Căn bệnh khiến Thái Lan cảnh báo khẩn, Bộ Y tế ra khuyến cáo

Trước nguy cơ dịch bệnh bùng phát
tại Thái Lan, Cục Phòng bệnh đã khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, nhận
biết các triệu chứng sớm, đến cơ sở y tế kịp thời.
Theo Cục Phòng bệnh, bệnh
Whitmore (còn gọi là Melioidosis) là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn Burkholderia
pseudomallei gây ra.
Vi khuẩn này tồn tại tự nhiên
trong đất, bùn và nước bề mặt bị ô nhiễm. Người có thể mắc bệnh khi tiếp xúc với
đất, bùn, nước có chứa vi khuẩn qua các vết trầy xước, vết thương hở trên da;
do hít phải bụi hoặc giọt nước bị nhiễm khuẩn; hoặc do sử dụng nguồn nước, thực
phẩm bị ô nhiễm.
Bệnh Whitmore có biểu hiện lâm
sàng đa dạng, dễ nhầm lẫn với nhiều bệnh khác, gây khó khăn cho chẩn đoán sớm.
Bệnh có thể diễn biến nặng với các biểu hiện như viêm phổi, áp xe ở nhiều cơ
quan, nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng và có nguy cơ tử vong nếu không được
phát hiện, điều trị kịp thời.
Những người có bệnh nền như đái
tháo đường, bệnh gan, bệnh thận, bệnh phổi mạn tính, suy giảm miễn dịch và người
thường xuyên tiếp xúc với đất, bùn, nước bẩn là nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao
hơn.
Whitmore là bệnh ít gặp, chủ yếu
liên quan đến phơi nhiễm từ môi trường, không phải là bệnh lây truyền phổ biến
từ người sang người. Bệnh ghi nhận nhiều tại khu vực Đông Nam Á và Bắc
Australia.
Tại Việt Nam, hằng năm vẫn ghi nhận
một số ca bệnh rải rác, thường tăng nguy cơ sau mưa lớn, ngập lụt, bão lũ.
Để chủ động phòng bệnh Whitmore,
Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần hạn chế tiếp xúc trực tiếp với
đất, bùn, nước đọng, nước bẩn, nhất là tại khu vực ô nhiễm, khu vực bị ngập úng
sau mưa lớn, bão lũ.
Sử dụng phương tiện bảo hộ phù
hợp như giày, ủng, găng tay khi lao động, làm ruộng, làm vườn, dọn vệ sinh môi
trường, thu gom rác thải, bùn đất sau mưa lũ hoặc khi phải thường xuyên tiếp
xúc với đất, bùn, nước bẩn.
Cùng với đó, cần che kín và chăm sóc tốt các vết
thương hở, vết loét, vết bỏng; tránh để vết thương tiếp xúc với đất, bùn, nước
bẩn. Trường hợp bắt buộc phải tiếp xúc, cần băng kín bằng vật liệu chống thấm
và vệ sinh sạch sẽ ngay sau đó.
Khuyến cáo người dân không đi chân trần tại khu vực
đất ẩm ướt, bùn lầy, vùng ngập nước; hạn chế tắm, bơi, ngụp lặn ở ao, hồ, sông,
kênh rạch, vùng nước đọng nghi bị ô nhiễm, đặc biệt khi có vết thương hở.
Việc giữ gìn vệ sinh cá nhân cũng được lưu ý; kết hợp rửa
tay bằng xà phòng và nước sạch sau khi lao động, sau khi tiếp xúc với đất, bùn,
nước bẩn và trước khi ăn, uống.
Sử dụng nước sạch trong sinh
hoạt, ăn uống; bảo đảm an toàn thực phẩm, không sử dụng nguồn nước hoặc thực phẩm
nghi bị ô nhiễm.
Đối với người có bệnh nền như đái tháo
đường, bệnh thận, bệnh phổi mạn tính, bệnh gan, suy giảm miễn dịch, cần đặc biệt
lưu ý thực hiện các biện pháp phòng bệnh nêu trên và chủ động bảo vệ các vết
thương trên da để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn.
Sau khi tiếp xúc với đất, bùn,
nước bẩn, nhất là sau mưa bão, ngập lụt, nếu có biểu hiện sốt, ho, đau ngực,
khó thở, nổi áp xe, nhiễm trùng da hoặc tình trạng nhiễm trùng kéo dài, cần đến
ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn, chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế khuyến
cáo người dân không hoang mang, nhưng cần chủ động thực hiện các biện pháp
phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.