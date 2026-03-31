Thứ Ba, 31/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Du lịch

Quảng Trị kích cầu du lịch hè bằng chuỗi sự kiện đặc sắc

Nguyễn Thuấn

31/03/2026, 15:29

Với hàng loạt sự kiện văn hoá, ẩm thực, thể thao và trải nghiệm, Quảng Trị đang chủ động kích cầu du lịch hè 2026 nhằm tập trung giới thiệu sản phẩm mới, mở rộng thị trường du khách...

Ảnh minh hoạ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Tuần Văn hóa Du lịch Quảng Trị năm 2026, với mục tiêu quảng bá hình ảnh địa phương sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ du lịch mới đến du khách trong và ngoài nước.

Theo kế hoạch, sự kiện được định hướng xây dựng thành hoạt động thường niên cấp tỉnh, góp phần thúc đẩy ngành du lịch phát triển bền vững, tăng cường liên kết vùng và tạo động lực thu hút đầu tư.

ĐA DẠNG HOẠT ĐỘNG, TĂNG SỨC HÚT ĐIỂM ĐẾN

Điểm nhấn của tuần lễ là lễ khai mạc diễn ra vào tối 24/4 tại Khu đô thị Bảo Ninh 1 (Regal Legend). Chương trình nghệ thuật được đầu tư công phu, kết hợp công nghệ ánh sáng, hình ảnh hiện đại cùng sự góp mặt của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng. Sự kiện sẽ được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng số nhằm mở rộng độ phủ và nâng cao hiệu quả quảng bá.

Mũi Bán đảo Bảo Ninh.

Trong khuôn khổ chương trình, Lễ hội Ẩm thực Regal Legend và Bia Camel diễn ra trong 8 ngày, quy tụ khoảng 100 gian hàng, giới thiệu các món ăn đặc sắc, sản phẩm OCOP và nhiều hoạt động trải nghiệm, giải trí phục vụ du khách.

Bên cạnh đó, không gian ẩm thực và nghệ thuật tại khu vực biển Cửa Việt cũng được tổ chức, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.

Tuần lễ còn bao gồm nhiều hoạt động phong phú như giải golf mở rộng, cuộc thi video sáng tạo “Du lịch Quảng Trị”, công bố chương trình kích cầu du lịch hè 2026, đồng thời khai trương các sản phẩm, dự án du lịch mới trên địa bàn.

MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG

Một trong những nội dung đáng chú ý là chương trình khảo sát điểm đến dành cho doanh nghiệp và báo chí Hàn Quốc, kết hợp tổ chức tọa đàm nhằm thúc đẩy phát triển thị trường khách quốc tế. Hoạt động này hướng tới xây dựng các sản phẩm phù hợp với thị hiếu du khách Hàn Quốc – thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam hiện nay.

Song song đó, tỉnh Quảng Trị dự kiến công bố kết quả khảo sát các hang động, tài nguyên du lịch mới tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Đây là cơ sở quan trọng để định hướng phát triển các sản phẩm du lịch thám hiểm gắn với bảo tồn thiên nhiên, tạo thêm dư địa tăng trưởng cho ngành du lịch địa phương.

Du khách tham quan, trải nghiệm động ở Phong Nha.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Trị cũng sẽ tổ chức công bố quyết định công nhận các khu du lịch cấp tỉnh; giới thiệu các văn bản cho phép khai thác hoặc khai thác thử nghiệm các sản phẩm du lịch mới; đồng thời triển khai các đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại khu vực rừng đặc dụng và rừng phòng hộ.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị, việc tổ chức Tuần Văn hóa Du lịch 2026 không chỉ góp phần kích cầu du lịch nội địa và quốc tế trong mùa hè, mà còn thúc đẩy liên kết vùng, nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến.

Các hoạt động được yêu cầu chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn, đồng thời đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội hóa và sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó, tạo hiệu ứng quảng bá sâu rộng, từng bước khẳng định hình ảnh du lịch Quảng Trị với thông điệp “Thiên nhiên kỳ vĩ, ký ức hào hùng”.

Từ khóa:

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Nợ công toàn cầu tăng lên 111 nghìn tỷ USD trong 25 năm như thế nào?

Thế giới

Nợ công toàn cầu tăng lên 111 nghìn tỷ USD trong 25 năm như thế nào?

Châu Âu đồng hành cùng Việt Nam trong chuyển dịch năng lượng

eMagazine

Châu Âu đồng hành cùng Việt Nam trong chuyển dịch năng lượng

Mức tăng giá nhiên liệu tại các quốc gia do xung đột Iran

Thế giới

Mức tăng giá nhiên liệu tại các quốc gia do xung đột Iran

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

LICOGI 18 Riverside: Giải pháp an cư an toàn tại Tây Hải Phòng

Bất động sản

2

Nghiên cứu của UNGCNS và Kantar: Các nền tảng số mở ra con đường giúp phụ nữ tiến tới độc lập tài chính

Doanh nghiệp

3

GEVA: Bệ phóng xuất khẩu xanh cho nông sản Việt vươn ra toàn cầu

Kinh tế xanh

4

Đồng yên Nhật “thoát hiểm” sau cảnh báo can thiệp, USD không ngừng mạnh lên

Thế giới

5

Chuỗi triển lãm công nghệ quốc tế mở “đường đua hiệu suất” cho ngành chế biến - đóng gói

Doanh nghiệp

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy