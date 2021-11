Cận cảnh những điểm nhấn “chuẩn Mỹ” tại dự án The Nine

Dự án The Nine (số 9, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội) của chủ đầu tư GP.Invest sẽ hoàn thành vào tháng 2/2022 tới đây, với thiết kế độc đáo. Dự án hứa hẹn sẽ trở thành “Công trình kiến trúc phong cách Mỹ” tiêu biểu tại cửa ngõ phía Tây Thủ đô.

The Nine - công trình mang phong cách kiến trúc Mỹ, hội tụ đầy đủ “khí chất” hiện đại, cởi mở, đầy cá tính và tự do đúng theo tinh thần Mỹ.

Nhịp đập cảm xúc mạnh mẽ và phóng khoáng không chỉ được thể hiện ở kiến trúc tổng thể mà còn trong từng chi tiết hình thành The Nine.

Những dấu ấn của một không gian Mỹ đích thực được tái hiện một cách mượt mà, không hề gò ép, kết hợp với việc đầu tư chọn lọc các thiết bị hoàn thiện cao cấp, tạo nên một tổng thể tối giản đẳng cấp, ắt hẳn sẽ hấp dẫn ngay những gia chủ có gu.

Đó là vẻ đẹp sang trọng, tinh tế với lối thiết kế “kính chạm sàn”, đem lại không gian mở cực đại, khiến vẻ đẹp từ nhịp sống thành phố luôn trải rộng dưới chân chủ nhân căn hộ.

Đã và đang là đại diện cho lối sống Mỹ, phong cách bếp Shaker biến mỗi căn hộ The Nine trở thành môt không gian cảm xúc đầy khác biệt: Sự tối giản trong đường nét thiết kế, cùng tính hợp dụng trong trang trí nội thất đương đại….

Trong gian bếp ở The Nine, đó không chỉ là nơi khơi nguồn hạnh phúc, nơi bắt đầu của những bữa ăn ngon, mà còn là nơi ngoạn cảnh, nơi kết nối các không gian sống thân thương cùng mọi thành viên gia đình

Cấu trúc không gian mở, theo xu hướng văn minh và tiến bộ; khả năng tính toán việc tiêu thụ năng lượng và lựa chọn vật liệu phù hợp, thông qua đó xác lập không gian sống hoàn hảo tại The Nine.

Những ô kính lớn hút ánh sáng bình minh hay lấp lánh ánh đèn về đêm, giúp chủ nhân say mê tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống.

Thiết kế Mỹ hiện đại khiến The Nine, trở thành một không gian sống khác biệt, đẹp mạnh mẽ, phóng khoáng ở tổng thể và đẳng cấp, tinh tế đến từng chi tiết nhỏ.

