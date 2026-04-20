Thứ Hai, 20/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Bảo đảm 100% người đủ điều kiện được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

Thu Hằng

20/04/2026, 11:40

Bộ Y tế đề nghị các địa phương triển khai thực hiện bảo đảm 100% đối tượng đủ điều kiện được hưởng chính sách trợ giúp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội theo Nghị định của Chính phủ…

Ảnh minh họa.

Nội dung được đề cập trong kế hoạch của Bộ Y tế về triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực bảo trợ xã hội và phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2026.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ trợ cấp xã hội hàng tháng, trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng, cấp thẻ bảo hiểm y tế và chính sách trợ giúp xã hội khác cho đối tượng bảo trợ xã hội ở cộng đồng theo quy định. Việc này cần phù hợp với điều kiện của người hưởng và đặc thù của địa phương; đồng thời, tiếp tục thực hiện chi trả trợ cấp xã hội không dùng tiền mặt.

Thực hiện chế độ nuôi dưỡng, chăm sóc cho đối tượng bảo trợ xã hội ở cơ sở trợ giúp xã hội (bao gồm cơ sở công lập và ngoài công lập) theo đúng quy định. Chủ động rà soát, tổng hợp các đối tượng khó khăn trên địa bàn chưa được quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định cho các đối tượng này được hưởng chính sách trợ giúp xã hội phù hợp với điều kiện của địa phương.

Công tác chăm lo cho người cao tuổi tiếp tục được nhấn mạnh. Tập trung vào việc huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế, xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với người cao tuổi; quy hoạch, đầu tư phát triển mạng lưới các cơ sở chăm sóc người cao tuổi, cơ sở dưỡng lão, cơ sở chăm sóc ban ngày, nhà sinh hoạt cộng đồng và các hình thức chăm sóc người cao tuổi tại nhà, tại cộng đồng.

Thúc đẩy các giải pháp phát triển “kinh tế bạc”, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương chủ động theo dõi chặt chẽ, thường xuyên diễn biến thiên tai, dịch bệnh và các sự cố bất khả kháng khác ảnh hưởng đến đời sống dân sinh của người dân trên địa bàn để thông tin, hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại đời sống dân sinh.

Bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương, huy động, vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để khắc phục hậu quả, bảo đảm việc cứu trợ kịp thời cho người dân.

Đồng thời, thường xuyên rà soát, tổng hợp tình hình thiếu lương thực, nhu yếu phẩm của người dân bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ, giáp hạt và các sự cố bất khả kháng khác để kịp thời hỗ trợ.

Trong đó, ưu tiên nhóm đối tượng là trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi và các đối tượng trợ giúp xã hội khác, bảo đảm không có người dân bị đói, không có người dân không có nhà ở; kịp thời thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại và thực hiện các giải pháp đồng bộ khác để ổn định đời sống dân sinh và phát triển sản xuất.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được Bộ Y tế nhấn mạnh, là việc Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và các cơ sở trợ giúp xã hội cần rà soát, làm sạch, chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu vào các cơ sở dữ liệu lĩnh vực bảo trợ xã hội, bao gồm cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội, cơ sở dữ liệu người khuyết tật, cơ sở dữ liệu cơ sở trợ giúp xã hội và người làm công tác xã hội.

Dữ liệu này cần bảo đảm các tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, đồng bộ, xuyên suốt”, phục vụ kết nối, đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia dùng chung, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu ngành y tế và công tác cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.

Từ khóa:

kinh tế bạc Người cao tuổi trợ cấp hưu trí trợ cấp xã hội trợ giúp xã hội

Linh hoạt mức đóng bảo hiểm thất nghiệp, giảm gánh nặng cho doanh nghiệp

Bộ Công an lấy ý kiến đóng góp của người dân về việc sửa đổi Bộ Luật Hình sự

Yêu cầu ngừng sử dụng toàn quốc thức ăn trẻ em HiPP nghi có thuốc chuột

Hơn 5.000 cơ hội việc làm cho sinh viên, người lao động

Dự kiến cách tính mức lương, phụ cấp theo lương cơ sở mới từ 1/7

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Video

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Thế giới

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Quý I/2026, SSI đạt doanh thu 3.295 tỷ đồng, lợi nhuận 1.593 tỷ đồng

Doanh nghiệp niêm yết

2

Du lịch đường sông TP.HCM chưa được khai thác đúng tầm

Du lịch

3

Lễ hội truyền thống tôn vinh biểu tượng đoàn kết Việt – Lào

Du lịch

4

Đà Nẵng gỡ “điểm nghẽn” cho phát triển bền vững

Đầu tư

5

Yêu cầu ngừng sử dụng toàn quốc thức ăn trẻ em HiPP nghi có thuốc chuột

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy