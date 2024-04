Các local brand túi Việt “hot” rần rần trên mạng xã hội

Túi xách có thể được coi là món “bảo bối” không thể thiếu trong tủ đồ phụ kiện của người phụ nữ, với khả năng nâng tầm mọi outfits tưởng như đơn điệu trở nên ấn tượng hơn. Vượt ra khỏi giới hạn của công năng và phụ kiện đơn thuần, túi xách còn đại diện cho biểu tượng của mỗi của cá nhân, gu thẩm mỹ và xu hướng thời trang. Cùng điểm lại loạt thương hiệu túi xách đến từ Việt Nam đang được chia sẻ rần rần trên các trang mạng xã hội vì thiết kế độc đáo đi kèm mức giá hợp lý.

CHAUTFIFTH

Với thông điệp: "in the middle of something" (tạm dịch: lửng lơ lơ lửng ở giữa), Chautfifth là một lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng sành điệu với phong cách cân bằng giữa cá tính và nhẹ nhàng, nổi loạn và kiêu kỳ. Các thiết kế của Chautfifth hội tụ được rất nhiều yếu tố thời trang, từ sang trọng, trẻ trung, đến đôi nét chấm phá “maximalism” và thanh lịch ngọt ngào.

Ngoài túi xách, Chautfifth còn sản xuất những phụ kiện túi rất "trendy". (Ảnh: Chautfifth)

Ảnh: Chautfifth

Mặc dù vẫn mang hơi hướng cổ điển với những chi tiết đinh tán hay đường may phân tách, Chautfifth vẫn là một sự lựa chọn hoàn hảo với những cô nàng muốn thay đổi phong cách tối giản thường ngày với đôi nét phóng khoáng hơn. Mặc dù chất liệu không quá đặc biệt, nhưng chính những kiểu dáng sáng tạo và độc đáo đã khiến Chautfifth trở thành “trào lưu” trên mạng xã hội thời gian qua.

Mức giá tham khảo: từ 995.000 - 1.145.000

MÔI ĐIÊN

Môi Điên được sáng lập bởi Tom Trandt (tên thật là Trần Minh Đạo) - một nhà thiết kế Việt trẻ đầy tài năng tốt nghiệp tại Parsons The New School for Design New York, ngôi trường của những “tượng đài” như Alexander Wang, Donna Karan, Marc Jacobs. Với Môi Điên, Tom Trandt mong muốn xây dựng một thương hiệu thời trang bền vững, phục vụ nhu cầu thật, cùng mục đích và lý tưởng thật.

Ý tưởng thiết kế và tên gọi từng sản phẩm của Môi Điên đều có nguồn gốc từ các câu chuyện dân gian, nhưng qua lăng kính hài hước, dí dỏm như quần "cánh diều", túi "ba gang" hay áo "cái bang"... (Ảnh: Môi Điên)

“Em đưa yếu tố văn hóa Việt Nam vào các sản phẩm của Môi Điên vì bản thân em bị cuốn hút bởi kho tàng các câu chuyện dân gian rất phong phú của Việt Nam nhưng chưa được khai thác nhiều trong thời trang” - Tom Trandt chia sẻ. Ngoài việc thiết kế dựa trên những câu chuyện thú vị giúp việc marketing sản phẩm dễ dàng hơn, tên các sản phẩm còn giúp Môi Điên kết nối với người mặc một cách tự nhiên nhất.

Túi Ba Gang (Ảnh: Môi Điên)

Thân thiện với môi trường nhưng vẫn giữ được “chất” riêng, Môi Điên của Tom Trandt đã ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng giới mộ điệu yêu thích phong cách cá tính, bụi bặm.

Mức giá tham khảo: từ 700.000 - 2.900.000

THER GAB

Vỏ sò, bánh giầy, hạt đậu,... - những từ khoá tưởng như rất “Việt Nam” và dung dị, lại chính là lựa chọn của Ther Gab dành để đặt tên cho những đứa con tinh thần của mình. Cũng đơn giản như chính những cái tên ấy, Ther Gab hướng tới phong cách

Túi của Tấm (Ảnh: Ther Gab)

Túi Bánh Giầy (Ảnh: Ther Gab)

Tuy là một thương hiệu nội địa non trẻ nhưng phong cách thời trang của Ther Gab đã được định hình rất rõ nét qua những chiếc túi xách có phong dáng trẻ trung, hiện đại nhưng không kém phần độc đáo. Không chỉ gây ấn tượng với thị trường Việt Nam, Ther Gab còn chinh phục được trái tim Gen Z ở quốc đảo Singapore chỉ sau một năm ra mắt.

Mức giá tham khảo: từ 550.000

LUU VIET ANH

Tốt nghiệp chuyên ngành thời trang ở Đại học Văn Lang TP.HCM và London College for Design & Fashion tại Hà Nội, từ năm 2019, Lưu Việt Anh đã gây chú ý với cộng đồng thời trang Việt bằng những thiết kế túi xách mang cảm hứng truyền thống. “Bags of storytelling” (tạm dịch: Những chiếc túi kể chuyện) là slogan cho thương hiệu cùng tên của anh.

NTK Lưu Việt Anh cùng túi Gióng. Ảnh: LUU VIETANH

Túi Mầm từ mini collection Ươm. Ảnh: LUU VIETANH

Từ những hình ảnh bình dị, mộc mạc cùng đặt tên độc đáo, thiết kế lạ lẫm, kiểu dáng thời thượng, hiện đại cho đến tính thủ công, tính ứng dụng, màu sắc trẻ trung, giá cả hợp lý, những chiếc túi của LUU VIETANH đi kèm với các giai thoại cổ tích ẩn giấu bên trong, trở thành bước đệm đáng nhớ của thương hiệu trên thị trường thời trang Việt Nam.

Mức giá tham khảo: từ 850.000 - 1.850.000