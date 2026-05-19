Các hãng bay châu Âu không lo hết xăng

Các hãng hàng không và nhà máy lọc dầu châu Âu đang ngày càng tự tin rằng khu vực này sẽ không rơi vào tình trạng khan hiếm xăng máy bay trong mùa hè năm nay...

Sự lạc quan này có được khi các nhà máy trong khu vực tối đa hóa sản lượng, tăng cường nhập khẩu và các chính phủ rút dầu từ dự trữ chiến lược - tờ báo Financial Times cho hay.

Tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng hóa thạch từ Trung Đông do cuộc chiến tranh ở Iran đã đe dọa ngành hàng không, nhưng CEO của hãng hàng không Ryanair, ông Michael O’Leary, khẳng định rằng ông "hiện tại gần như không lo ngại gì về nguồn cung nhiên liệu trên khắp châu Âu" trong mùa hè năm nay.

Ông O’Leary nói “cách đây 1-2 tháng, thực sự đã có một mối lo ngại”, nhưng với việc tăng cường nguồn cung từ Mỹ, Tây Phi và Na Uy, cùng với việc một số hãng hàng không ở Trung Âu lấy nhiên liệu từ Nga, ông dự báo rằng nguồn cung xăng hàng không cho châu lục này sẽ ổn định.

Mặc dù các nhà máy lọc dầu vẫn tin rằng mùa du lịch cao điểm sẽ là một "bài kiểm tra căng thẳng" cho ngành, nhiều công ty dầu lửa cho rằng cảnh báo về tình trạng thiếu hụt xăng hàng không trong vài tuần tới mà Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đưa ra có vẻ sẽ không trở thành hiện thực.

Tập đoàn năng lượng Tây Ban Nha Repsol cho biết đã tăng sản lượng xăng máy bay cho những tháng tới thêm khoảng 20-25% so với cùng kỳ năm ngoái, bằng cách tái cấu hình các nhà máy lọc dầu để sản xuất nhiều dầu hỏa hơn từ mỗi thùng dầu thô được xử lý. Đây là một sự gia tăng bất thường đối với một hệ thống lọc dầu mà các nhà vận hành thường có ít sự linh hoạt để chuyển đổi sản lượng giữa các sản phẩm.

Ông Antonio Mestre, người đứng đầu hoạt động lọc dầu tại Repsol, cho biết động thái này nhằm "đảm bảo mùa hè có đủ nguồn cung xăng hàng không", vì Tây Ban Nha thường có nhu cầu xăng máy bay cao trong giai đoạn du lịch cao điểm. Ngoài ra, công ty cũng trì hoãn công tác bảo trì theo kế hoạch để tập trung vào sản xuất.

Cho tới hiện tại, châu Âu đã tránh được sự gián đoạn nghiêm trọng xăng hàng không, dù Tổng giám đốc IEA hồi tháng 4 cảnh báo rằng khu vực này chỉ còn lượng nhiên liệu máy bay đủ dùng trong khoảng 6 tuần và các hãng hàng không chỉ cắt giảm một số tuyến bay ngắn không có lợi nhuận.

Vào đầu tháng này, hãng British Airways cho biết hãng có đủ nhà cung cấp cho toàn bộ lịch trình bay trong mùa hè. Hãng Air France cho biết có đủ dự trữ xăng để dùng trong vài tháng.

CEO của hãng Wizz Air, ông Jozsef Varadi, cho rằng giá xăng máy bay tăng gây ra khó khăn cho các hãng hàng không, nhưng châu Âu đã xoay sở để thích nghi và một phần cũng nhờ các nhà máy lọc dầu từ Mỹ và Nigeria đã tăng cường xuất khẩu nhiên liệu máy bay sang châu Âu.

Giá xăng máy bay ở Bắc Âu đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục 1.904 USD/tấn vào đầu tháng 4, cao hơn gấp đôi so với trước khi cuộc khủng hoảng bắt đầu - theo dữ liệu từ công ty Argus Media.

Tuần trước, xăng máy bay tại thị trường châu Âu được giao dịch quanh mức 1.328 USD/tấn, cao hơn 60% so với mức trước chiến tranh.

Cũng trong tuần trước, Giám đốc thương mại của sân bay Istanbul, ông Server Aydin, nói với Financial Times rằng sân bay này - nơi đã chứng kiến nhu cầu tăng cao đối với lưu lượng chuyển tiếp sau khi các trung tâm chính hàng không của Vùng Vịnh đóng cửa - đã ổn định về nguồn cung nhiên liệu nhờ lấy nguồn từ nhiều nhà cung cấp khác nhau. "Đa dạng hóa là chìa khóa”, ông nói.

Công ty năng lượng Bồ Đào Nha Galp cũng cho biết đang "tối đa hóa" sản lượng xăng máy bay. "Sẽ không có sự gián đoạn nào đối với nguồn cung nhiên liệu máy bay như được dự báo trong những tháng tới”, công ty cho biết, và nói thêm rằng nhu cầu tiêu thụ nội địa dự kiến sẽ được "đáp ứng hoàn toàn" bởi sản lượng tăng và các hợp đồng nhập khẩu đã cam kết.

Ông Eugene Lindell, một nhà phân tích tại công ty tư vấn năng lượng FGE NexantECA, ước tính rằng sản lượng lọc dầu cao hơn của châu Âu có thể bổ sung khoảng 100.000 thùng xăng máy bay mỗi ngày, tương đương khoảng 20% nguồn cung mà châu Âu nhập khẩu từ Trung Đông trước cuộc chiến Iran.

Một nhà máy lọc dầu châu Âu cho biết kết quả sản lượng tháng 3-4 của họ có khả năng thuộc hàng cao nhất trong lịch sử công ty, nhờ sự gia tăng mạnh sản lượng xăng máy bay.

Ông Lindell ước tính rằng việc rút dầu từ các kho dự trữ chiến lược của các thành viên IEA sẽ bù đắp khoảng 34% thâm hụt nguồn cung xăng máy bay của châu Âu vào năm 2025, trong khi nhập khẩu tăng từ các nước bao gồm Mỹ và Nigeria có thể lấp đầy khoảng trống còn lại.

Nhu cầu xăng máy bay của châu Âu trong 2 năm nay cũng được ước tính đã giảm khoảng 2% do các hãng hàng không cắt giảm các tuyến bay không có lợi nhuận, ít hơn nhiều so với sự phá hủy nhu cầu nghiêm trọng như lo ngại ban đầu.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch cảnh báo rằng châu Âu vẫn không thể tự mãn.

Ông Lukasz Strupczewski, một nhà giao dịch cấp cao tại công ty năng lượng Ba Lan Orlen, cho biết mùa hè có thể sẽ là một "bài kiểm tra căng thẳng" cho "toàn bộ hệ thống an ninh năng lượng toàn cầu". "Nếu tôi chỉ làm việc ở đây trong hai hoặc ba năm, tôi sẽ nói, không có vấn đề gì. Nhưng tôi đã trong nghề đã quá lâu rồi. Một thay đổi nhỏ trong điều kiện hiện tại có thể gây ra rất nhiều vấn đề cho mọi người”, ông nói.