Italia áp dụng nhiều biện pháp để giải quyết tình trạng quá tải du lịch
Quỳnh Chi
03/04/2026, 10:16
Từ Capri đến vùng Dolomites, Italia đang siết chặt các quy định du lịch trong năm 2026 nhằm bảo vệ di sản văn hóa và cộng đồng địa phương trước những hệ lụy ngày càng gia tăng của tình trạng quá tải du lịch...
Italia hiện đối mặt với áp lực du lịch quá mức, khi lượng du khách đông đảo bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống thường nhật của người dân.
Tại Santa Maddalena, người dân địa phương tỏ ra mệt mỏi khi các người có ảnh hưởng liên tục lén vào vào những cánh đồng tư nhân chỉ để tìm góc chụp hoàn hảo.
Ở Florence, các dãy bàn ghế nhà hàng từng tràn ngập tại khu trung tâm lịch sử nay đã bị dỡ bỏ để nhường chỗ cho đường di chuyển. Trong khi đó, tại Capri, hướng dẫn viên du lịch buộc phải sử dụng tai nghe để giảm tiếng ồn khi dẫn đoàn.
Những biện pháp siết chặt ngày càng gia tăng này phản ánh nỗ lực mạnh tay hơn của Ý trong việc kiểm soát tình trạng quá tải du lịch trong năm 2026 – một vấn đề mà người dân cho rằng không chỉ đe dọa các điểm di sản, mà còn làm xáo trộn nhịp sống thường ngày.
SỐ LƯỢNG DU KHÁCH NGÀY CÀNG TĂNG
Capri, một trong những hòn đảo nổi tiếng nhất của Ý, có khoảng 13.000 cư dân sinh sống quanh năm, nhưng vào mùa hè, lượng khách du lịch trong ngày có thể cao gấp hơn ba lần, với khoảng 50.000 lượt khách cập bến mỗi ngày bằng đường biển.
Từ mùa hè 2026, các tour du lịch theo đoàn sẽ bị giới hạn không quá 40 người, đồng thời bắt buộc sử dụng tai nghe không dây thay cho loa phát thanh. Quy định mới này không áp dụng với khách du lịch đi tự túc.
Từ đầu tháng 3/2026, Florence đã cấm hoạt động ăn uống ngoài trời trong khu vực trung tâm được UNESCO bảo vệ, bao gồm cả khu vực Ponte Vecchio. Tại 73 tuyến phố khác, các hình thức chiếu sáng rực rỡ, quảng cáo và mái che nhựa cũng bị cấm.
Mục tiêu là giảm tình trạng quá tải du khách và dọn dẹp các kết cấu bàn ghế gỗ lấn chiếm không gian. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân với Afar, những biện pháp này có thể chỉ mang tính tạm thời và chưa giải quyết được gốc rễ của vấn đề quá tải du lịch.
CÁC BIỆN PHÁP ỨNG PHÓ CỦA TỪNG ĐỊA PHƯƠNG
Dãy núi Dolomites, nhờ vai trò nổi bật trong giải thi đấu thể thao Milan-Cortina 2026 Winter Olympics, đã xuất hiện dày đặc trong các danh sách điểm đến “phải ghé thăm” năm 2025, từ BBC đến Bloomberg. Đây là một nhánh của dãy Alps nằm ở vùng đông bắc Ý, nổi bật với những khối đá khoáng màu xám nhạt, sắc cạnh. UNESCO đã công nhận khu vực này là Di sản Thế giới cách đây 10 năm nhờ vẻ đẹp tự nhiên đặc biệt và cấu trúc địa chất độc đáo.
Để đối phó với tình trạng quá tải du lịch, một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết tại Dolomites – Madonna di Campiglio – đã bắt đầu giới hạn số vé trong ngày ở mức 15.000, giảm so với con số 23.000 trước đây. Trong khi đó, ngôi làng Santa Maddalena, cũng nằm trong khu vực Dolomites, đang nỗ lực triển khai các biện pháp riêng nhằm kiểm soát áp lực du lịch ngày càng gia tăng.
Nhà thờ tại Santa Maddalena từng xuất hiện trên các thẻ SIM được phân phối tại Trung Quốc hơn một thập kỷ trước, và kể từ đó, làn sóng du khách – đặc biệt là các tín đồ Instagram – liên tục đổ về để tìm kiếm “góc chụp hoàn hảo”.
Ngôi làng nhỏ hiện đón khoảng 600 lượt khách mỗi ngày vào mùa cao điểm – con số được cho là vượt quá khả năng tiếp nhận của một điểm đến mang dáng vẻ yên bình như tranh.
Thị trưởng Peter Pernthaler chia sẻ với truyền thông địa phương: “Chúng tôi đã quá mệt mỏi với các đoàn khách từ Trung Quốc và Nhật Bản đổ về thung lũng, đỗ xe bừa bãi và chỉ nán lại đủ lâu để chụp vài bức ảnh. Họ hầu như không đóng góp gì, ngoài lượng rác để lại”.
Từ tháng 5/2026, du khách tới đây sẽ được khuyến khích “chậm lại” trong hành trình tham quan: yêu cầu lưu trú lâu hơn, cần đi bộ để vào trung tâm làng thay vì lái xe, và đỗ xe ở khoảng cách xa hơn.
“Người dân địa phương đã chạm đến giới hạn chịu đựng, vì vậy chúng tôi buộc phải hành động. Chúng tôi sẵn sàng làm nhiều hơn nữa: trong năm nay, chúng tôi sẽ không để xảy ra tình trạng ‘xâm lấn’,” ông Peter Pernthaler nhấn mạnh.
Một trong những nơi thu thuế du lịch nổi tiếng nhất của Italia – thậm chí trên toàn cầu – là tại Venice, nơi bắt đầu thu phí đối với khách tham quan trong ngày từ năm 2024. Thành phố này từ lâu đã rơi vào tình trạng quá tải du lịch, với căng thẳng gia tăng rõ rệt trong suốt thập kỷ qua.
Chẳng hạn, năm 2021, khoảng 80.000 lượt khách trong ngày đổ xuống từ số lượng tàu du lịch ngày càng tăng, trong đó nhiều người bị chỉ trích vì không đóng góp đáng kể cho kinh tế địa phương khi không lưu trú qua đêm hay sử dụng dịch vụ nhà hàng, mua sắm. Bên cạnh đó, Venice cũng đang chịu tác động môi trường từ các tàu du lịch cỡ lớn hoạt động trên hệ thống kênh đào cổ kính vốn đã mong manh và có nguy cơ bị ngập.
Chương trình thí điểm thu phí du lịch năm 2024 áp dụng mức phí 5 USD/ngày đối với khách tham quan trong ngày vào 29 ngày cụ thể, chủ yếu rơi vào cuối tuần, trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 7.
Du khách lưu trú qua đêm được miễn phí, với mã QR do khách sạn cung cấp để tự do di chuyển trong thành phố. Chính sách này tiếp tục được gia hạn trong năm 2025 và sẽ duy trì sang năm 2026.
Tại đài phun nước Trevi Fountain - đài phun nước lớn nhất tại Rome, mỗi ngày địa danh này đón khoảng 30.000 lượt khách và từ năm 2026 đã trở thành một trong số các điểm tham quan tại Italia chỉ có thể tiếp cận sau khi trả một khoản phí nhỏ. Người dân địa phương được miễn phí, tương tự trẻ em dưới 5 tuổi, người khuyết tật và người đi kèm.
Du lịch là động lực quan trọng của nền kinh tế Italia. Tuy nhiên, bên cạnh việc kiểm soát lượng khách tại Trevi Fountain hay áp dụng thuế du lịch tại Venice, hàng loạt biện pháp mới tại Florence, Capri và các ngôi làng thuộc Dolomites đang được triển khai nhằm quản lý chặt chẽ hơn lượng khách tham quan trong ngày tại các điểm nóng du lịch.
Núi Everest quá tải du lịch, chính phủ Nepal đã vào cuộc
09:29, 03/01/2026
Năm 2026 sẽ thay đổi đáng kể cách chúng ta du lịch
07:52, 22/10/2025
Tokyo nâng cao tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe cho du khách
Đà Nẵng và Champasak (Lào): Cầu nối chiến lược trên Hành lang kinh tế Đông - Tây
Ngày 3/4, tại tỉnh Champasak, thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse và chính quyền tỉnh Champasak tổ chức “Diễn đàn Hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch thúc đẩy kết nối Hành lang kinh tế Đông - Tây năm 2026"...
Sắc tím ngô đồng gọi mùa ở Huế, níu chân du khách
Tháng Ba về, khi tiết xuân còn vương chút se lạnh, Huế lại bước vào mùa ngô đồng – mùa của sắc tím trầm mặc, gợi mở vẻ đẹp rất riêng của đất kinh kỳ, thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước tìm đến.
Quảng Ninh và Hải Phòng thiết lập 4 hành trình du lịch kết nối 2 vịnh Hạ Long và Lan Hạ
Từ ngày 1/4, tỉnh Quảng Ninh và TP. Hải Phòng chính thức triển khai phương án vận tải hành khách xuyên vùng di sản, kết nối tuyến du lịch biển giữa vịnh Hạ Long và vịnh Lan Hạ…
Sầm Sơn: Đấu giá cho thuê các hubway với giá khởi điểm hơn 51 tỷ đồng
Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Sầm Sơn đã ký Quyết định phê duyệt giá khởi điểm đấu giá cho thuê quyền khai thác tài sản hình thành từ dự án Không gian du lịch phía Đông đường Hồ Xuân Hương...
Triều Tiên: Tích cực thúc đẩy du lịch để tạo nguồn thu ngoại tệ
Các công ty du lịch Trung Quốc đang quảng cáo các tour du lịch theo nhóm đến Triều Tiên bắt đầu từ cuối tháng 5, mặc dù chính quyền Triều Tiên vẫn chưa chính thức xác nhận việc mở cửa trở lại cho khách du lịch sau sáu năm tạm ngừng…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: