Căn hộ biển Libera Nha Trang kích hoạt làn sóng đầu tư mới vào bất động sản nghỉ dưỡng Nha Trang

TỔ HỢP ĐIỂM ĐẾN MỚI TẠI NHA TRANG

Với diện tích 44ha “Thành phố tự do” Libera Nha Trang chính là quần thể đô thị biển quy mô lớn bậc nhất tại Vịnh Nha Trang thiên đường. Được biết, đô thị biển này được định hướng phát triển thành thành phố mới tại Nha Trang với loạt các tiện ích nghỉ dưỡng - giải trí - văn hóa độc đáo đã đi vào hoạt động, thu hút mọi du khách quốc tế và trong nước.

Đơn cử có thể kể đến Nhà hát Đó với “show” nghệ thuật Rối Mơ - “Top 1 must see in Nha Trang” do Trip Advisor bình chọn; Bán đảo tỷ phú Gran Meliá Nha Trang được vận hành bởi Gran Meliá Hotels & Resorts - thương hiệu cao cấp nhất Tập đoàn “quốc bảo Tây Ban Nha”; Chuỗi nhà hàng cao cấp từ Á đến Âu; Công viên san hô Vạn San Đảo - công viên san hô nhân tạo đầu tiên tại Việt Nam với quy mô hơn 2ha, bảo tồn và nhân giống 121 loài san hô quý đã đi vào khai thác các hoạt động lặn ngắm san hô; trung tâm thể thao biển đa dạng hoạt động trải nghiệm.

Ghi nhận thực tế, mỗi cuối tuần tại dự án luôn nhộn nhịp du khách, xe ô tô cá nhân, xe du lịch xếp hàng dài đến tham quan và trải nghiệm các dịch vụ tại dự án.

Libera Nha Trang trở thành điểm đến yêu thích với hoạt động thể thao biển đa dạng.

Giới chuyên gia cho biết, Libera Nha Trang vừa thừa hưởng trọn vẹn vẻ đẹp biển xanh, 300 ngày nắng đẹp, không khí tốt của Vịnh Nha Trang, vừa là một trong những dự án hưởng lợi trực tiếp từ kết nối hạ tầng kết nối đến thành phố biển. Đặc biệt, sau khi thông xe toàn tuyến cao tốc TP.HCM - Nha Trang, rút ngắn thời gian di chuyển từ 8 tiếng xuống còn hơn 4 tiếng, Nha Trang trở thành là lựa chọn ưu tiên của khách du lịch phía Nam thay vì trước đây chỉ có vài lựa chọn ít ỏi là Vũng Tàu hay Phan Thiết. Vì vậy, với những tiện ích độc đáo, Libera Nha Trang trở thành điểm đến hấp dẫn cũng là điều dễ hiểu.

KÊNH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG ĐỘT PHÁ DÒNG TIỀN

Không chỉ là điểm đến mới gấp dẫn tại Nha Trang, căn hộ biển Libera Nha Trang còn là kênh đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng đột phá dòng tiền khi sở hữu 3 lợi thế lớn để sinh lời vượt trội.

Đầu tiên, Libera Nha Trang chỉ cách trung tâm Trần Phú 10 phút di chuyển. Thống kê từ sở du lịch Khánh Hòa, 6 tháng đầu năm 2024, Nha Trang thuộc “top” điểm đến đông khách nhất cả nước với gần 5,2 triệu lượt khách, trong đó, khách quốc tế đạt gần 2,4 triệu lượt khách, tăng gần 3,2 lần so với cùng kỳ, khách nội địa đạt 2,8 triệu lượt khách tăng 40%; doanh thu du lịch đạt 27.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, thời gian lưu trú trung bình của du khách khi đến Nha Trang đạt 3,5 ngày - cao bậc nhất cả nước. Thậm chí, với khách quốc tế như Hàn Quốc, thời gian lưu trú kéo dài lên tới 1 tuần.

Đây chính là đòn bẩy hấp dẫn mang đến lợi nhuận cao cho nhà đầu tư. Bởi thời gian khách lưu trú càng lâu thì thì lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh phòng, kinh doanh dịch vụ lưu trú sẽ đổ về càng nhiều.

Thứ hai, Libera Nha Trang là dự án duy nhất tại nội đô Nha Trang sở hữu 2 km đường bờ biển với 3 bãi biển riêng. Nếu phần lớn các khách sạn trên đường Trần Phú du khách muốn tắm biển phải đi bộ qua đường thì tại Libera Nha Trang, chỉ trong 1 “nút bấm”, du khách đã có thể tận hưởng không khí trong lành của biển cả, thỏa thích thả mình trong làn nước trong xanh tại 3 bãi tắm riêng. Đây chính là điểm cộng mà du khách nước ngoài cực yêu thích khi khi lựa chọn địa điểm lưu trú.

Sự kiện hoàn tất thủ tục đăng ký quyền chọn mua căn hộ biển Libera Nha Trang chật kín khách hàng.

Mặt khác, các căn hộ biển Libera Nha Trang có đa dạng sản phẩm và diện tích, đa dạng tầm “view”, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn các suất đầu tư hợp lý, khai thác tối đa các căn hộ biển để cho thuê và mang lại nguồn lợi nhuận ổn định.

Thứ ba, căn hộ biển Libera Nha Trang sở hữu phân khúc giá gần như đã “tuyệt chủng”, chỉ từ 1,29 tỷ đồng với loạt chính sách hấp dẫn, bàn giao hoàn thiện nội thất như khách sạn 5 sao, tạo điều kiện “trú ẩn” an toàn và đột phá dòng tiền dành cho chủ sở hữu. Đặc biệt, mới đây chủ đầu tư vừa tung chính sách khủng chỉ áp dụng cho 99 căn hộ biển: Tặng 3 năm phí quản lý; 2 năm phí dọn phòng.

Với lượng khách du lịch đông đảo và thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Nha Trang đang bước vào vận hội mới thì các sản phẩm căn hộ biển có dòng tiền tốt như Libera Nha Trang sẽ là lựa chọn ưu tiên của nhà đầu tư.