Các trường hợp được hoàn trả tiền bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết điều 20 Văn bản hợp nhất số 2525 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đã quy định về 3 trường hợp những người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được hoàn tiền.

Trường hợp 1: Người tham gia được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo nhóm đối tượng mới, nay báo giảm giá trị sử dụng thẻ đã cấp trước đó. Điều kiện để được hoàn trả tiền bảo hiểm y tế là người dân sau đó được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo một nhóm đối tượng khác.

Ví dụ, khi người thuộc hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, sau đó được nhận vào làm tại một công ty và được cấp thẻ bảo hiểm y tế do công ty đóng.

Trong trường hợp này, thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình đã đóng trước đó sẽ bị giảm giá trị sử dụng (do thẻ bảo hiểm y tế theo đối tượng mới có thứ tự ưu tiên cao hơn). Lúc này, người dân được hoàn lại số tiền đã đóng cho thời gian chưa sử dụng.

Trường hợp 2: Được ngân sách Nhà nước điều chỉnh tăng hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế. Trường hợp được hoàn tiền bảo hiểm y tế khi chính sách thay đổi, và một nhóm đối tượng nào đó được hưởng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cao hơn so với trước đây.

Trường hợp 3: Người tham gia bị chết trước khi thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng. Trong trường hợp người mua thẻ bảo hiểm y tế, nhưng qua đời trước khi thẻ có hiệu lực, gia đình người đã mất sẽ được hoàn lại toàn bộ số tiền đã đóng cho thẻ bảo hiểm y tế chưa sử dụng.

Đối với 3 trường hợp trên, số tiền hoàn trả tính theo mức đóng bảo hiểm y tế, và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ.

Cụ thể, trường hợp 1: Thời gian chưa sử dụng thẻ tính từ thời điểm thẻ bảo hiểm y tế theo nhóm đối tượng mới có hiệu lực.

Trường hợp 2: Thời gian chưa sử dụng thẻ tính từ thời điểm quyết định điều chỉnh tăng mức hỗ trợ có hiệu lực.

Trường hợp 3: Thời gian chưa sử dụng thẻ tính từ thời điểm thẻ bảo hiểm y tế bắt đầu có giá trị sử dụng.

Theo Khoản 2 Điều 13 Luật Bảo hiểm y tế năm 2014, trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau, thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự.

Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2014 cũng quy định thứ tự đối tượng tham gia bảo hiểm y tế như sau: 1 - Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng; 2 - Nhóm do tổ chức Bảo hiểm xã hội đóng; 3 - Nhóm do ngân sách Nhà nước đóng; 4 - Nhóm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng; 5 - Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

Để được hoàn trả tiền bảo hiểm y tế, Bước 1: Lập, nộp hồ sơ gửi Cơ quan Bảo hiểm xã hội, người tham gia lập tờ khai TK1-TS. Trong trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế chết, người thân nhân người đó sẽ lập tờ khai TK1-TS.

Bước 2: Hồ sơ sẽ được cơ quan Bảo hiểm xã hội tiếp nhận. Bước 3: Kết quả đã giải quyết sẽ được gửi đến người tham gia.

Hồ sơ của người tham gia có thể được cơ quan Bảo hiểm xã hội tiếp nhận dưới nhiều hình thức khác nhau. Người tham gia có thể không phải đến trực tiếp mà thực hiện nộp hồ sơ online thông qua Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hoặc qua Tổ chức I-VAN.

Ngoài ra, người tham gia có thể gửi hồ sơ giấy thông qua Bưu chính, hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi quản lý, hoặc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp.