Các "ông lớn" trực tuyến trong cuộc đua gia tăng lợi nhuận
Tuệ Mỹ
14/04/2026, 14:31
Ban đầu, các nhà đầu tư rất quan tâm đến sự tăng trưởng số lượng người đăng ký, đặc biệt ngợi ca các công ty có khả năng mở rộng phạm vi tiếp cận người tiêu dùng. Giờ đây, sự chú ý của họ giờ đây đã chuyển sang các biện pháp gia tăng lợi nhuận…
gPhố Wall vẫn duy trì mối quan hệ mật thiết với ngành công
nghiệp streaming. “Mối tình” này bắt đầu từ khoảng một thập kỷ trước, khi người
tiêu dùng bắt đầu từ bỏ các gói truyền hình cáp để chuyển sang các ứng dụng
streaming trực tuyến. Từ đó đến nay, doanh thu từ phát trực tuyến phần lớn đến
từ thuê bao, tuy nhiên các nhà đầu tư giờ đây bắt đầu quan tâm tới các yếu tố như thời lượng xem hay dịch vụ đi kèm.
Theo CNBC, để đáp ứng kỳ vọng mới này, các nền tảng streaming đã tăng
giá dịch vụ, thắt chặt việc chia sẻ mật khẩu và tham gia vào lĩnh vực quảng
cáo. Điều này cũng đã thúc đẩy việc các “ông lớn” như Paramount Skydance mua lại
Warner Bros. Discovery để có được thư viện nội dung phong phú và dịch vụ
streaming hàng đầu, nhằm tăng sức cạnh tranh.
Với thương vụ trị giá 111 tỷ USD, ông David Ellison, Chủ tịch
Paramount Skydance, thông tin tới các nhà đầu tư trong tháng trước rằng
Paramount+ và HBO Max cuối cùng sẽ được hợp nhất thành một dịch vụ phát trực
tuyến duy nhất, một động thái mà ông nói là “thực sự đặt chúng tôi vào vị thế cạnh
tranh với các công ty dẫn đầu trong lĩnh vực này”.
Tại Mỹ, chỉ 21% tổng số thuê bao Paramount+ đồng thời sử dụng
HBO Max, theo Antenna, một công ty nghiên cứu về thuê bao. Các lãnh đạo
Paramount cho biết một ứng dụng phát trực tuyến hợp nhất hai nền tảng sẽ có tổng
cộng khoảng 200 triệu thuê bao. Điều này sẽ đưa Paramount-Warner vào cùng quỹ đạo
với tổng số thuê bao của Disney và tiến gần hơn đáng kể tới Netflix, nền tảng
hiện có số thuê bao cao nhất với hơn 325 triệu người.
Tuy nhiên, một chỉ số khác mà các nhà đầu tư đặc biệt quan
tâm là thời gian xem. Đây cũng là thước đo mức độ phổ biến của một dịch vụ phát
trực tuyến vì nó cho thấy người dùng dành bao nhiêu thời gian trên ứng dụng.
Theo
Nielsen, Paramount+ chiếm 1,6% tổng thời gian xem tại Mỹ, trong khi HBO Max chiếm
thêm 1,2%. Việc hợp nhất hai nền tảng sau thương vụ sẽ đưa tỷ lệ lên 2,8%, nhưng
vẫn sẽ kém xa YouTube (12,5%) và Netflix (8,8%). Dù vậy, nền tảng Paramount-Warner
sẽ tiến gần hơn tới nhóm thứ hai gồm Prime Video (4,1%) và Disney+, Hulu cùng
ESPN+ (tổng cộng 4,9%).
Song song, đối với các nhà đầu tư, streaming vẫn chưa hoàn
toàn thay thế được lợi nhuận và doanh thu quảng cáo từ truyền hình truyền thống. Trong khi đó, theo công ty nghiên cứu thị trường Omdia, quảng cáo video trực tuyến sẽ tăng từ 309 tỉ USD vào năm 2025 lên 540 tỉ USD vào năm 2030. Để đón đầu, các dịch vụ phát trực tuyến đã tăng giá thuê bao, sau đó bổ sung một mức giá rẻ hơn nhưng kèm theo quảng cáo.
Cuối tháng 3/2026, Netflix xác nhận tăng giá tất cả các gói
thuê bao, với gói có quảng cáo tăng từ 7,99 USD lên 8,99 USD/tháng. Gói tiêu
chuẩn không quảng cáo cũng tăng từ 17,99 USD lên 19,99 USD/tháng, còn gói cao cấp
tăng từ 24,99 USD lên 26,99 USD/tháng. Nền tảng này tuyên bố coi giá
thuê bao, tăng trưởng người dùng và doanh thu quảng cáo là những động lực chính
cho năm 2026.
Quảng cáo từ lâu đã là một phần của mô hình kinh doanh truyền
hình. Ngay cả khi giá các gói truyền hình cáp tăng vọt trước khi streaming ra đời,
quảng cáo vẫn là “mũi nhọn” doanh thu. Đối với nền tảng streaming, việc thúc đẩy
người tiêu dùng chọn các gói có hỗ trợ quảng cáo gần đây đã tăng tốc trên toàn
hệ sinh thái.
YouTube cũng vừa xác nhận tăng giá các gói thuê bao YouTube Premium
và YouTube Music tại Mỹ. Theo đó, gói cá nhân YouTube Premium tăng từ 13,99 USD
lên 15,99 USD mỗi tháng, trong khi gói gia đình tăng từ 22,99 USD lên 26,99 USD
mỗi tháng. Gói YouTube Premium Lite (phiên bản giá rẻ với trải nghiệm xem không
quảng cáo cho phần lớn nội dung) cũng được điều chỉnh từ 7,99 USD lên 8,99 USD
mỗi tháng.
Amazon (với Prime
Video) cũng đã điều chỉnh giá vào tháng trước. Trước đó, các dịch vụ như HBO Max, Peacock và Disney+ cũng đã thực
hiện các đợt tăng giá tương tự. Xu hướng này phản ánh áp lực chi phí nội dung,
bản quyền và đầu tư công nghệ ngày càng lớn, buộc các nền tảng phải điều chỉnh
giá để cạnh tranh và đảm bảo lợi nhuận lâu dài cho các nhà đầu tư.
Về mặt nội dung, bước vào năm 2026, tổng giá trị của toàn ngành công nghiệp anime chạm mốc 35,2 tỷ USD. Trong đó mảng phát trực tuyến (streaming) đóng vai trò trung tâm với định
giá 7,5 tỷ USD hiện tại và dự kiến đạt 14,65 tỷ USD vào năm 2030.
Sự tăng trưởng mạnh mẽ này đã biến anime thành chiến trường
trọng điểm của ba nền tảng lớn nhất hiện nay: Crunchyroll, Netflix và Amazon
Prime Video. Mỗi nền tảng mang một chiến lược khác biệt, nhưng tất cả đều
đang dùng sức mạnh tài chính để thay đổi cách các xưởng phim (studio) vận hành
và cách khán giả tiếp cận nội dung.
Thông
qua nguồn ngân sách khổng lồ, Netflix giành được quyền phát sóng độc quyền đối
với các thương hiệu do MAPPA sản xuất như Jujutsu Kaisen và Chainsaw
Man. Bên cạnh đó, việc thuyết phục thành công Kyoto
Animation tham gia vào chuỗi 8 dự án mới của năm 2026 cũng cho thấy rõ
thông điệp của Netflix: dùng sức mạnh tài chính để đổi lấy quyền tiếp cận nội
dung chất lượng cao.
Không chạy đua ồ ạt như Netflix, Amazon Prime Video chọn
cách tách biệt hoàn toàn
khỏi các thỏa thuận cấp phép bản quyền anime ngắn hạn. Chiến thuật cốt lõi của họ là
mua đứt quyền phân phối toàn cầu đối với các dự án làm lại của những thương hiệu
kinh điển.
Trong khi đó, được hậu thuẫn bởi Tập đoàn Sony, Crunchyroll mới đây đã tự tin tăng giá gói cước tại Mỹ từ 7,99 lên 9,99
USD/tháng. Động thái này cho thấy họ không chỉ cung cấp dịch vụ xem phim đơn
thuần, mà đang xây dựng một hệ sinh thái trọn vẹn từ phân phối phim chiếu rạp,
bán vật phẩm lưu niệm đến trò chơi di động, giúp giữ chân người dùng hiệu quả.
Nhằm tiếp tục mở rộng biên lợi nhuận, Netflix mới đây cũng
đã “lấn sân” sang lĩnh vực trò chơi dành cho trẻ em, với việc ra mắt ứng dụng độc
lập mới mang tên Netflix Playground, hiện đã có mặt trên iOS và Android tại
một số thị trường trước khi phát hành toàn cầu vào ngày 28/4/2026. Nền tảng này hướng đến trẻ em từ 8 tuổi trở xuống, cung cấp
thư viện trò chơi được xây dựng dựa
trên những thương hiệu quen thuộc như Peppa Pig hay Sesame Street.
Việc tập trung vào trẻ em được xem là bước đi chiến lược, bởi
đây là nhóm người dùng có nhu cầu giải trí cao và dễ gắn bó lâu dài. Nếu thành công, trò chơi có thể trở thành "mảnh đất" mới,
mở ra một hướng phát triển cho ngành công nghiệp giải trí số trong tương
lai.
Nền kinh tế sáng tạo bắt đầu "lăng xê" nghệ thuật tạo ra từ AI
