Huế mở rộng hợp tác du lịch, y tế, hàng không với các đối tác Hàn Quốc

Thành phố Huế đang đẩy mạnh mở rộng hợp tác với các đối tác Hàn Quốc trong các lĩnh vực du lịch, y tế và hàng không, trong đó đặc biệt kỳ vọng vào việc mở đường bay trực tiếp giữa Huế và Hàn Quốc nhằm thúc đẩy giao lưu du lịch, thương mại và thu hút đầu tư...

Ngày 9/6 vừa qua, đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc do bà Heather J.Y. Greene làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Huế nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực du lịch, y tế và hàng không.

Tiếp đoàn, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, đã giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tiềm năng, lợi thế và những kết quả hợp tác giữa địa phương với các đối tác Hàn Quốc thời gian qua.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Huế bày tỏ mong muốn đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục đóng vai trò cầu nối, giới thiệu các đối tác phù hợp để nghiên cứu, triển khai các dự án hợp tác trên những lĩnh vực thế mạnh của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang trao đổi tại buổi làm việc.

Trong lĩnh vực du lịch, thành phố đề xuất tăng cường phối hợp quảng bá điểm đến, phát triển các kênh truyền thông đa ngôn ngữ nhằm nâng cao khả năng tiếp cận thị trường khách quốc tế, đặc biệt là du khách Hàn Quốc – một trong những thị trường trọng điểm của du lịch Huế.

Đối với lĩnh vực y tế, thành phố mong muốn các chuyên gia y khoa cùng đại diện Sin Sang nghiên cứu xây dựng các sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe kết hợp khám chữa bệnh, nghỉ dưỡng và dịch vụ thẩm mỹ. Đây được xem là hướng đi giàu tiềm năng, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch và nâng cao giá trị gia tăng cho ngành dịch vụ của địa phương.

Một trong những nội dung được hai bên đặc biệt quan tâm là hợp tác hàng không. Lãnh đạo thành phố Huế đề nghị các đối tác Hàn Quốc, nhất là đại diện Korean Air, nghiên cứu xúc tiến mở các đường bay trực tiếp hoặc các chuyến bay thuê chuyến (charter) từ các thành phố lớn của Hàn Quốc đến Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài. Việc tăng cường kết nối hàng không được kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy du lịch, thương mại và đầu tư giữa Huế với các địa phương của Hàn Quốc.

Bà Heather J.Y. Greene đánh giá cao những tiềm năng, lợi thế của thành phố Huế.

Đánh giá cao tiềm năng phát triển của Huế, bà Heather J.Y. Greene cho rằng địa phương sở hữu nhiều lợi thế nổi bật về văn hóa, cảnh quan và du lịch, đồng thời để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với du khách Hàn Quốc.

Theo bà Heather J.Y. Greene, việc mở đường bay trực tiếp giữa Huế và Hàn Quốc có ý nghĩa quan trọng trong việc gia tăng lượng khách du lịch, thu hút đầu tư cũng như mở rộng các hoạt động hợp tác kinh tế song phương. Với mạng lưới kết nối của mình, bà cam kết sẽ tích cực giới thiệu các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc đến tìm hiểu cơ hội hợp tác tại Huế, đặc biệt trong các lĩnh vực du lịch, y tế và dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang tặng quà lưu niệm cho Bà Heather JY Greene, Giáo sư Trường Đại học Y khoa Koshin

Trưởng đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc cũng bày tỏ mong muốn thành phố Huế tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách để các doanh nghiệp nước ngoài dễ dàng tiếp cận và triển khai dự án trong thời gian tới.

Bà tin tưởng buổi làm việc lần này sẽ là nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục trao đổi, xây dựng các chương trình hợp tác cụ thể, hiệu quả và bền vững, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa Huế và các đối tác Hàn Quốc trong những năm tới.