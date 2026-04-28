Quỹ Pyn Elite: Thị trường gần như không phản ứng với các kết quả kinh doanh tích cực

Quỹ đầu tư Pyn Elite vừa cập nhật lợi nhuận các cổ phiếu trong danh mục. Theo đó, tính đến thời điểm hiện tại, 238 công ty niêm yết tại Việt Nam đã công bố kết quả kinh doanh quý 1. Tổng lợi nhuận của nhóm này tăng trưởng +43%. Dù các doanh nghiệp này chỉ chiếm 17% toàn thị trường, nhưng có thể thấy rõ kỳ vọng về tăng trưởng lợi nhuận tích cực của các công ty niêm yết Việt Nam.

Năm doanh nghiệp lớn nhất trong danh mục của PYN Elite (chiếm tổng tỷ trọng 47%) ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận bình quân 54%. Các kết quả tích cực này đã khuyến khích bộ phận nghiên cứu của các công ty chứng khoán nâng khuyến nghị đối với các doanh nghiệp.

STB (15% danh mục): Ngân hàng công bố tại Đại hội đồng cổ đông rằng lợi nhuận trước thuế quý 1 đạt khoảng 3.572 tỷ đồng. Kết quả này không tăng so với cùng kỳ năm trước, nhưng cải thiện đáng kể so với quý 4 và vượt kỳ vọng của các nhà phân tích. Không khí tại Đại hội đồng cổ đông khá lạc quan, và ngân hàng cho biết quá trình tái cấu trúc sẽ hoàn tất trong năm 2026.

HPG (14%): Kết quả quý 1 của doanh nghiệp thép được kỳ vọng tích cực, nhưng thực tế đã vượt xa mọi dự báo với mức tăng trưởng +171% so với cùng kỳ năm trước. Số liệu có bao gồm một khoản thu nhập bất thường, nhưng ngay cả khi loại trừ yếu tố này, kết quả vẫn rất ấn tượng. Công ty cũng đưa ra định hướng tăng trưởng lợi nhuận rất tích cực cho năm 2026 và triển vọng kinh tế thuận lợi trong giai đoạn 2026–2030.

MWG (10%): Kết quả quý 1 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động gây ấn tượng mạnh, tăng 81% so với cùng kỳ. Các nhà phân tích bắt đầu nâng đáng kể dự báo lợi nhuận và giá mục tiêu cổ phiếu cho năm 2026.

FPT (8%): Doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam ghi nhận lợi nhuận quý 1 tăng 14%. FPT cho thấy triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tương đối tích cực cho cả năm 2026. Khối lượng đơn hàng có dấu hiệu cải thiện.

HVN (6%): Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. Dữ liệu sơ bộ quý 1 cho thấy tăng trưởng lợi nhuận khoảng 10%, dù nền so sánh là mức cao của năm trước. Doanh nghiệp hưởng lợi từ lưu lượng hành khách tăng do tình hình tại Trung Đông và đã có thể điều chỉnh tăng giá vé ngay từ đầu xung đột. Trong quý 2, giá nhiên liệu bay tăng sẽ gây áp lực đáng kể lên kết quả kinh doanh, tuy nhiên tình hình sẽ bình thường hóa khi hòa bình được thiết lập.

"Giá trị tài sản ròng của PYN Elite đã giảm vài phần trăm kể từ đầu năm, trong khi chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam lại tăng nhẹ. Thị trường Iran hiện vẫn còn cách xa mức trước chiến tranh. Trong vài tuần gần đây, thị trường gần như không phản ứng với các kết quả kinh doanh tích cực, mà chủ yếu chờ đợi chiến tranh kết thúc và lo ngại về nhóm cổ phiếu thuộc Vingroup – vốn có tỷ trọng lớn trong chỉ số", quỹ nhấn mạnh.

Mặc dù 5 doanh nghiệp trên có lợi nhuận tăng trưởng mạnh song hiệu suất quỹ vẫn kém trong tháng 3 vùa qua. Theo đó, Pyn Elite Fund báo cáo hiệu suất đầu tư tháng 3 với hiệu suất kém nhất trong vòng hơn 2 năm trở lại đây trong bối cảnh VN-Index giảm mạnh 11% khi các cuộc tấn công của Israel và Mỹ vào Iran kích hoạt làn sóng bán tháo trên diện rộng.

Trong bối cảnh đó, quỹ PYN Elite giảm 9,6%, đây là hiệu suất kém nhất kể từ đầu năm 2024 đến nay. Các cổ phiếu kém nhất trong danh mục của quỹ gồm FPT âm 19,6% với tỷ trọng 7,7% trong danh mục; YEG âm 20% và HVN âm 22,8% với tỷ trọng 5,5% trong danh mục. Top 10 cổ phiếu trong danh mục của quỹ hiện tại gồm STB, HPG, MWG, FPT, HVN, VIB, TCX, OCB, HDG, ACV.