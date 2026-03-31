Quảng Trị kích cầu du lịch hè bằng chuỗi sự kiện đặc sắc
Nguyễn Thuấn
31/03/2026, 15:29
Với hàng loạt sự kiện văn hoá, ẩm thực, thể thao và trải nghiệm, Quảng Trị đang chủ động kích cầu du lịch hè 2026 nhằm tập trung giới thiệu sản phẩm mới, mở rộng thị trường du khách...
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị vừa ban hành Kế hoạch
tổ chức Tuần Văn hóa Du lịch Quảng Trị năm 2026, với mục tiêu quảng bá hình ảnh
địa phương sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời giới thiệu các sản phẩm,
dịch vụ du lịch mới đến du khách trong và ngoài nước.
Theo kế hoạch, sự kiện được định hướng xây dựng thành hoạt động
thường niên cấp tỉnh, góp phần thúc đẩy ngành du lịch phát triển bền vững, tăng
cường liên kết vùng và tạo động lực thu hút đầu tư.
ĐA DẠNG HOẠT ĐỘNG, TĂNG SỨC HÚT ĐIỂM ĐẾN
Điểm nhấn của tuần lễ là lễ khai mạc diễn ra vào tối 24/4 tại
Khu đô thị Bảo Ninh 1 (Regal Legend). Chương trình nghệ thuật được đầu tư công
phu, kết hợp công nghệ ánh sáng, hình ảnh hiện đại cùng sự góp mặt của nhiều ca
sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng. Sự kiện sẽ được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng
số nhằm mở rộng độ phủ và nâng cao hiệu quả quảng bá.
Trong khuôn khổ chương trình, Lễ hội Ẩm thực Regal Legend và
Bia Camel diễn ra trong 8 ngày, quy tụ khoảng 100 gian hàng, giới thiệu các món
ăn đặc sắc, sản phẩm OCOP và nhiều hoạt động trải nghiệm, giải trí phục vụ du
khách.
Bên cạnh đó, không gian ẩm thực và nghệ thuật tại khu vực biển
Cửa Việt cũng được tổ chức, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, kéo dài thời
gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.
Tuần lễ còn bao gồm nhiều hoạt động phong phú như giải golf
mở rộng, cuộc thi video sáng tạo “Du lịch Quảng Trị”, công bố chương trình kích
cầu du lịch hè 2026, đồng thời khai trương các sản phẩm, dự án du lịch mới trên
địa bàn.
MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG
Một trong những nội dung đáng chú ý là chương trình khảo sát
điểm đến dành cho doanh nghiệp và báo chí Hàn Quốc, kết hợp tổ chức tọa đàm nhằm
thúc đẩy phát triển thị trường khách quốc tế. Hoạt động này hướng tới xây dựng
các sản phẩm phù hợp với thị hiếu du khách Hàn Quốc – thị trường trọng điểm của
du lịch Việt Nam hiện nay.
Song song đó, tỉnh Quảng Trị dự kiến công bố kết quả khảo
sát các hang động, tài nguyên du lịch mới tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ
Bàng. Đây là cơ sở quan trọng để định hướng phát triển các sản phẩm du lịch
thám hiểm gắn với bảo tồn thiên nhiên, tạo thêm dư địa tăng trưởng cho ngành du
lịch địa phương.
Ngoài ra, tỉnh Quảng Trị cũng sẽ tổ chức công bố quyết định công nhận
các khu du lịch cấp tỉnh; giới thiệu các văn bản cho phép khai thác hoặc khai
thác thử nghiệm các sản phẩm du lịch mới; đồng thời triển khai các đề án du lịch
sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại khu vực rừng đặc dụng và rừng phòng hộ.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị, việc tổ chức
Tuần Văn hóa Du lịch 2026 không chỉ góp phần kích cầu du lịch nội địa và quốc tế
trong mùa hè, mà còn thúc đẩy liên kết vùng, nâng cao năng lực cạnh tranh điểm
đến.
Các hoạt động được yêu cầu chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo an
toàn, đồng thời đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội hóa và sự tham gia của cộng
đồng doanh nghiệp. Qua đó, tạo hiệu ứng quảng bá sâu rộng, từng bước khẳng định
hình ảnh du lịch Quảng Trị với thông điệp “Thiên nhiên kỳ vĩ, ký ức hào hùng”.
