Thủ tướng Lê Minh Hưng: Ngành giáo dục phải đổi mới thực chất từ nhà trường, lớp học

Sáng 5/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu trung tâm đặt tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.
Chương trình được kết nối với các điểm cầu tại 34 tỉnh, thành phố, với sự tham dự của lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương cùng các thầy cô giáo và hàng triệu học sinh, sinh viên trên cả nước.
Tại lễ khai giảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn công bố thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các thế hệ nhà giáo, học sinh và toàn ngành Giáo dục nhân dịp năm học mới.
Trong thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu năm học 2026-2027 tạo chuyển biến thực chất về chất lượng dạy và học, công bằng trong tiếp cận giáo dục, năng lực người học và niềm tin của xã hội; bảo đảm mỗi nhà trường là nơi người học được tôn trọng, lắng nghe, khuyến khích tự học, rèn luyện kỹ năng và phát triển tài năng.
GIÁO DỤC PHẢI ĐI TRƯỚC MỘT BƯỚC
Phát biểu tại lễ khai giảng, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh năm học 2026-2027 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi đây là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đồng thời là năm học của sự đổi mới về tư duy, cách làm và chất lượng, hướng tới tạo chuyển biến thực chất, đột phá mạnh mẽ trong phát triển giáo dục và đào tạo.
Theo Thủ tướng, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng về một Việt Nam phát triển, hùng cường, thịnh vượng. Trong bối cảnh đó, giáo dục phải đi trước một bước, thực sự trở thành nền tảng và động lực then chốt.
Điều này đòi hỏi phải chuyển mạnh từ tư duy “dạy những gì mình có” sang “dạy những gì người học và đất nước cần”; từ truyền thụ kiến thức đơn thuần sang phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực; từ coi trọng điểm số sang đánh giá sự tiến bộ thực chất của từng học sinh.
Thủ tướng dẫn lại tinh thần Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó xác định giáo dục, đào tạo phải bảo đảm “học đi đôi với hành”, “lý thuyết gắn liền với thực tiễn”, “nhà trường gắn liền với xã hội”; đột phá phát triển giáo dục và đào tạo phải bắt đầu từ đổi mới tư duy, nhận thức và thể chế.
Trên tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu năm học 2026-2027 phải là năm đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học, từng người thầy, từng học sinh, sinh viên và toàn ngành giáo dục.
Thủ tướng đề nghị toàn ngành tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý và phương pháp dạy học; lấy người học làm trung tâm, nhà trường làm nền tảng, thầy cô giáo làm động lực, gia đình là điểm tựa và xã hội là nguồn lực đồng hành.
Các nhà trường phải thực sự trở thành môi trường thân thiện, an toàn, lành mạnh, nhân văn, nơi học sinh được tôn trọng, khuyến khích sáng tạo và nuôi dưỡng ước mơ.
Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, giảm những áp lực không cần thiết; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tối đa tiềm năng, sở trường của từng học sinh; quan tâm chăm sóc, dạy dỗ trẻ khuyết tật và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ NHƯNG KHÔNG XA RỜI CỘI NGUỒN
Cùng với đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục, Thủ tướng đề nghị các địa phương, nhà trường quan tâm hơn nữa đến việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.
Theo Thủ tướng, giáo dục hiện đại không thể xa rời cội nguồn. Học sinh cần được tiếp thu những tri thức mới của nhân loại, làm chủ công nghệ mới, đồng thời phải nắm vững truyền thống, lịch sử và văn hóa dân tộc.
Đối với đội ngũ nhà giáo, Thủ tướng nhấn mạnh dù công nghệ và trí tuệ nhân tạo ngày càng phát triển, có thể hỗ trợ việc tìm kiếm kiến thức, nhưng không gì có thể thay thế tình yêu thương, sự mẫu mực và khả năng truyền cảm hứng của người thầy.
Thủ tướng mong các thầy cô giáo luôn giữ trọn tình yêu nghề, không ngừng học hỏi, làm chủ công nghệ mới, đổi mới phương pháp giảng dạy; dành cho học trò sự công bằng, lòng tin yêu và quan tâm chân thành.
Với các bậc phụ huynh, Thủ tướng đề nghị tiếp tục là “điểm tựa gia đình” vững chắc, đồng hành cùng nhà trường, lắng nghe, chia sẻ, tin tưởng và truyền cảm hứng, tạo điều kiện để con em phát triển ước mơ, khát vọng.
Nhắn nhủ học sinh, sinh viên, Thủ tướng yêu cầu bên cạnh học kiến thức cần rèn luyện tư duy độc lập, khả năng phân biệt đúng - sai, biết yêu thương, chia sẻ, làm việc nhóm và làm chủ công nghệ thay vì để công nghệ điều chỉnh mình.
Học sinh, sinh viên cần chăm chỉ, kiên trì học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng hoài bão, không ngừng hoàn thiện bản thân, giữ khát vọng vươn lên và tình yêu quê hương, đất nước; hướng tới trở thành những công dân toàn cầu nhưng trước hết là những công dân Việt Nam giàu lòng yêu nước, có trách nhiệm với gia đình và xã hội.
Thủ tướng đánh giá mỗi ngôi trường được đưa vào hoạt động không chỉ là một công trình mới mà còn tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng biên giới, để khoảng cách địa lý và hoàn cảnh gia đình không trở thành rào cản đối với cơ hội học tập, rèn luyện.
Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, các tổ chức, cá nhân, đội ngũ kỹ sư, công nhân, người lao động và các thầy cô giáo đã góp phần đưa các công trình trường học vào sử dụng đúng dịp năm học mới.
Thủ tướng tin tưởng với quyết tâm đổi mới toàn diện, năm học 2026-2027 sẽ tạo đột phá về chất lượng, mở ra giai đoạn phát triển mới của giáo dục Việt Nam, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
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