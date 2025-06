Căn hộ cao cấp Hà Nội: Kênh đầu tư hấp dẫn

Thị trường bất động sản Hà Nội nói chung, phân khúc căn hộ nói riêng đang trải qua “những mùa hoa đẹp nhất” với cả người mua ở thực và giới đầu tư. Giá nhà tăng trưởng ổn định qua nhiều năm đang làm gia tăng tài sản cho các chủ sở hữu một cách bền vững (mức tăng giá căn hộ trung bình khoảng 18%/năm giai đoạn từ 2020 - 2024 (nguồn CBRE)).

PHÂN KHÚC CĂN HỘ HẠNG SANG ĐANG THU HÚT NHÀ ĐẦU TƯ

Trong số các dự án căn hộ, đang có nhiều dự án cao cấp, hạng sang với nền giá cao, gắn với sự đầu tư lớn từ chất lượng xây dựng, nội, ngoại thất cho đến dịch vụ, tiện ích. Khu vực Tây Hồ, Ba Đình, các dự án cao cấp mở bán hiện có mức giá dao dộng trong khoảng 180 - 250 triệu đồng/m2.

Điển hình như: The Nelson Private (Ba Đình): Từ 135 triệu đồng/m2; Han Jardin (Bắc Từ Liêm): từ 115 - 170 triệu/m2; Thậm chí, Ritz-Carlton (The Grand Hanoi) còn ghi nhận mức giá lên đến 25 000 - 30 000 USD/m2 (~ 750 triệu/m2).

Trong bối cảnh này, các dự án gần trung tâm, có vị trí đẹp và được đầu tư lớn cho chất lượng công trình cũng ghi nhận mức giá ấn tượng. Trong đó, khu Tây đang nổi lên như một cực tăng trưởng mới với các dự án điển hình: The Matrix One Premium Premium: 116 - 166 triệu đồng/m2; Hausman của FLC Premium Parc (Đại Mỗ - Nam Từ Liêm) trung bình 120 triệu đồng/m2, hay Sun Feliza Suites (Cầu Giấy) cũng đang có giá rumor từ 180 triệu đồng/m2…

Khu Tây đang nổi lên như một cực tăng trưởng mới với các dự án.

Một điểm thú vị theo báo cáo thị trường của Chợ Tốt, phần lớn người bán không có xu hướng rút khỏi thị trường sau khi bán mà tiếp tục tìm kiếm cơ hội tái đầu tư. Cụ thể, hơn 55% người bán thể hiện quan điểm lạc quan về xu hướng thị trường.

Còn theo khảo sát tháng 5/2025 do Trung tâm Nghiên cứu thị trường One Mount Group thực hiện tại Hà Nội, căn hộ chung cư là loại hình bất động sản được quan tâm nhiều nhất, chiếm 50% lựa chọn. Trong số này, 88% cho biết dự định mua trong vòng 2 năm tới - cho thấy sức mua mạnh mẽ trong ngắn hạn.

THE MATRIX ONE PREMIUM - SẢN PHẨM “PHẢI CÓ” TRONG DANH MỤC ĐẦU TƯ

Thực tế thị trường thời gian qua cho thấy, ngày càng nhiều nhà đầu tư lựa chọn căn hộ cao cấp làm kênh trú ẩn và gia tăng tài sản. Theo bà Hoàng Minh Thuý, Phó Tổng giám đốc Five Star Property, hiện tại, thị trường và nhà đầu tư đã làm quen với mặt bằng giá mới, do đó, những căn hộ có giá hơn 100 triệu đồng/m2 đã trở thành điều bình thường.

“Những con số không biết nói dối và kết quả bán hàng là mình chứng rõ nét nhất cho việc khách hàng đã quen với mức giá mới, thậm chí, các căn hộ cao cấp còn được nhiều người ưu tiên lựa chọn. Lấy ví dụ với dự án The Matrix One Premium, chỉ sau 10 ngày “chào sân”, hơn 70% căn hộ mở bán đã có chủ”, bà Thuý nói và cho biết thêm, với nhiều nhà đầu tư, thứ tự quan tâm khi mua nhà ở giai đoạn hiện tại là uy tín chủ đầu tư, vị trí dự án, chính sách bán hàng và giá bán chỉ xếp sau.

“Mỗi căn hộ tại The Matrix One Premium giống như một biệt thự trên không. Và với việc thị trường căn hộ mới ở đầu “chân sóng” tăng trưởng, việc khách hàng, nhà đầu tư lựa chọn xuống tiền là điều dễ hiểu”, bà Thuý nhấn mạnh.

Hình ảnh khách hàng giao dịch dự án The Matrix One Premium trong những ngày đầu mở bán.

Sự dịch chuyển của dòng tiền thông minh đang ngày càng rõ nét. Và với sức hấp dẫn của mình, các căn hộ cao cấp đang được xem là kênh đầu tư an toàn, hiệu quả hàng đầu.

Tại khu Tây, The Matrix One Premium của MIK Group đang được rất nhiều nhà đầu tư săn đón. Từ thành công của The Matrix One (giai đoạn 1) với mức tăng giá khoảng hơn 100% (sau 5 năm), The Matrix One Premium đang trở thành “hàng hot” trên thị trường khi hội tụ đủ các yếu tố: Tính khan hiếm, tính độc tôn khi sở hữu vị trí “kim cương” ngay ngã tư Mễ Trì - Lê Quang Đạo, không có dự án thứ hai nào trong dải đô thị phía Tây Hà Nội có được góc nhìn và tiềm năng như vậy và đặc biệt - đây là sản phẩm cao cấp nhất thuộc dòng Landmark của MIK Group, hội tụ các tiêu chuẩn “vượt ngưỡng” thông thường với bộ tiêu chuẩn timeluxe living lần đầu tiên xuất hiện.

The Matrix One Premium đang trở thành “hàng hot” trên thị trường bất động sản phía Tây.

Đặc biệt, với vị trí duy nhất còn sót lại nơi tâm điểm mới của Hà Nội, toạ lạc ngay trung tâm của cộng đồng nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc, thuận tiện cho việc kinh doanh, The Matrix One Premium được giới đầu tư xem là dự án đáng giá bởi suất đầu tư phù hợp, khả năng tăng giá mạnh và cơ hội tạo dòng tiền từ việc cho thuê.

Đây chính là cơ hội được xem là duy nhất cho nhà đầu tư để xuống tiền ngay lúc này, khi mà nguồn cung khan hiếm, thị trường đang tăng tốc và mọi yếu tố kết nối - giao thông, tiện ích, công viên 14ha đều đã hoàn chỉnh.

The Matrix One Premium nằm tại giao lộ 4 mặt tiền Mễ Trì - Lê Quang Đạo - Thăng Long - Châu Văn Liêm. Sở hữu vị trí độc tôn, duy nhất, nội thất hàng đầu từ những thương hiệu cao cấp và hệ thống tiện ích nội ngoại khu phong phú. Dự án được thiết kế bởi Azusa Nhật Bản, quản lý vận hành bởi đơn vị quốc tế.

The Matrix One Premium đang triển khai các chính sách bán hàng hấp dẫn: Thanh toán linh hoạt theo tiến độ, với các ưu đãi: chiết khấu tới 18.8%; hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% trong 30 tháng; miễn phí quản lý dịch vụ 36 tháng.