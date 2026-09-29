TP.Hồ Chí Minh dự kiến thu hút 19 tỷ USD vốn FDI năm 2026

Sau hơn 9 tháng, dòng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký tại TP.Hồ Chí Minh đã vượt xa mục tiêu cả năm, trong đó nhiều dự án quy mô hàng tỷ USD đang tập trung vào cảng biển, logistics, hạ tầng số và trí tuệ nhân tạo.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, dòng vốn FDI đăng ký tại TP.Hồ Chí Minh đã vượt xa mục tiêu cả năm. Ảnh: X.N

Tính đến ngày 19/9/2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh đạt 17,225 tỷ USD, gấp khoảng 4,19 lần cùng kỳ năm 2025 và bằng 156,6% kế hoạch cả năm. Trên cơ sở kết quả này, Thành phố dự kiến tổng vốn FDI đăng ký cả năm 2026 đạt khoảng 19 tỷ USD, tương đương 172,7% kế hoạch.

NHỮNG DỰ ÁN TỶ USD ĐỊNH HÌNH DÒNG VỐN MỚI

Theo Sở Tài chính TP.Hồ Chí Minh, trong tổng vốn FDI đăng ký đến ngày 19/9, Thành phố cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 1.438 dự án với tổng vốn 9,358 tỷ USD. Có 225 lượt dự án điều chỉnh vốn, tăng ròng 4,927 tỷ USD và 1.450 trường hợp góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp với tổng giá trị 2,94 tỷ USD.

Cơ cấu dòng vốn cho thấy cả dự án mới và các dự án đang hoạt động đều đóng góp vào mức tăng. Vốn cấp mới chiếm 54,3% tổng vốn FDI đăng ký, trong khi vốn điều chỉnh chiếm 28,6%.

Một phần lớn quy mô tăng thêm trong năm nay đến từ những dự án có vốn đầu tư rất lớn. Trong số các dự án cấp mới, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có tổng vốn đầu tư hơn 4,9 tỷ USD, còn Trung tâm dữ liệu AI Factory có vốn đầu tư khoảng 2,1 tỷ USD.

Hai dự án này thuộc những lĩnh vực mà TP.Hồ Chí Minh đang ưu tiên trong xúc tiến đầu tư gồm hạ tầng cảng biển, logistics, hạ tầng số và trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư còn đề xuất tăng thêm khoảng 2,8 tỷ USD cho dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế và khoảng 1,4 tỷ USD cho dự án Khu phức hợp thông minh tại Khu chức năng số 2a trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Dòng vốn FDI cũng đang hiện diện mạnh hơn trong hệ thống các khu chế xuất, khu công nghiệp. Theo Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.Hồ Chí Minh, 9 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư trong và ngoài nước thu hút vào các khu này đạt hơn 5,57 tỷ USD, trong đó FDI hơn 4,2 tỷ USD, tăng 62,22% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong số này, 100 dự án FDI được cấp mới với tổng vốn 3,14 tỷ USD; 120 dự án điều chỉnh tăng vốn với số vốn tăng thêm 1,12 tỷ USD. Giai đoạn 2026 - 2030, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thu hút 20 - 21 tỷ USD vốn đầu tư, với suất đầu tư bình quân 8 - 10 triệu USD/ha và tỷ lệ giải ngân trên 70% tổng vốn đăng ký.

TỪ THU HÚT VỐN SANG NÂNG HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

Quy mô FDI tăng nhanh cũng đặt trọng tâm vào việc biến vốn đăng ký thành năng lực sản xuất, kinh doanh và đóng góp thực tế cho nền kinh tế.

Sở Tài chính TP.Hồ Chí Minh cho biết Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục và quá trình triển khai dự án, đồng thời thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước về cung ứng hàng hóa, dịch vụ và đào tạo nhân lực.

Định hướng xúc tiến đầu tư thời gian tới tập trung vào công nghệ cao, hạ tầng số, logistics, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất xanh và các ngành có giá trị gia tăng cao. Đây cũng là hướng được Thành phố đặt ra trong quá trình xây dựng hệ sinh thái đầu tư công nghệ, với trọng tâm là công nghệ lõi, năng lực đổi mới sáng tạo và khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Thành phố đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn để đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân các dự án đã được chấp thuận. Theo kế hoạch, trong 3 tháng cuối năm, Thành phố phấn đấu thúc đẩy giải ngân khoảng 171.727 tỷ đồng vốn FDI và các dự án trọng điểm.

Tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, yêu cầu này cũng được đặt song song với mục tiêu thu hút vốn. Giai đoạn 2026 - 2030, Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp TP.Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thu hút 20 - 21 tỷ USD, đồng thời yêu cầu tỷ lệ giải ngân đạt trên 70% tổng vốn đăng ký. Điều này cho thấy quy mô vốn chỉ là một phần của bài toán; tiến độ thực hiện dự án, hiệu quả sử dụng đất và hạ tầng, cũng như khả năng tạo ra liên kết với doanh nghiệp trong nước mới quyết định phần giá trị được tạo ra từ dòng vốn FDI.

Với hơn 17,2 tỷ USD đã đăng ký đến ngày 19/9, TP.Hồ Chí Minh đang có cơ sở để dự kiến cả năm đạt khoảng 19 tỷ USD. Cùng với mục tiêu này, Thành phố đang chuyển trọng tâm từ thu hút vốn sang đưa dòng vốn đã cam kết vào thực tế, tạo thêm năng lực sản xuất và giá trị cho nền kinh tế.