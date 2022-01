Căn hộ hạng sang tại trung tâm quận 1 có thể xác lập cột mốc giá mới

Theo các chuyên gia bất động sản, vị trí là yếu tố quan trọng nhất, sẽ quyết định giá và khả năng sinh lời của bất động sản. Đó là lý do vì sao nhiều nhà đầu tư “chuộng” bất động sản trung tâm - nơi sở hữu tiềm năng tăng giá bền vững.

VỊ TRÍ: YẾU TỐ ĐẢM BẢO KHĂ NĂNG SINH LỜI CỦA BẤT ĐỘNG SẢN

Từ lâu, bất động sản khu vực trung tâm đã nằm trong "khẩu vị" danh mục của nhiều nhà đầu tư lão luyện. Sức hút của những sản phẩm bất động sản này được minh chứng bởi bảng xếp hạng các thành phố có giá nhà ở đắt đỏ nhất hành tinh, do Savills công bố hồi tháng 3.

New York là một trong những thành phố có giá nhà đắt đỏ nhất thế giới.

Theo đó, dẫn đầu bảng xếp hạng đều là những thành phố lớn, đóng vai trò trung tâm kinh tế, tài chính như Hong Kong, New York, Tokyo, Geneva, Shanghai, London, Sydney... Sự xuất hiện của những cái tên này không gây ngạc nhiên bởi vị trí trung tâm như một bảo chứng cho tiềm năng tăng giá bền vững.

Theo nhiều chuyên gia, vị trí trung tâm mang lại giá trị độc tôn và là bảo chứng cho tiềm năng tăng giá của bất động sản. Trung tâm thành phố là một mạng lưới đa chức năng với kết cấu chặt chẽ, từ cơ sở hạ tầng, giao thông đồng bộ, hệ thống các cơ quan hành chính, một hệ sinh thái đáp ứng đủ các nhu cầu giải trí, văn hoá, thương mại... đảm bảo cho một cuộc sống tiện nghi, thịnh vượng.

Là trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất Việt Nam, Tp.HCM được định vị đến năm 2045 trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính của Châu Á, phát triển bền vững và là điểm đến hấp dẫn toàn cầu. Điều này khiến bất động sản tại trung tâm quận 1 càng thêm “hút” nhà đầu tư. Lượng cầu cao còn do số lượng người giàu tăng nhanh, nhu cầu thuê ngắn hạn, dài hạn của doanh nhân, chính trị gia, nhà ngoại giao, chuyên gia cấp cao tại trung tâm kinh tế của cả nước vẫn là rất lớn. Trong khi đó, nguồn cung đang dần cạn.

Báo cáo thị trường nhà ở Tp.HCM quý 1/2021, DKRA Việt Nam dự báo, căn hộ hạng sang có thể xác lập cột mốc giá mới, phá vỡ kỷ lục cũ, lên đến 20.000 - 30.000 USD một m2, tập trung tại khu lõi trung tâm quận 1, Tp.HCM.

CĂN HỘ HẠNG SANG ĐÁP ỨNG MỌI NHU CẦU CỦA CƯ DÂN

Trước thực tế trên, tổ hợp căn hộ - khách sạn The Grand Manhattan đang được triển khai xây dựng tại trung tâm quận 1 sẽ góp phần bổ sung nguồn cung căn hộ hạng sang cho các nhà đầu tư.

Nằm ngay tại mặt tiền đường Cô Bắc - Cô Giang đắt giá, The Grand Manhattan có toạ độ vàng khi là nơi giao thoa của những nền văn hóa đặc sắc, mang đậm dấu ấn của văn hóa - kiến trúc - lịch sử - con người Sài Gòn. Dự án cách chợ Bến Thành và các công trình biểu tượng của Tp.HCM chỉ trong vài phút như Nhà thờ Đức Bà, Nhà hát thành phố, Bưu điện, phố Tây Bùi Viện, phố đi bộ Nguyễn Huệ... Đây cũng là vị trí giao thương thịnh vượng khi nằm liền kề "phố Wall tài chính", khu vực tập trung trụ sở của các ngân hàng, công ty chứng khoán, và các tòa nhà văn phòng hạng A của thành phố.

The Grand Manhattan thỏa mãn phong cách sống sang của tầng lớp tinh hoa, giới doanh nhân thành đạt, chuyên gia nước ngoài... khi sở hữu các yếu tố đạt chuẩn quốc tế như sảnh đón sang trọng, không gian mua sắm hiện đại, hồ bơi tràn bờ, hệ thống an ninh 5 lớp... và đặc biệt nổi bật là khách sạn Avani Saigon tiêu chuẩn 5 sao ngay khối đế dự án, đầy đủ các tiện ích chuẩn 5 sao như nhà hàng all day dining, spa, hồ bơi, dịch vụ phòng họp, dịch vụ đưa đón... sẵn sàng phục vụ 24/7.

Phối cảnh khách sạn Avani Sài Gòn tiêu chuẩn 5 sao ở chân khối đế của The Grand Manhattan.

Nhân dịp mở bán giai đoạn 3, The Grand Manhattan áp dụng nhiều ưu đãi cho khách hàng:

Lịch thanh toán chỉ từ 10%, tối đa chỉ 20% đến khi nhận nhà

Ưu đãi Booking 2% (*)

Ưu đãi Nova Membership 300 triệu đồng (*)

Ưu đãi “Đặc quyền cư dân The Grand Manhattan” 1%

Ưu đãi Novaloyalty lên tới 5%

Ưu đãi miễn phí dịch vụ quản lý 5 năm

(*) Ưu đãi có điều kiện

* Thông tin chi tiết:

Sàn giao dịch bất động sản Novaland Hà Nội - 63,65 Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Novaland Gallery, 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Đa Kao, quận 1, Tp.HCM.