiên những trải nghiệm thực sự có ý nghĩa. Từ các tour nghỉ dưỡng gần, hành trình thiên nhiên đến sản phẩm thiết kế linh hoạt theo nhu cầu, thị trường đang dịch chuyển mạnh sang những lựa chọn tinh gọn nhưng giàu giá trị.

Trong bối cảnh đó, kỳ nghỉ ngắn ngày không chỉ là xu hướng nhất thời, mà đang dần trở thành lời giải cho bài toán thời gian, chi phí và trải nghiệm của du lịch hiện đại.