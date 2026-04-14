Các doanh nghiệp điện gió Trung Quốc kêu gọi chặn cạnh tranh giá “ác tính”

Lãnh đạo nhiều doanh nghiệp và chuyên gia hàng đầu trong ngành điện gió Trung Quốc cảnh báo tình trạng đấu thầu dưới giá thành đang đe dọa an toàn và tính bền vững của thị trường năng lượng tái tạo lớn nhất thế giới, đồng thời kêu gọi sớm đưa thị trường trở lại quỹ đạo cạnh tranh hợp lý.

Các lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực điện gió Trung Quốc gần đây đã đồng loạt lên tiếng kêu gọi kiềm chế cạnh tranh giá “ác tính”. Theo đó, việc chào thầu dưới giá thành không chỉ làm xói mòn lợi nhuận doanh nghiệp mà còn tiềm ẩn rủi ro đối với chất lượng, an toàn và sự phát triển dài hạn của toàn ngành.

Trong một bài viết ký tên chung, các chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp, trong đó có ông Tần Hải Yến, Tổng Thư ký Hiệp hội Năng lượng Gió Trung Quốc, đồng thời là Chủ tịch tập đoàn sản xuất tua-bin Goldwind Science and Technology - đã kêu gọi các doanh nghiệp chấm dứt tình trạng cạnh tranh nội bộ tiêu hao và nhanh chóng đưa thị trường trở lại quỹ đạo cạnh tranh lành mạnh.

Bài viết nhấn mạnh rằng toàn ngành cần thống nhất nhận thức để tránh các nỗ lực chấn chỉnh thị trường bị phá vỡ bởi lợi ích ngắn hạn. Các bên kêu gọi hình thành một mặt trận thống nhất nhằm bảo vệ vị thế dẫn đầu toàn cầu mà Trung Quốc đã dày công xây dựng trong lĩnh vực điện gió, đồng thời coi việc từ chối đấu thầu dưới giá thành là “lằn ranh đỏ” không thể vượt qua.

Theo các chuyên gia, cạnh tranh trong giai đoạn tới cần chuyển trọng tâm sang đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng và dịch vụ, qua đó bảo đảm tạo ra giá trị thực trở thành động lực cốt lõi cho tăng trưởng chất lượng cao của ngành năng lượng xanh toàn cầu.

Lời kêu gọi này được đưa ra trong bối cảnh ngành năng lượng tái tạo Trung Quốc đạt nhiều cột mốc quan trọng, song cũng đang chịu áp lực ngày càng lớn.

Trong năm qua, công suất điện gió và điện mặt trời lắp đặt mới của Trung Quốc vượt 430 triệu kW, đưa tổng công suất hòa lưới của hai nguồn năng lượng này lên 1,84 tỷ kW, lần đầu tiên vượt công suất nhiệt điện trong lịch sử.

Báo cáo “Thị phần tua-bin gió toàn cầu 2025” do BloombergNEF công bố cho thấy các nhà sản xuất Trung Quốc lần đầu tiên chiếm trọn 6 vị trí dẫn đầu thế giới về thị phần. Theo ông Cristian Dinca, chuyên gia năng lượng gió của BloombergNEF và là tác giả chính của báo cáo, kết quả này phản ánh nền tảng hỗ trợ chính sách ổn định trong dài hạn.

Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc cho biết tổng đầu tư vào các dự án năng lượng trọng điểm của nước này đã đạt mức kỷ lục 3.500 tỷ nhân dân tệ (tương đương 505 tỷ USD) trong năm 2025, trong đó khu vực tư nhân tiếp tục đóng vai trò tích cực.

Trung Quốc cũng nâng mục tiêu phát triển điện gió lên 1,3 terawatt vào năm 2030 và 5 terawatt vào năm 2060.

Ngành điện gió Trung Quốc đang chuyển dịch từ vai trò “nguồn điện bổ trợ” dựa vào chính sách sang “nguồn điện chủ lực” do thị trường dẫn dắt, qua đó củng cố vị thế tiên phong trong quá trình chuyển dịch năng lượng toàn cầu. Ông Tần Hải Yến.

Theo ông Tần Hải Yến, sự phục hồi trên diện rộng của giá chào thầu tua-bin gió cho thấy ngành đã bước đầu chấm dứt các cuộc chiến giá, đồng thời các nỗ lực chấn chỉnh tình trạng cạnh tranh tiêu hao đã bắt đầu phát huy hiệu quả.

Nhờ sự kết hợp giữa chính sách và đổi mới, công suất điện gió lắp đặt mới của Trung Quốc trong năm 2025 đã tăng gấp đôi. Với các đột phá công nghệ liên tục và phạm vi ứng dụng ngày càng đa dạng, lĩnh vực này đang nổi lên như một động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội chất lượng cao.

Giới chuyên gia đưa ra nhận định: khi các nỗ lực kiểm soát cạnh tranh giá tiếp tục được đẩy mạnh, mặt bằng giá trên toàn chuỗi ngành dự kiến sẽ dần phục hồi ổn định, tạo nền tảng để ngành điện gió bước sang một giai đoạn phát triển chất lượng cao mới.