Triều Tiên: Tích cực thúc đẩy du lịch để tạo nguồn thu ngoại tệ
Tường Bách
02/04/2026, 10:15
Các công ty du lịch Trung Quốc đang quảng cáo các tour du lịch theo nhóm đến Triều Tiên bắt đầu từ cuối tháng 5, mặc dù chính quyền Triều Tiên vẫn chưa chính thức xác nhận việc mở cửa trở lại cho khách du lịch sau sáu năm tạm ngừng…
Các lịch trình đang lan truyền trên các trang mạng xã hội như Weibo cho
thấy nhiều công ty du lịch đang quảng bá các tour 8 ngày khởi hành từ Bắc Kinh,
dự kiến du khách sẽ nhập cảnh vào Triều Tiên bằng tàu hỏa. Các chuyến đi được
đề xuất bao gồm tham quan Bình Nhưỡng, Cao Hùng, Khu phi quân sự (DMZ), núi
Khumgang và núi Myohyang.
Giá tour được quảng cáo dao động từ 1.060 USD (7.380 Nhân
dân tệ) đến 1.305 USD (9.080 Nhân dân tệ), tùy thuộc vào hạng tàu được sử dụng
để đi đến Triều Tiên. Các công ty du lịch hiện đang nhận tiền đặt cọc 287 USD
(2.000 Nhân dân tệ). Ngày khởi hành chính thức sẽ được thông báo sau khi chính
quyền phê duyệt tour.
Các công ty du lịch tích cực quảng bá các tour du lịch Triều
Tiên hiện nằm rải rác khắp Trung Quốc, nhiều công ty trong số đó cách xa biên
giới Triều Tiên. Công ty gần nhất là Công ty Du lịch Quốc tế Thẩm Dương, nằm
ở tỉnh Liêu Ninh, giáp biên giới với “quốc gia khép kín nhất thế giới”.
Việc quảng bá các tour du lịch theo nhóm diễn ra sau khi dịch
vụ tàu khách xuyên biên giới phục vụ mục đích công tác giữa Trung Quốc và Triều
Tiên được nối lại vào tháng trước. Ngày 31/3, hãng hàng không quốc gia Air
China cũng đã nối lại các chuyến bay thẳng giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng, sau gần
6 năm gián đoạn.
Trước khi lệnh cấm được áp dụng do Covid-19, khách du lịch
Trung Quốc chiếm tới 90% tổng lượng khách quốc tế đến Triều Tiên, do đó, việc
chậm khôi phục các đoàn khách từ nền kinh tế thứ hai thế giới đã khiến nhiều
nhà quan sát bất ngờ. Bắc Kinh hiện cũng là đối tác thương mại lớn nhất và đồng
minh quan trọng của Bình Nhưỡng.
Truyền thông Triều Tiên cho đến nay vẫn chưa đưa tin về những
thay đổi liên quan đến việc mở cửa trở lại với du khách nước
ngoài. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trước đó đã ám chỉ rằng
ông sẽ ưu tiên du khách từ các quốc gia thân thiện, bao gồm Nga và Trung Quốc.
Đầu năm 2026, Triều Tiên vừa tổ chức lễ khánh thành khu
du lịch ven biển mới ở bờ biển phía đông. Theo Hãng thông tấn trung ương Triều
Tiên (KCNA) khu nghỉ dưỡng Yombunjin Haeyang cùng bãi biển liền kề đã được xây
dựng "khang trang và hiện đại", với nhiều hạng mục dịch vụ như rạp
chiếu phim, cửa hàng mua sắm và khu trò chơi điện tử.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Pak Myong Ho, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh Bắc Hamgyong, nhấn mạnh khu du lịch mới sẽ mang lại
"không gian nghỉ ngơi thoải mái không chỉ cho người dân địa phương, mà cả du khách ghé qua vì công việc".
Việc khánh thành khu du lịch Yombunjin diễn ra trong bối cảnh
Triều Tiên đang tích cực thúc đẩy ngành du lịch như một trong số ít lĩnh vực có
thể tạo ra nguồn thu ngoại tệ. Ngoài ra, Triều Tiên đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành
hàng loạt dự án xây dựng quy mô lớn. Đầu năm nay, nước này cũng đã khánh thành
khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Onpho tại tỉnh Bắc Hamgyong,
cho thấy nỗ lực đồng loạt trong việc nâng cấp cơ sở hạ tầng du lịch và dịch vụ.
Theo nguồn tin của Daily NK, các nhân viên Triều Tiên được cử
đi quản lý hoạt động du lịch — thường được gọi là “đại diện du lịch” — đã hoạt động
ngày càng tích cực tại Bắc Kinh, Thẩm Dương và Đan Đông (Liêu
Ninh). Các đại diện này đã gặp gỡ nhân viên tại các công ty du lịch quốc tế ở Trung
Quốc để thảo luận về lịch trình tour, thủ tục nhập cảnh, yêu cầu về giấy tờ
và các bước để đơn giản hóa quy trình xin visa và nhập cảnh.
Tuy nhiên, những người trong ngành du lịch Trung Quốc vẫn kêu
gọi thận trọng. Quan điểm phổ biến là những liên hệ này chỉ là bước chuẩn bị chứ
không phải là việc mở cửa trở lại đã được xác nhận. Do đó, du khách được lưu ý rằng một số tour
du lịch đã thu tiền đặt cọc trước đây cũng từng bị hủy do không được phê duyệt
chính thức hoặc các yêu cầu phức tạp từ phía Triều Tiên.
Dù vậy, một số nguồn tin xác nhận rằng tình hình lần này có
vẻ khác biệt đáng kể. "Việc vận hành lại tuyến đường sắt chở khách mang lại
cho những người lạc quan nhiều cơ sở hơn trước", nguồn tin cho biết. Triều
Tiên được cho là đang cân nhắc mô hình cho phép công dân Trung Quốc nhập cảnh
theo nhóm có tổ chức thông qua các công ty du lịch quốc tế, đi đôi với xác minh
danh tính và kiểm tra giấy tờ nghiêm ngặt.
Khu kinh tế đặc biệt Rason, giáp cả Trung Quốc và Nga và
vốn đã có người dân di chuyển qua biên giới tương đối thường xuyên, được coi là
điểm đến ban đầu khả thi nhất do khả năng tiếp cận dễ dàng và có kinh nghiệm quản
lý du khách nước ngoài. Bình Nhưỡng cũng được cho là đang xem xét cấp giấy
phép đi lại cá nhân cho các doanh nhân Trung Quốc có tiềm năng đầu tư, như một
phần của nỗ lực nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
Trong khi đó, theo Hãng tin Yonhap ngày 1/4, chính phủ Hàn
Quốc sẽ mở lại tất cả 12 tuyến đường đi bộ mang chủ đề hòa bình gần Vùng phi
quân sự (DMZ) - nằm giữa Hàn Quốc và Triều Tiên cho các hoạt động thường niên
năm nay.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cho biết các tuyến đường mòn,
được gọi chung là “Đường mòn Hòa bình DMZ”, sẽ mở cửa từ ngày 17/4 đến ngày 30/11.
Hoạt động sẽ tạm ngưng trong tháng 7 và tháng 8 do thời tiết nắng nóng mùa hè.
Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch tăng số ngày hoạt động và số
người tham gia trong năm nay để mang đến cho nhiều người hơn cơ hội trải nghiệm
tại khu vực DMZ. Chỉ công dân Hàn Quốc mới được phép tham gia. Người tham gia
phải đăng ký trước qua trang web chính thức của DMZ Peace Trail hoặc ứng dụng
du lịch Durunubi. Phí tham gia là 10.000 won (6,65 USD) mỗi người.
Trước đó, thương hiệu cà phê A Twosome Place của Hàn Quốc
cũng đã khai trương một cửa hàng nhượng quyền tại tầng 4 của đài quan sát Thống
nhất Odusan (thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi). Nằm tại điểm giao giữa sông Hán và
sông Imjin, đài quan sát Thống nhất Odusan là một trong những địa điểm dân thường
có thể sử dụng ống nhòm để ngắm bán đảo Gwansan thuộc tỉnh Hwanghae phía Triều
Tiên.
Tháng 11/2024, tại đài quan sát Aegibong ở thành phố Gimpo
(tỉnh Gyeonggi), một cửa hàng Starbucks cũng đã chính thức mở bán và vượt mốc
120.000 lượt khách chỉ trong vòng 7 tháng. Tiếp đến là Daonsoop Cafe và Dopio Coffee
(thành phố Paju) nằm gần biên giới Triều Tiên với tầm nhìn toàn cảnh sang đất
nước này.
Xung đột và khủng hoảng nhiên liệu Trung Đông "đe dọa" ngành du lịch Đông Nam Á
13:58, 01/04/2026
Du lịch Thái Lan trước cú sốc biến động kinh tế
08:35, 31/03/2026
"Kỳ nghỉ hiệu năng cao": Xu hướng mới của thế hệ du khách thành đạt châu Á
Đà Nẵng và Champasak (Lào): Cầu nối chiến lược trên Hành lang kinh tế Đông - Tây
Đà Nẵng và Champasak (Lào): Cầu nối chiến lược trên Hành lang kinh tế Đông - Tây
Sắc tím ngô đồng gọi mùa ở Huế, níu chân du khách
Sắc tím ngô đồng gọi mùa ở Huế, níu chân du khách
Italia áp dụng nhiều biện pháp để giải quyết tình trạng quá tải du lịch
Italia áp dụng nhiều biện pháp để giải quyết tình trạng quá tải du lịch
Quảng Ninh và Hải Phòng thiết lập 4 hành trình du lịch kết nối 2 vịnh Hạ Long và Lan Hạ
Quảng Ninh và Hải Phòng thiết lập 4 hành trình du lịch kết nối 2 vịnh Hạ Long và Lan Hạ
Sầm Sơn: Đấu giá cho thuê các hubway với giá khởi điểm hơn 51 tỷ đồng
Sầm Sơn: Đấu giá cho thuê các hubway với giá khởi điểm hơn 51 tỷ đồng
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: