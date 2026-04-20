Bảo đảm 100% người đủ điều kiện được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

Bộ Y tế đề nghị các địa phương triển khai thực hiện bảo đảm 100% đối tượng đủ điều kiện được hưởng chính sách trợ giúp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội theo Nghị định của Chính phủ…

Nội dung được đề cập trong kế hoạch của Bộ Y tế về triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực bảo trợ xã hội và phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2026.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ trợ cấp xã hội hàng tháng, trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng, cấp thẻ bảo hiểm y tế và chính sách trợ giúp xã hội khác cho đối tượng bảo trợ xã hội ở cộng đồng theo quy định. Việc này cần phù hợp với điều kiện của người hưởng và đặc thù của địa phương; đồng thời, tiếp tục thực hiện chi trả trợ cấp xã hội không dùng tiền mặt.

Thực hiện chế độ nuôi dưỡng, chăm sóc cho đối tượng bảo trợ xã hội ở cơ sở trợ giúp xã hội (bao gồm cơ sở công lập và ngoài công lập) theo đúng quy định. Chủ động rà soát, tổng hợp các đối tượng khó khăn trên địa bàn chưa được quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định cho các đối tượng này được hưởng chính sách trợ giúp xã hội phù hợp với điều kiện của địa phương.

Công tác chăm lo cho người cao tuổi tiếp tục được nhấn mạnh. Tập trung vào việc huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế, xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với người cao tuổi; quy hoạch, đầu tư phát triển mạng lưới các cơ sở chăm sóc người cao tuổi, cơ sở dưỡng lão, cơ sở chăm sóc ban ngày, nhà sinh hoạt cộng đồng và các hình thức chăm sóc người cao tuổi tại nhà, tại cộng đồng.

Thúc đẩy các giải pháp phát triển “kinh tế bạc”, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương chủ động theo dõi chặt chẽ, thường xuyên diễn biến thiên tai, dịch bệnh và các sự cố bất khả kháng khác ảnh hưởng đến đời sống dân sinh của người dân trên địa bàn để thông tin, hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại đời sống dân sinh.

Bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương, huy động, vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để khắc phục hậu quả, bảo đảm việc cứu trợ kịp thời cho người dân.

Đồng thời, thường xuyên rà soát, tổng hợp tình hình thiếu lương thực, nhu yếu phẩm của người dân bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ, giáp hạt và các sự cố bất khả kháng khác để kịp thời hỗ trợ.

Trong đó, ưu tiên nhóm đối tượng là trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi và các đối tượng trợ giúp xã hội khác, bảo đảm không có người dân bị đói, không có người dân không có nhà ở; kịp thời thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại và thực hiện các giải pháp đồng bộ khác để ổn định đời sống dân sinh và phát triển sản xuất.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được Bộ Y tế nhấn mạnh, là việc Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và các cơ sở trợ giúp xã hội cần rà soát, làm sạch, chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu vào các cơ sở dữ liệu lĩnh vực bảo trợ xã hội, bao gồm cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội, cơ sở dữ liệu người khuyết tật, cơ sở dữ liệu cơ sở trợ giúp xã hội và người làm công tác xã hội.

Dữ liệu này cần bảo đảm các tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, đồng bộ, xuyên suốt”, phục vụ kết nối, đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia dùng chung, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu ngành y tế và công tác cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.