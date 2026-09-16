Các đối tác quốc tế tìm đến chuỗi vonfram của Masan

Từ quan hệ cung ứng kéo dài hơn một thập kỷ với Elmet tại Mỹ, hợp tác chế biến với GB Innovation tại Hàn Quốc đến quan hệ khách hàng với Mitsubishi Materials của Nhật Bản, Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR) đang kết nối năng lực chế biến tại Việt Nam với nhiều thị trường công nghiệp lớn trên thế giới.

Toàn cảnh nhà máy Núi Pháo. Ảnh: MSR.

Trong chuỗi cung ứng vật liệu chiến lược, năng lực sản xuất là một yếu tố. Khả năng xây dựng và duy trì quan hệ với các đối tác công nghiệp quốc tế trong thời gian dài cũng cho thấy vị thế của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị.

QUAN HỆ DÀI HẠN TẠO VỊ THẾ TRONG CHUỖI CUNG ỨNG

Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR) đã có quan hệ cung ứng với Elmet từ năm 2015 và là một trong những đối tác quan trọng trong chuỗi cung ứng vonfram toàn cầu của doanh nghiệp Mỹ này. Mối quan hệ kéo dài hơn một thập kỷ càng đáng chú ý khi Elmet đang bước vào một giai đoạn mở rộng mới.

Theo Reuters, một đơn vị của Elmet vừa được trao hợp đồng có giá trị trần khoảng 2 tỷ USD để cung cấp quặng, tinh quặng và sodium tungstate cho kho dự trữ chiến lược của Mỹ. Song song, Elmet nhận khoản đầu tư cam kết khoảng 450 triệu USD từ phía Mỹ nhằm mở rộng sản xuất trong nước và củng cố các quan hệ trong chuỗi cung ứng vonfram.

Elmet cho biết hoạt động cung cấp theo hợp đồng sẽ gắn với việc có thêm nguồn nguyên liệu từ đầu tư khai thác, các hợp đồng bao tiêu và mở rộng năng lực chế biến. Điều này cho thấy khi chuỗi vonfram được mở rộng, khả năng duy trì nguồn nguyên liệu ổn định và những mối quan hệ cung ứng dài hạn ngày càng trở nên quan trọng.

Trong bức tranh đó, mối quan hệ từ năm 2015 giữa Elmet và Masan High-Tech Materials cho thấy năng lực vonfram tại Việt Nam đã kết nối với một chuỗi công nghiệp quốc tế trong thời gian dài.

TỪ QUAN HỆ CUNG ỨNG ĐẾN MẠNG LƯỚI KẾT NỐI QUỐC TẾ

Elmet không phải mối liên kết quốc tế duy nhất của Masan High-Tech Materials. Tháng 7/2026, doanh nghiệp thiết lập hợp tác với GB Innovation (GBI), công ty khai thác và phát triển tài nguyên vonfram của Hàn Quốc. Theo thỏa thuận, tinh quặng từ Hàn Quốc được đưa tới Việt Nam để chế biến thành các sản phẩm vonfram có giá trị cao hơn.

Hợp tác này mở thêm một hướng cho hệ thống của MSR: bên cạnh tài nguyên từ Núi Pháo, doanh nghiệp có thể tiếp nhận nguồn nguyên liệu quốc tế và tận dụng năng lực chế biến đã được xây dựng tại Việt Nam. Nguồn tinh quặng bổ sung cũng hỗ trợ nâng hiệu suất nhà máy và kế hoạch mở rộng công suất oxide vonfram lên hơn 8.000 tấn mỗi năm.

Ở đầu ra, Mitsubishi Materials của Nhật Bản hiện là một khách hàng của MSR, tạo thêm kết nối giữa sản phẩm vonfram được chế biến tại Việt Nam với một trong những thị trường công nghiệp lớn của thế giới.

Ba mối quan hệ mang những sắc thái khác nhau: Elmet cho thấy quan hệ cung ứng lâu năm; GBI mở rộng nguồn nguyên liệu quốc tế đưa về Việt Nam chế biến; Mitsubishi Materials đại diện cho kết nối với khách hàng toàn cầu.

Điểm chung nằm ở năng lực chế biến tại Việt Nam, mắt xích giúp MSR kết nối nguồn nguyên liệu từ nhiều khu vực với nhu cầu của thị trường quốc tế.

NĂNG LỰC TÍCH LŨY TẠO VỊ THẾ TRONG CHUỖI TOÀN CẦU

Đằng sau những mối quan hệ này là hệ thống Masan High-Tech Materials đã đầu tư xây dựng trong hơn một thập kỷ.

Nghiên cứu phát triển sản phẩm tại Masan High-Tech Materials. Ảnh: MSR.

Doanh nghiệp đã đầu tư hơn 700 triệu USD vào khai thác và chế biến vonfram tại Việt Nam, với nền tảng là mỏ đa kim Núi Pháo. Bên cạnh nguồn tài nguyên hiện hữu, Núi Pháo Mở Rộng và Núi Chiếm có tiềm năng bổ sung khoảng 115 triệu tấn tài nguyên vonfram đa kim, qua đó có thể kéo dài hoạt động khai thác và chế biến thêm khoảng 20–30 năm nếu hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Quan trọng hơn, doanh nghiệp không dừng ở khai thác. Thông qua Masan Tungsten Chemicals, MSR có khả năng chế biến tinh quặng thành APT và oxide vonfram, đồng thời sử dụng cả nguyên liệu từ Núi Pháo và tinh quặng bên ngoài. Hệ thống này cho phép công ty vừa khai thác nền tảng tài nguyên trong nước, vừa mở rộng kết nối với các nguồn cung quốc tế.

Năng lực tích lũy đang phản ánh rõ hơn vào kết quả kinh doanh. Riêng quý 2/2026, sản lượng sản phẩm vonfram đạt 1.430 tấn, tăng 91% so với cùng kỳ. Trong nửa đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận 11.131 tỷ đồng doanh thu và 2.202 tỷ đồng lợi nhuận. MSR cũng sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền với tỷ lệ 10%, tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu, vào ngày 24/9.

Khi các thị trường lớn ngày càng chú trọng đa dạng hóa nguồn vonfram, giá trị của một doanh nghiệp không chỉ nằm ở tài nguyên mà còn ở khả năng đưa nguồn nguyên liệu qua chế biến và duy trì kết nối với khách hàng, đối tác quốc tế.

Từ Elmet tại Mỹ, GBI tại Hàn Quốc đến Mitsubishi Materials tại Nhật Bản, những mối quan hệ được xây dựng qua nhiều năm đang cho thấy vai trò ngày càng rõ hơn của MSR như một mắt xích kết nối nguồn nguyên liệu, năng lực chế biến tại Việt Nam và thị trường vonfram toàn cầu.