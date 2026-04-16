Giá vàng giằng co mốc 4.800 USD/oz, SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng

Giá vàng thế giới sụt dưới 4.800 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (15/4), trước khi lấy lại mốc này trong sáng nay (16/4), trong lúc nhà đầu tư chờ những tin tức mới về cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran. Đồng USD có một phiên giảm giá nhẹ và quỹ SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng là những yếu tố hỗ trợ đáng kể cho giá vàng.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay dừng ở mức 4.792 USD/oz, giảm 49,9 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm hơn 1% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay còn 79,11 USD/oz, giảm 0,44 USD/oz, tương đương giảm 0,6%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 6/2026 giảm 0,5%, chốt phiên ở mức 4.823,6 USD/oz.

Trước phiên giảm này, giá vàng đã tăng mạnh trong phiên ngày thứ Ba, đạt mức cao nhất trong 1 tháng.

“Vàng và bạc đang chứng kiến hoạt động chốt lời nhẹ và theo thói quen sau phiên tăng vào ngày hôm trước. Vàng đã tăng giá trong thời gian gần đây nhờ khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư có sự cải thiện, nhưng vẫn có những đợt bán mỗi khi tâm lý ham thích rủi ro suy giảm. Điều này trái ngược với vai trò kênh đầu tư an toàn truyền thống của vàng. Các nhà giao dịch đang quan tâm nhiều hơn tới tác động của chính sách tiền tệ có thể thắt chặt hơn và áp lực lạm phát tăng đến giá vàng”, nhà phân tích cấp cao Jim Wyckoff của công ty Kitco Metals nhận định.

Giá dầu thô giữ ổn định trong phiên ngày thứ Tư, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố cuộc chiến giữa Mỹ và Israel đã đi gần tới hồi kết. Trong một diễn biến tích cực khác, người đứng đầu quân đội Pakistan - quốc gia đang giữ vai trò trung gian hòa giải - đã tới Tehran trong nỗ lực ngăn căng thẳng leo thang trở lại.

Hai quan chức cấp cao Pakistan tiết lộ với trang tin MS NOW rằng các phái đoàn Mỹ và Iran có thể tới Pakistan vào tuần tới để tiến hành vòng đàm phán hòa bình thứ hai. Trao đổi với báo giới, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói hai bên “đang có các cuộc thảo luận” và “chúng tôi cảm thấy rất tốt về triển vọng đạt thỏa thuận”.

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Phát biểu ngày thứ Tư, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Chicago, ông Austan Goolsbee, nói rằng Fed có thể phải đợi tới năm 2027 mới cắt giảm lãi suất nếu việc giá dầu tăng cao do chiến tranh cản trở tiến trình giảm lạm phát về mục tiêu 2%.

Thị trường hiện kỳ vọng khả năng 32% Fed sẽ giảm lãi suất một lần trong năm nay.

Đồng USD giảm giá nhẹ trong phiên ngày thứ Năm. Chỉ số Dollar Index giảm gần 0,1%, chốt phiên ở mức 98,05 điểm - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Gần đây, đồng bạc xanh dường như không còn phát huy được tốt vai trò kênh đầu tư an toàn như trong những tuần đầu của cuộc chiến tranh ở Trung Đông. Trong 5 phiên trở lại đây, Dollar Index đã giảm gần 1,1%, nâng tổng mức giảm trong 1 tháng trở lại đây lên hơn 2%.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 2,3 tấn vàng trong phiên ngày thứ Tư, nâng khối lượng nắm giữ lên 1.051,8 tấn vàng. Trong hai phiên liên tiếp, quỹ đã mua ròng tổng cộng 4,6 tấn vàng.

Khi mới mở cửa sáng nay (16/4) tại thị trường châu Á, giá vàng và giá bạc đồng loạt đi lên.

Lúc 6h30 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng gần 25 USD/oz, tương đương tăng hơn 0,5%, so với chốt phiên Mỹ, giao dịch ở mức gần 4.817 USD/oz - theo Kitco. Giá bạc giao ngay tăng 0,5%, giao dịch ở mức hơn 79,5 USD/oz.

Mức giá trên của vàng tương đương gần 153 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra của ngân hàng Vietcombank.

Cùng thời điểm, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.108 đồng (mua vào) và 26.358 đồng (bán ra), giảm 3 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.