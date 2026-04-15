Kỳ nghỉ 30/4 – 1/5: Tour xuất ngoại vẫn đắt khách

Trong 4 ngày mở cửa, gần 4.500 lượt doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế đến tham dự và làm việc tại Hội chợ VITM 2026. Hơn 25.000 cuộc hẹn giao thương, 15.000 tour và sản phẩm du lịch được cung cấp tại sự kiện, doanh thu bán sản phẩm du lịch đạt trên 195 tỉ đồng…
Ghi nhận tại Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2026 cho thấy, dù chịu ảnh hưởng của
tình hình căng thẳng tại Trung Đông, thị trường tour quốc tế dịp nghỉ lễ 30/4
năm nay vẫn diễn ra sôi động. Nhiều doanh nghiệp ghi nhận lượng khách đặt
tour quốc tế tăng 10 - 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Với các thị trường gần được
ưu tiên, Trung Quốc là điểm sáng năm nay nhờ tour tuyến phong phú, giá cả hợp lý.
Theo bà Nguyễn Hoài Thu, Phó giám đốc Lữ hành Saigontourist
chi nhánh Hà Nội, những lo ngại về giá xăng không ảnh hưởng đến giá tour và
combo, vì các doanh nghiệp lữ hành đã làm việc với các hãng hàng không từ cuối
năm 2025 và lên kế hoạch sản phẩm đến hết quý 2. Trong khi đó, giá vé máy bay tại
thời điểm hiện tại đã tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái nên các lượng
khách đặt mua tour, combo tăng nhờ giá tốt hơn nhiều so với tour tự túc.
Với các tour quốc tế, thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn
Quốc đều ghi nhận tín hiệu tích cực, lượng khách đặt tour tăng 10 - 15% so với
cùng kỳ năm 2025. Bên cạnh đó, các điểm đến như Đài Loan, Hong Kong, Singapore
cũng được khách Việt quan tâm.
Bà Trương Thúy Châu, đại diện Du Lịch Việt, cho biết tour
Trung Quốc tiếp tục "hot" nhất với giá từ 12 triệu đồng, phổ biến ở
phân khúc 5 ngày 4 đêm nhờ visa đoàn thuận tiện. Các tuyến cao cấp như Bắc Kinh
- Thượng Hải - Hàng Châu (khoảng 25 triệu đồng) vẫn duy trì sức hút, bên cạnh sản
phẩm mới như Quế Lâm, Nội Mông, Tân Cương.
Nhận xét về thị trường tour, bà Nguyễn Nguyệt Vân
Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị truyền thông Vietravel, cho biết có sự phân
hóa khá rõ trong cách đi giữa hai kỳ nghỉ sắp tới. Ở dịp giỗ Tổ Hùng
Vương, nhóm sản phẩm được quan tâm nhiều là các tour nội địa ngắn
ngày. Trong khi đó, với dịp lễ 30/4 và 1/5, nhu cầu đang mở rộng rõ
hơn sang các tour outbound gần như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Trung
Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan...
Gian hàng của Vietravel tại VITM 2026 có 1.800 khách đăng ký, đạt doanh
thu hơn 30 tỷ đồng. Tỷ lệ khách đặt tour nội địa chiếm 45%, tour nước ngoài chiếm
55%. "Thực tế này cho thấy du khách hiện không lựa chọn điểm
đến chỉ vì độ nổi tiếng, mà cân nhắc nhiều hơn đến tính phù hợp
của sản phẩm với kỳ nghỉ cụ thể. Đến nay, lượng khách chốt tour cho
hai dịp nghỉ lễ này đạt tỉ lệ lấp đầy hơn 70%", bà Khanh thông
tin.
Tương tự, ông Hồ Xuân Phúc, Tổng giám đốc Hanotours, cho biết
đến thời điểm hiện tại các tour du lịch Trung Quốc đã kín chỗ. Nhu cầu của du
khách tập trung vào các tuyến Bắc Kinh - Thượng Hải, Lệ Giang - Côn Minh, Trùng
Khánh... nơi có các chương trình nghệ thuật đặc sắc, giàu trải nghiệm văn hóa. Đáng lưu ý, du khách Việt đang có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến
sản phẩm tour tự thiết kế "no shopping", tăng thời gian
trải nghiệm, khám phá.
Theo ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó tổng giám đốc VinaGroup
Travel, giá nhiên liệu không chỉ làm tour đắt lên, mà còn định hình lại toàn bộ
cấu trúc sản phẩm, giá và cách vận hành của ngành du lịch. Về hình thức, tour
truyền thống dần bị thay thế bằng những sản phẩm dịch vụ linh hoạt như combo,
free & easy hoặc tour thiết kế riêng. Song song đó, hành vi tiêu dùng chuyển từ "đi nhiều điểm"
sang "trải nghiệm sâu", ưu tiên ở lâu, tận hưởng thay vì di chuyển
liên tục.
Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị Truyền thông Công ty
Vietluxtour thừa nhận, xu hướng mua combo du lịch tăng đáng kể trong dịp lễ
30/4 năm nay. Theo bà Thu, nguyên
nhân đến từ hai yếu tố chính. Thứ nhất, nhu cầu cá nhân hóa ngày càng rõ khi du
khách muốn linh hoạt về thời gian và lịch trình thay vì đi theo tour cố định. Ngoài
ra, chi phí vận chuyển tăng trong thời gian gần đây khiến du khách có xu hướng tối ưu ngân sách.
Trong 4 ngày diễn ra hội chợ, Vietluxtour ghi nhận thị trường
outbound tiếp tục là điểm sáng. Những dòng sản phẩm châu Á ngắn ngày (Thái Lan,
Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore - Malaysia) vẫn chiếm tỷ trọng lớn
trong nhu cầu đặt tour. "Doanh thu bán tour đi nước ngoài ngắn ngày tại hội
chợ của chúng tôi tăng trưởng 15% so với Hội chợ năm ngoái", bà Thu
nói.
Trước đó, tại Ngày hội Du lịch TP.HCM 2026, BestPrice Travel
thu hút sự chú ý với loạt sản phẩm được thiết kế cho trải nghiệm thuần túy (No Shopping), chăm sóc
sức khỏe (wellness) và cá nhân hóa. Theo đó, các chương trình như Bắc
Kinh – Thượng Hải – Hàng Châu – Tây Ô Trấn hay Phú Sĩ - Yokohama - Tokyo được
thiết kế tối giản, tập trung vào trải nghiệm điểm đến, văn hóa và dịch vụ chọn
lọc.
Bên cạnh đó, khảo sát mới nhất của Traveloka cho thấy xu hướng
“Micro-Holiday” (chuyến đi trong thời gian ngắn) gia tăng gần
40% khi du khách Việt lên kế hoạch cho kỳ nghỉ dịp 30/4 - 1/5 năm nay. Điều này
cho thấy sự thay đổi rõ nét trong lựa chọn du lịch của du khách: hành trình ngắn
hơn, trải nghiệm phong phú hơn, lên kế hoạch thông minh hơn và ưu tiên chất lượng
trải nghiệm hơn là khoảng cách di chuyển.
Điều thúc đẩy du khách Việt lựa chọn các
hành trình ngắn không phải là do nhu cầu du lịch đơn giản hơn mà là cái nhìn rõ
ràng hơn về điều gì thực sự tạo nên một chuyến đi ý nghĩa. Những điểm đến dẫn đầu
xu hướng tìm kiếm hiện nay đều có một điểm chung: cảnh quan thiên nhiên giàu cảm
hứng, bản sắc địa phương rõ nét và những trải nghiệm mang lại cảm giác tái tạo
năng lượng thực sự, thay vì chỉ đơn thuần là vui chơi, giải trí.
Không chỉ điểm đến, cách du khách lên kế hoạch cho chuyến đi
cũng cho thấy một sự thay đổi đáng chú ý. Du khách lên kế hoạch sớm hơn và ưu tiên những
trải nghiệm thực sự có ý nghĩa. Từ các tour nghỉ dưỡng gần, hành trình thiên nhiên đến sản
phẩm thiết kế linh hoạt theo nhu cầu, thị trường đang dịch chuyển mạnh sang những
lựa chọn tinh gọn nhưng giàu giá trị.
Trong bối cảnh đó, kỳ nghỉ ngắn ngày không
chỉ là xu hướng nhất thời, mà đang dần trở thành lời giải cho bài toán thời
gian, chi phí và trải nghiệm của du lịch hiện đại.
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam vừa công bố hợp tác với nền tảng thanh toán xuyên biên giới Alipay+ để triển khai dịch vụ thanh toán QR toàn cầu dành cho khách hàng cá nhân. Thông qua đó, du khách có thể sử dụng ứng dụng VCB Digibank để thanh toán tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm các thị trường du lịch phổ biến như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia cũng như nhiều quốc gia ở châu Âu và châu Mỹ.
