Trang chủ Dân sinh

Căn bệnh khiến Thái Lan cảnh báo khẩn, Bộ Y tế ra khuyến cáo

Phúc Minh

22/04/2026, 16:10

Ngày 22/4, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) thông tin, mới đây, Thái Lan đã cảnh báo khẩn bệnh "sốt đất" - Whitmore, sau khi ghi nhận 732 ca mắc, 23 ca tử vong, chủ yếu ở người làm nông, tiếp xúc đất và nước...

Ảnh minh họa.

Trước nguy cơ dịch bệnh bùng phát tại Thái Lan, Cục Phòng bệnh đã khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, nhận biết các triệu chứng sớm, đến cơ sở y tế kịp thời.

Theo Cục Phòng bệnh, bệnh Whitmore (còn gọi là Melioidosis) là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây ra.

Vi khuẩn này tồn tại tự nhiên trong đất, bùn và nước bề mặt bị ô nhiễm. Người có thể mắc bệnh khi tiếp xúc với đất, bùn, nước có chứa vi khuẩn qua các vết trầy xước, vết thương hở trên da; do hít phải bụi hoặc giọt nước bị nhiễm khuẩn; hoặc do sử dụng nguồn nước, thực phẩm bị ô nhiễm.

Bệnh Whitmore có biểu hiện lâm sàng đa dạng, dễ nhầm lẫn với nhiều bệnh khác, gây khó khăn cho chẩn đoán sớm. Bệnh có thể diễn biến nặng với các biểu hiện như viêm phổi, áp xe ở nhiều cơ quan, nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng và có nguy cơ tử vong nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Những người có bệnh nền như đái tháo đường, bệnh gan, bệnh thận, bệnh phổi mạn tính, suy giảm miễn dịch và người thường xuyên tiếp xúc với đất, bùn, nước bẩn là nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao hơn.

Whitmore là bệnh ít gặp, chủ yếu liên quan đến phơi nhiễm từ môi trường, không phải là bệnh lây truyền phổ biến từ người sang người. Bệnh ghi nhận nhiều tại khu vực Đông Nam Á và Bắc Australia.

Tại Việt Nam, hằng năm vẫn ghi nhận một số ca bệnh rải rác, thường tăng nguy cơ sau mưa lớn, ngập lụt, bão lũ.

Để chủ động phòng bệnh Whitmore, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần hạn chế tiếp xúc trực tiếp với đất, bùn, nước đọng, nước bẩn, nhất là tại khu vực ô nhiễm, khu vực bị ngập úng sau mưa lớn, bão lũ.

Sử dụng phương tiện bảo hộ phù hợp như giày, ủng, găng tay khi lao động, làm ruộng, làm vườn, dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, bùn đất sau mưa lũ hoặc khi phải thường xuyên tiếp xúc với đất, bùn, nước bẩn.

Cùng với đó, cần che kín và chăm sóc tốt các vết thương hở, vết loét, vết bỏng; tránh để vết thương tiếp xúc với đất, bùn, nước bẩn. Trường hợp bắt buộc phải tiếp xúc, cần băng kín bằng vật liệu chống thấm và vệ sinh sạch sẽ ngay sau đó.

Khuyến cáo người dân không đi chân trần tại khu vực đất ẩm ướt, bùn lầy, vùng ngập nước; hạn chế tắm, bơi, ngụp lặn ở ao, hồ, sông, kênh rạch, vùng nước đọng nghi bị ô nhiễm, đặc biệt khi có vết thương hở.

Việc giữ gìn vệ sinh cá nhân cũng được lưu ý; kết hợp rửa tay bằng xà phòng và nước sạch sau khi lao động, sau khi tiếp xúc với đất, bùn, nước bẩn và trước khi ăn, uống.

Sử dụng nước sạch trong sinh hoạt, ăn uống; bảo đảm an toàn thực phẩm, không sử dụng nguồn nước hoặc thực phẩm nghi bị ô nhiễm.

Đối với người có bệnh nền như đái tháo đường, bệnh thận, bệnh phổi mạn tính, bệnh gan, suy giảm miễn dịch, cần đặc biệt lưu ý thực hiện các biện pháp phòng bệnh nêu trên và chủ động bảo vệ các vết thương trên da để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn.

Sau khi tiếp xúc với đất, bùn, nước bẩn, nhất là sau mưa bão, ngập lụt, nếu có biểu hiện sốt, ho, đau ngực, khó thở, nổi áp xe, nhiễm trùng da hoặc tình trạng nhiễm trùng kéo dài, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn, chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo người dân không hoang mang, nhưng cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Bộ Y tế dự báo tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trong năm 2026

16:26, 12/03/2026

Bộ Y tế dự báo tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trong năm 2026

Bổ sung 12 bệnh vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A, B

11:11, 26/11/2025

Bổ sung 12 bệnh vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A, B

Covid-19 và một số bệnh truyền nhiễm đang có xu hướng gia tăng

08:15, 26/05/2025

Covid-19 và một số bệnh truyền nhiễm đang có xu hướng gia tăng

Bộ Y tế buộc thu hồi, tiêu hủy 37 sản phẩm mỹ phẩm

Bộ Y tế buộc thu hồi, tiêu hủy 37 sản phẩm mỹ phẩm

Bộ Y tế xử phạt công ty TNHH Thương mại Dịch vụ BB Việt Nam 75 triệu đồng và buộc thu hồi, tiêu huỷ 37 sản phẩm mỹ phẩm do doanh nghiệp đứng tên công bố như Skin Aqua, Senka, Hada Labo...

Loại trừ trách nhiệm hình sự đối với rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm sản xuất, kinh doanh

Loại trừ trách nhiệm hình sự đối với rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm sản xuất, kinh doanh

Tại dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ Công an đề xuất bổ sung quy định về việc “loại trừ trách nhiệm hình sự” đối với rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng mô hình sản xuất, kinh doanh mới.

Sản phẩm báo chí do AI tạo ra sẽ phải gắn nhãn mác rõ ràng

Sản phẩm báo chí do AI tạo ra sẽ phải gắn nhãn mác rõ ràng

Dự thảo nghị định nêu rõ "cơ quan báo chí phải thực hiện thông báo hoặc gắn nhãn rõ ràng, tại vị trí dễ nhận biết đối với văn bản, hình ảnh, âm thanh, video được tạo ra hoặc chỉnh sửa bằng hệ thống trí tuệ nhân tạo có khả năng gây nhầm lẫn về tính xác thực của sự kiện, nhân vật”...

Bố trí nhân sự có trình độ công nghệ thông tin để vận hành Sàn giao dịch việc làm quốc gia

Bố trí nhân sự có trình độ công nghệ thông tin để vận hành Sàn giao dịch việc làm quốc gia

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương quan tâm, chủ động bố trí nguồn lực, nhân sự có trình độ công nghệ thông tin để vận hành Sàn giao dịch việc làm quốc gia, góp phần minh bạch hóa thị trường lao động và giảm thiểu chi phí trung gian...

Giám đốc Công ty Hoàng Dân kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Giám đốc Công ty Hoàng Dân kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Sau gần 1 tháng tuyên bản án sơ thẩm, đến nay Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của 3/23 bị cáo trong vụ án xảy ra tại các Ban Quản lý và xây dựng công trình thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân và các đơn vị khác...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Thế giới

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

Thế giới

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

[Trực tiếp] Tọa đàm: "Cú sốc" Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Video

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

1

Mô hình vòng lặp kín của thời trang bền vững

Đẹp +

2

Nhà thầu xây dựng đang ở thế “tiến thoái lưỡng nan”

Bất động sản

3

SPIEF 2026 thúc đẩy kết nối doanh nghiệp Nga – Việt Nam

Đầu tư

4

Moody’s nâng triển vọng tín nhiệm Thái Lan nhờ cú sốc thuế quan dịu bớt

Thế giới

5

TP. Hồ Chí Minh tháo gỡ “nút thắt” pháp lý và tín dụng để khơi thông nhà ở xã hội

Bất động sản

