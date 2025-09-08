Các khoản tiền tính đóng bảo hiểm của người lao động trong doanh nghiệp
Thu Hằng
08/09/2025, 17:06
Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của lao động trong doanh nghiệp là tiền lương tháng, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác...
Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ vừa có hướng dẫn về tiền
lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã
hội bắt buộc sau khi nhận được
ý kiến từ một số hiệp hội doanh nghiệp.
Trước đó, Cục
Tiền lương và Bảo hiểm xã hội nhận được ý kiến của Hiệp hội Thương mại Mỹ
tại Việt Nam đề nghị làm
rõ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định
Nghị định số 158/2025/NĐ-CP ngày 25/6/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt
buộc.
Về nội dung
này, Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội thông tin: tiền lương làm căn cứ
đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện
chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được quy định tại điểm b
khoản 1 Điều 31 của Luật Bảo hiểm xã hội 2024 và quy định chi tiết tại khoản 1
Điều 7 của Nghị định số 158/2025/NĐ-CP.
Theo quy định tại các văn bản nêu trên, tiền lương làm căn cứ
đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện
chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định là tiền lương tháng, bao
gồm:
(i) Mức lương theo công việc hoặc chức danh tính
theo thời gian (theo tháng) của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng
lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật
Lao động được thỏa thuận trong hợp đồng lao động.
(ii) Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về
điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ
thu hút lao động mà mức lương chưa được tính đến, hoặc tính chưa đầy đủ, được thỏa
thuận trong hợp đồng lao động.
(iii) Các khoản bổ sung khác xác định được mức
tiền cụ thể cùng với mức lương, được thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả
thường xuyên, ổn định trong mỗi kỳ trả lương.
Đối với các chế độ và phúc lợi khác ghi thành mục riêng
trong hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 5 Điều 3 của Thông tư số
10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và
Xã hội (nay là Bộ Nội vụ), không phải là tiền lương làm căn cứ tính
đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nêu trên.
Theo Luật Bảo
hiểm xã hội năm 2024 và các Nghị định hướng dẫn, đều có hiệu lực từ ngày
1/7/2025, mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cơ bản kế thừa quy định của Luật Bảo
hiểm xã hội năm 2014.
Trong đó, về
mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, tỷ lệ đóng bảo
hiểm xã hội bắt buộc được xác định như sau: 3% trên tiền lương làm căn cứ đóng
vào quỹ ốm đau và thai sản; 22% trên tiền lương làm căn cứ đóng vào quỹ hưu trí
và tử tuất.
Tổng cộng tỷ
lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là 25% trên tiền lương làm căn cứ đóng. Tỷ lệ
này được phân bổ giữa người lao động và người sử dụng lao động trong các trường hợp cụ thể.
Người sử dụng
lao động có thể được xem xét tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong các
trường hợp gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh, dẫn đến người lao động
và người sử dụng lao động không có khả năng đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian tạm
dừng đóng tối đa 12 tháng. Sau thời hạn tạm dừng, phải đóng bù.
Thủ tục hành chính mới về hưởng trợ cấp ốm đau khi tham gia bảo hiểm xã hội
15:35, 08/09/2025
Không phát sinh thủ tục khi đồng nhất căn cước công dân và mã số bảo hiểm xã hội
07:00, 08/08/2025
Số định danh cá nhân, căn cước công dân chính thức được sử dụng thay cho mã số bảo hiểm xã hội
Trong tuần qua, Hà Nôi ghi nhận 9 ổ dịch sốt xuất huyết tại: Tam Hưng, Tây Mỗ, Xuân Phương, Ba Đình, Nghĩa Đô, Chuyên Mỹ, Tây Hồ… hiện Thành phố còn 16 ổ dịch đang hoạt động...
Lifebuoy tiếp sức trẻ em Điện Biên: sạch khỏe, an toàn và tự tin trở lại trường học
Mưa lũ nghiêm trọng vừa qua tại Điện Biên đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân, đặc biệt là các em học sinh khi năm học mới đã đến. Với hành động kịp thời và thiết thực, Lifebuoy đã mang đến sự hỗ trợ cần thiết, giúp các em sạch khỏe, an toàn và tự tin trở lại trường học.
Thủ tục hành chính mới về hưởng trợ cấp ốm đau khi tham gia bảo hiểm xã hội
Bộ Nội vụ hướng dẫn chi tiết các trường hợp người lao động được giải quyết chế độ ốm đau. Người lao động lưu ý để đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm xã hội của bản thân...
Thanh Hóa chi 354 tỷ đồng bảo tồn Di sản thế giới Thành nhà Hồ
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt Dự án bảo tồn, tu bổ và phục hồi một số hạng mục quan trọng thuộc Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ, với tổng mức đầu tư 354 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa được giao làm chủ đầu tư dự án...
Đưa du lịch Việt Nam đến với du khách Ấn Độ
Với mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đang tổ chức các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam ra nhiều quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, Ấn Độ với dân số hơn 1,4 tỷ người và sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu, đang trở thành một thị trường tiềm năng cho du lịch Việt Nam…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: