Trang chủ Thế giới

Hàng không Trung Quốc bổ sung hàng nghìn chuyến bay mới tới châu Âu

Bình Minh

13/04/2026, 17:14

Các hãng hàng không Trung Quốc đang tăng mạnh hoạt động tại thị trường châu Âu, với kế hoạch bổ sung hàng nghìn chuyến bay mới trong vòng 6 tháng tới...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Động thái này diễn ra khi chiến sự tại Trung Đông và sự gián đoạn không phận Nga - Ukraine đang tạo ra những thách thức lớn cho các hãng hàng không châu Âu.

Sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích vào Iran ngày 28/2, dẫn đến các cuộc tấn công trả đũa trong khu vực Trung Đông, các hãng hàng không khai thác các tuyến bay giữa châu Âu và châu Á phải tìm kiếm những lối đi hẹp hơn để bay qua, vì không phận của Nga và Ukraine cũng bị đóng cửa.

Điều này đồng nghĩa với các chuyến bay dài hơn và mức tiêu thụ nhiên liệu cao hơn trong bối cảnh giá dầu tăng vọt. Tuy nhiên, đối với các hãng hàng không Trung Quốc vẫn có thể bay qua không phận Nga, tình trạng này lại đồng nghĩa với nhiều cơ hội kinh doanh hơn.

Tờ báo Nikkei Asia dẫn lời ông Linus Bauer - người đứng đầu công ty tư vấn hàng không BAA & Partners - cho biết các hãng hàng không Trung Quốc có lợi thế cấu trúc trên các tuyến bay Âu-Á vì họ có thể bay qua Nga, trong khi các hãng hàng không châu Âu phải đi vòng xuống phía Nam. Những chuyến bay vòng này có thể khiến một hãng hàng không tốn thêm từ 8.000-20.000 USD mỗi giờ chỉ riêng cho nhiên liệu. Khi tính cả các chi phí khác, các hãng hàng không có thể phải đối mặt với chi phí tăng thêm từ 15.000 đến 30.000 USD mỗi chuyến bay như vậy.

Trang web của hãng hàng không Anh British Airways cho thấy hãng này chỉ cung cấp các chuyến bay trực tiếp đến Bắc Kinh thông qua hợp tác mã (codeshare) với hãng hàng không Trung Quốc China Southern Airlines. Đại lý vé máy bay trực tuyến Skyscanner cho thấy một chuyến bay từ Frankfurt đến Thượng Hải trong cùng thời gian trên Air China có giá 870 euro (1.015 USD), trong khi hãng Lufthansa tính giá 1.008 euro.

Ông Marco Forster, Giám đốc phụ trách khu vực ASEAN tại công ty tư vấn kinh doanh Dezan Shira & Associates, khẳng định các tuyến bay ngắn hơn đồng nghĩa với việc tiêu thụ ít nhiên liệu hơn, chi phí vận hành thấp hơn và giá vé cạnh tranh hơn.

Theo thông tin từ OAG, một nhà cung cấp dữ liệu du lịch hàng không toàn cầu, các hãng hàng không Trung Quốc dự kiến sẽ bổ sung thêm 2.350 chuyến bay đến Tây Âu trong mùa hè này so với cùng kỳ năm ngoái. Sự gia tăng này được dẫn đầu bởi Air China với 969 chuyến bay bổ sung, tiếp theo là China Eastern Airlines với 697 chuyến và China Southern Airlines với 410 chuyến trong mùa xuân hè từ tháng 3 đến tháng 10.

Các hãng hàng không từ Trung Quốc cũng đang mở các kết nối mới đến các thành phố châu Âu. Ví dụ, các hãng hàng không Trung Quốc đã lần đầu tiên mở các tuyến bay thẳng giữa Sân bay Quốc tế Bắc Kinh Daxing và Frankfurt, Helsinki và Milan, với hơn 100 chuyến bay phục vụ các tuyến này.

Ngoài lợi thế về đường bay, các hãng hàng không Trung Quốc cũng được hỗ trợ bởi việc Bắc Kinh mở rộng quyền miễn thị thực cho nhiều quốc gia châu Âu trong năm nay.

Các hãng hàng không châu Âu hiện đang được bảo vệ khỏi tác động tức thì của giá dầu cao nhờ các biện pháp phòng ngừa rủi ro biến động giá nhiên liệu. Một số hãng hàng không có biện pháp phòng hộ đối với tới 90% lượng nhiên liệu tiêu thụ ước tính - theo các nhà phân tích. Tuy nhiên, sự gián đoạn nguồn cung sớm muộn gì cũng có thể dẫn đến việc hủy bỏ các chuyến bay giữa châu Âu và châu Á, đặc biệt là vào tháng 5 - theo cảnh báo của công ty dữ liệu logistics Kpler.

Dù vậy, một số hãng hàng không châu Âu đã nhanh chóng nắm bắt nhu cầu của hành khách đang phải đối mặt với tình trạng gián đoạn của ngành hàng không ở Vùng Vịnh. Hãng Finnair Phần Lan cho biết giá vé trung bình đến châu Á tăng 15% nhờ nhu cầu tăng. Hãng British Airways của Anh đã công bố tăng số chuyến bay đến Bangkok và Singapore vào giữa tháng 3, dù hãng cắt giảm các chuyến bay đến Trung Đông. Đối với mùa đông 2026, hãng đã bổ sung các chuyến bay đến Melbourne và Colombo.

“Hiện tại, các hãng hàng không châu Âu sẽ thu hút nhu cầu đối với các chuyến bay đến châu Á vì nhiều du khách sẽ e ngại bay qua các trung tâm Vùng Vịnh. Các hành khách này sẽ phải mua vé với giá cao hơn vì chi phí nhiên liệu tăng cao”, ông Edmond Rose, Giám đốc phụ trách tư vấn hàng không tại công ty ASM Global Route Development, nhận định.

Tuy nhiên, ông Bauer cảnh báo rằng những chuyến bay tăng cường này chỉ mang tính chất "cơ hội" nhất thời, và rằng lợi nhuận bền vững và sự ổn định mạng lưới mới là những điều quan trọng trong dài hạn. “Đây không phải là một sự gián đoạn mang tính ngắn hạn, mà là định hình lại khả năng cạnh tranh giữa châu Âu và châu Á. Các hãng hàng không châu Âu đang ở thế bất lợi, còn các hãng hàng không Trung Quốc đã giành được lợi thế đáng kể”, ông nói.

Eo biển Hormuz mở lại vẫn chưa đủ để khơi thông dòng chảy hàng hóa

Eo biển Hormuz mở lại vẫn chưa đủ để khơi thông dòng chảy hàng hóa

Sau khi đàm phán Mỹ - Iran tại Islamabad đổ vỡ, Washington thông báo phong tỏa hoạt động hàng hải ra vào các cảng Iran từ ngày 13/4. Nhưng ngay cả khi các tàu không cập cảng Iran vẫn có thể đi qua eo biển Hormuz, lưu thông cũng chưa thể sớm bình thường trở lại...

Bài học từ thập niên 1970 giúp Mỹ và nhiều nền kinh tế vững hơn trước cú sốc dầu

Bài học từ thập niên 1970 giúp Mỹ và nhiều nền kinh tế vững hơn trước cú sốc dầu

Những thay đổi mà Mỹ và nhiều nền kinh tế khác triển khai trong 5 thập kỷ qua đã giúp giảm bớt phần nào tác động kinh tế từ các cú sốc dầu mỏ...

Ukraine: Nông dân gặp khó đủ đường vì hai cuộc chiến diễn ra đồng thời

Ukraine: Nông dân gặp khó đủ đường vì hai cuộc chiến diễn ra đồng thời

Rủi ro đối với Ukraine là xung đột tại Trung Đông đang khiến giá nhiên liệu và phân bón tăng cao, đồng thời đang làm gia tăng lợi thế kinh tế của Nga...

Chiến lược tự chủ chuỗi cung ứng của Trung Quốc đối mặt thử thách từ xung đột Trung Đông

Chiến lược tự chủ chuỗi cung ứng của Trung Quốc đối mặt thử thách từ xung đột Trung Đông

Chiến sự Mỹ - Iran đang bắt đầu gây sức ép rõ rệt lên chuỗi cung ứng của Trung Quốc, qua đó đặt ra phép thử lớn với nỗ lực nhiều năm của Bắc Kinh nhằm tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các cú sốc từ bên ngoài...

Ngành cà phê Ấn Độ lao đao vì chiến sự Iran

Ngành cà phê Ấn Độ lao đao vì chiến sự Iran

Ngành cà phê Ấn Độ đang chịu sức ép lớn từ chiến sự Iran, khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn khiến hoạt động xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn ở Tây Á gặp khó khăn...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

