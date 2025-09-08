Thứ Hai, 08/09/2025

Trang chủ Dân sinh

Các khoản tiền tính đóng bảo hiểm của người lao động trong doanh nghiệp

Thu Hằng

08/09/2025, 17:06

Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của lao động trong doanh nghiệp là tiền lương tháng, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ vừa có hướng dẫn về tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sau khi nhận được ý kiến từ một số hiệp hội doanh nghiệp.

Trước đó, Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội nhận được ý kiến của Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam đề nghị làm rõ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định Nghị định số 158/2025/NĐ-CP ngày 25/6/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Về nội dung này, Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội thông tin: tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 31 của Luật Bảo hiểm xã hội 2024 và quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 7 của Nghị định số 158/2025/NĐ-CP.

Theo quy định tại các văn bản nêu trên, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định là tiền lương tháng, bao gồm:

(i) Mức lương theo công việc hoặc chức danh tính theo thời gian (theo tháng) của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật Lao động được thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

(ii) Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương chưa được tính đến, hoặc tính chưa đầy đủ, được thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

(iii) Các khoản bổ sung khác xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương, được thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên, ổn định trong mỗi kỳ trả lương.

Đối với các chế độ và phúc lợi khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 5 Điều 3 của Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ), không phải là tiền lương làm căn cứ tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nêu trên.

Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và các Nghị định hướng dẫn, đều có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cơ bản kế thừa quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Trong đó, về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được xác định như sau: 3% trên tiền lương làm căn cứ đóng vào quỹ ốm đau và thai sản; 22% trên tiền lương làm căn cứ đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Tổng cộng tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là 25% trên tiền lương làm căn cứ đóng. Tỷ lệ này được phân bổ giữa người lao động và người sử dụng lao động trong các trường hợp cụ thể.

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt cuộc của các trường hợp từ 1/7/2025. Nguồn: Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Người sử dụng lao động có thể được xem xét tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong các trường hợp gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh, dẫn đến người lao động và người sử dụng lao động không có khả năng đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian tạm dừng đóng tối đa 12 tháng. Sau thời hạn tạm dừng, phải đóng bù.

Thủ tục hành chính mới về hưởng trợ cấp ốm đau khi tham gia bảo hiểm xã hội

15:35, 08/09/2025

Thủ tục hành chính mới về hưởng trợ cấp ốm đau khi tham gia bảo hiểm xã hội

Không phát sinh thủ tục khi đồng nhất căn cước công dân và mã số bảo hiểm xã hội

07:00, 08/08/2025

Không phát sinh thủ tục khi đồng nhất căn cước công dân và mã số bảo hiểm xã hội

Số định danh cá nhân, căn cước công dân chính thức được sử dụng thay cho mã số bảo hiểm xã hội

17:31, 05/08/2025

Số định danh cá nhân, căn cước công dân chính thức được sử dụng thay cho mã số bảo hiểm xã hội

bảo hiểm xã hội dân sinh lao động Luật Bảo hiểm xã hội 2024 tiền lương đóng bảo hiểm

Hà Nội phát sinh 9 ổ dịch sốt xuất huyết

Hà Nội phát sinh 9 ổ dịch sốt xuất huyết

Trong tuần qua, Hà Nôi ghi nhận 9 ổ dịch sốt xuất huyết tại: Tam Hưng, Tây Mỗ, Xuân Phương, Ba Đình, Nghĩa Đô, Chuyên Mỹ, Tây Hồ… hiện Thành phố còn 16 ổ dịch đang hoạt động...

Lifebuoy tiếp sức trẻ em Điện Biên: sạch khỏe, an toàn và tự tin trở lại trường học

Lifebuoy tiếp sức trẻ em Điện Biên: sạch khỏe, an toàn và tự tin trở lại trường học

Mưa lũ nghiêm trọng vừa qua tại Điện Biên đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân, đặc biệt là các em học sinh khi năm học mới đã đến. Với hành động kịp thời và thiết thực, Lifebuoy đã mang đến sự hỗ trợ cần thiết, giúp các em sạch khỏe, an toàn và tự tin trở lại trường học.

Thủ tục hành chính mới về hưởng trợ cấp ốm đau khi tham gia bảo hiểm xã hội

Thủ tục hành chính mới về hưởng trợ cấp ốm đau khi tham gia bảo hiểm xã hội

Bộ Nội vụ hướng dẫn chi tiết các trường hợp người lao động được giải quyết chế độ ốm đau. Người lao động lưu ý để đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm xã hội của bản thân...

Thanh Hóa chi 354 tỷ đồng bảo tồn Di sản thế giới Thành nhà Hồ

Thanh Hóa chi 354 tỷ đồng bảo tồn Di sản thế giới Thành nhà Hồ

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt Dự án bảo tồn, tu bổ và phục hồi một số hạng mục quan trọng thuộc Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ, với tổng mức đầu tư 354 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa được giao làm chủ đầu tư dự án...

Đưa du lịch Việt Nam đến với du khách Ấn Độ

Đưa du lịch Việt Nam đến với du khách Ấn Độ

Với mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đang tổ chức các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam ra nhiều quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, Ấn Độ với dân số hơn 1,4 tỷ người và sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu, đang trở thành một thị trường tiềm năng cho du lịch Việt Nam…

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

eMagazine

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

eMagazine

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

