Các "ông lớn" bất động sản đổ bộ chinh phục thị trường Đức Hòa - Long An

Là điểm kết nối chiến lược giữa Tp.HCM - trung tâm kinh tế của cả nước với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, trong những năm gần đây, Long An nhanh chóng bứt phá trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Năm 2021, Long An thu hút vốn FDI trên 3,7 tỉ USD, riêng trong các khu công nghiệp thu hút được 84 dự án, trong đó có 35 dự án FDI với số vốn đăng ký gần 450 triệu USD và 49 dự án trong nước với số vốn gần 12.000 tỷ đồng.

Sự phát triển về hạ tầng, kinh tế - xã hội tại Long An đã kéo theo sức cầu lớn về chốn an cư cũng như các dịch vụ thương mại chất lượng. Tuy nhiên, sản phẩm này trên địa bàn còn thiếu vắng, đó chính là động lực để các ông lớn địa ốc đổ về đầu tư, điển hình là các dự án quy mô của các Tập đoàn lớn như: Vingroup, MIKgroup, Sun Group... Chính những ông lớn bất động này với các dự án về nhà ở, nghỉ dưỡng, thương mại đã kéo theo sự sôi động cho bất động sản Long An, tạo nên một không khí “nóng” từ đầu làng đến cuối phố.

Đầu tháng 12/2021, dự án Imperia Grand Plaza Đức Hòa đã được động thổ đánh dấu sự có mặt tại tuyến đường 3/2 thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa.

Giới đầu tư nhìn nhận, chính cuộc đổ bộ này đã khiến giá bất động sản tại đây tăng mạnh. Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm 2022, thị trường Long An ghi nhận sức tăng trưởng vượt bậc so với các năm trước cùng nhiều dự án mới được công bố. Thị trường khu vực này hứa hẹn sẽ vẫn còn giữ nhiệt cao trong thời gian tới.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Long An, từ cuối năm 2017 đến nay, bất động sản Long An liên tục tăng giá, tạo thành những cơn sốt đất nền, nhất là tại khu vực các huyện giáp ranh Tp.HCM. Trong đó, Đức Hòa được đánh giá là điểm đến hấp dẫn bậc nhất của tỉnh này. Sau khi dự án đường tỉnh 823D kết nối Tp.HCM được khởi công, giá đất tại Đức Hòa tăng lên từ 10 - 20%.

Một yếu tố khác cũng khiến bất động sản Đức Hòa - Long An tăng mạnh trong thời gian qua, đó chính là địa phương này nằm sát Tp.HCM, tạo thành các đô thị vệ tinh. Do đó, phần lớn cư dân sẽ chuyển ra sinh sống ở các đô thị vệ tinh. Mỗi ngày, họ có thể di chuyển vào trung tâm thành phố làm việc, học tập bằng các hệ thống giao thông hiện đại và trở về tận hưởng cuộc sống cùng gia đình. Và Long An là địa phương mà nhiều người chọn làm "bến đỗ" bởi khoảng cách di chuyển đến Tp.HCM làm việc, học tập mỗi ngày không quá xa, thiên nhiên trong lành, nhiều sông rạch, cây xanh nên không khí luôn tươi mát.

Đại diện MIKHome ký kết và trao chứng nhận đại lý chiến lược cho đại lý phân phối chính thức Dự án.

Nhận diện được tiềm năng phát triển thực sự của khu vực này, đồng thời góp phần vào công cuộc đô thị hóa tại Đức Hòa - Long An, MIKGroup đã chính thức “đặt chân” vào thị trường khu vực này với dự án Imperia Grand Plaza Đức Hòa.

Sáng ngày 27/2 vừa qua, công trình đã chính thức được triển khai. Chia sẻ tại lễ triển khai, đại diện đơn vị phát triển Dự án - MIKGroup cho biết, “Với thành công đã được ghi nhận tại thị trường Tp.HCM, Hà Nội, Phú Quốc, chúng tôi tin tưởng và hy vọng, sau khi hoàn thiện, đi vào vận hành, Dự án sẽ tạo ra diện mạo mới, góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa đang phát triển mạnh mẽ tại huyện Đức Hòa nói riêng và tỉnh Long An nói chung”.

Đại lộ thương mại trung tâm Imperia Grand Plaza Đức Hòa tọa lạc trên đường 3/2, thị trấn Hậu Nghĩa do MIKGroup và MST Invest phát triển có quy mô hơn 400 căn nhà phố shophouse với tổng diện tích hơn 11ha. Dự án nằm ở trung tâm hành chính, với vị trí đắc địa, sầm uất giao thương chắc chắn sẽ mang tới cơ hội lớn cho các nhà đầu tư.

Cũng tại sự kiện triển khai công trình, MIKHome - đơn vị bán hàng của Dự án cũng đã ký kết hợp tác và trao chứng nhận cho các đại lý chiến lược phân phối Dự án Imperia Grand Plaza Đức Hòa. Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư T&A, Công ty Cổ phần Đông Tây Land sẽ là 2 đại lý chiến lược chính thức phân phối những căn shophouse cao cấp.

Đại diện 2 đơn vị phân phối cũng đưa ra những nhìn nhận khả quan về Dự án, đồng thời tin tưởng vào sự hợp tác thành công trong việc phân phối một dự án "hot" như Imperia Grand Plaza Đức Hòa.