Quỹ Pyn Elite: Thị trường gần như không phản ứng với các kết quả kinh doanh tích cực

Thu Minh

28/04/2026, 08:48

Năm doanh nghiệp lớn nhất trong danh mục của PYN Elite (chiếm tổng tỷ trọng 47%) ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận bình quân 54%. Tuy nhiên, hiệu suất quỹ vẫn lỗ nặng...

Ảnh minh họa.

Quỹ đầu tư Pyn Elite vừa cập nhật lợi nhuận các cổ phiếu trong danh mục. Theo đó, tính đến thời điểm hiện tại, 238 công ty niêm yết tại Việt Nam đã công bố kết quả kinh doanh quý 1. Tổng lợi nhuận của nhóm này tăng trưởng +43%. Dù các doanh nghiệp này chỉ chiếm 17% toàn thị trường, nhưng có thể thấy rõ kỳ vọng về tăng trưởng lợi nhuận tích cực của các công ty niêm yết Việt Nam. 

Năm doanh nghiệp lớn nhất trong danh mục của PYN Elite (chiếm tổng tỷ trọng 47%) ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận bình quân 54%. Các kết quả tích cực này đã khuyến khích bộ phận nghiên cứu của các công ty chứng khoán nâng khuyến nghị đối với các doanh nghiệp.

STB (15% danh mục): Ngân hàng công bố tại Đại hội đồng cổ đông rằng lợi nhuận trước thuế quý 1 đạt khoảng 3.572 tỷ đồng. Kết quả này không tăng so với cùng kỳ năm trước, nhưng cải thiện đáng kể so với quý 4 và vượt kỳ vọng của các nhà phân tích. Không khí tại Đại hội đồng cổ đông khá lạc quan, và ngân hàng cho biết quá trình tái cấu trúc sẽ hoàn tất trong năm 2026.

HPG (14%): Kết quả quý 1 của doanh nghiệp thép được kỳ vọng tích cực, nhưng thực tế đã vượt xa mọi dự báo với mức tăng trưởng +171% so với cùng kỳ năm trước. Số liệu có bao gồm một khoản thu nhập bất thường, nhưng ngay cả khi loại trừ yếu tố này, kết quả vẫn rất ấn tượng. Công ty cũng đưa ra định hướng tăng trưởng lợi nhuận rất tích cực cho năm 2026 và triển vọng kinh tế thuận lợi trong giai đoạn 2026–2030.

MWG (10%): Kết quả quý 1 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động gây ấn tượng mạnh, tăng 81% so với cùng kỳ. Các nhà phân tích bắt đầu nâng đáng kể dự báo lợi nhuận và giá mục tiêu cổ phiếu cho năm 2026.

FPT (8%): Doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam ghi nhận lợi nhuận quý 1 tăng 14%. FPT cho thấy triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tương đối tích cực cho cả năm 2026. Khối lượng đơn hàng có dấu hiệu cải thiện.

HVN (6%): Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. Dữ liệu sơ bộ quý 1 cho thấy tăng trưởng lợi nhuận khoảng 10%, dù nền so sánh là mức cao của năm trước. Doanh nghiệp hưởng lợi từ lưu lượng hành khách tăng do tình hình tại Trung Đông và đã có thể điều chỉnh tăng giá vé ngay từ đầu xung đột. Trong quý 2, giá nhiên liệu bay tăng sẽ gây áp lực đáng kể lên kết quả kinh doanh, tuy nhiên tình hình sẽ bình thường hóa khi hòa bình được thiết lập.

"Giá trị tài sản ròng của PYN Elite đã giảm vài phần trăm kể từ đầu năm, trong khi chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam lại tăng nhẹ. Thị trường Iran hiện vẫn còn cách xa mức trước chiến tranh. Trong vài tuần gần đây, thị trường gần như không phản ứng với các kết quả kinh doanh tích cực, mà chủ yếu chờ đợi chiến tranh kết thúc và lo ngại về nhóm cổ phiếu thuộc Vingroup – vốn có tỷ trọng lớn trong chỉ số", quỹ nhấn mạnh. 

Mặc dù 5 doanh nghiệp trên có lợi nhuận tăng trưởng mạnh song hiệu suất quỹ vẫn kém trong tháng 3 vùa qua. Theo đó, Pyn Elite Fund báo cáo hiệu suất đầu tư tháng 3 với hiệu suất kém nhất trong vòng hơn 2 năm trở lại đây trong bối cảnh VN-Index giảm mạnh 11% khi các cuộc tấn công của Israel và Mỹ vào Iran kích hoạt làn sóng bán tháo trên diện rộng.

Trong bối cảnh đó, quỹ PYN Elite giảm 9,6%, đây là hiệu suất kém nhất kể từ đầu năm 2024 đến nay. Các cổ phiếu kém nhất trong danh mục của quỹ gồm FPT âm 19,6% với tỷ trọng 7,7% trong danh mục; YEG âm 20% và HVN âm 22,8% với tỷ trọng 5,5% trong danh mục. Top 10 cổ phiếu trong danh mục của quỹ hiện tại gồm STB, HPG, MWG, FPT, HVN, VIB, TCX, OCB, HDG, ACV.

công ty FPT công ty Hòa Phát Công ty Thế Giới Di Động hiệu suất đầu tư tháng 3 lợi nhuận cổ phiếu Việt Nam Ngân hàng STB PYN Elite Fund Tăng trưởng lợi nhuận quý 1 tổng công ty hàng không việt nam VN-Index

Cần một nhịp điều chỉnh để cơ cấu dòng tiền từ nhóm Vingroup sang các lĩnh vực khác

Kịch bản rung lắc hoặc điều chỉnh kỹ thuật được đánh giá là cần thiết để dòng tiền thực hiện tái cơ cấu từ nhóm Vingroup sang các nhóm ngành khác. Đây không phải tín hiệu kết thúc xu hướng mà là nhịp nghỉ nhằm tích lũy động lực cho quá trình vượt đỉnh 1.900 điểm trong dài hạn.

Chứng khoán Mỹ không ngừng lập kỷ lục dù giá dầu leo lên đỉnh 3 tuần

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (27/4), với hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq đồng loạt lập kỷ lục mới, nối tiếp những mức đỉnh thiết lập trong tháng 4 này...

Giá vàng mất mốc 4.700 USD/oz, SPDR Gold Trust không ngừng xả hàng

Tuần này, tâm điểm chú ý của nhà đầu tư trên thị trường vàng quốc tế sẽ hướng tới các cuộc họp ngân hàng trung ương lớn, nhằm tìm kiếm những đánh giá mới nhất về tác động của xung đột ở Vùng Vịnh tới nền kinh tế...

Khối ngoại bán ròng 4.700 tỷ ngay trước tuần nghỉ lễ

Nhà đầu tư nước ngoài tuần qua bán ròng 4690.2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 3419.9 tỷ đồng.

Xu thế dòng tiền: Hành động thế nào trước kỳ nghỉ dài giữa bối cảnh bất ổn?

VN-Index kết thúc tuần với mức tăng hơn 36 điểm (+1,86%) dưới sự ảnh hưởng rõ nét của nhóm cổ phiếu trụ. Chỉ số đã quay lại vùng đỉnh cuối tháng 2/2026 và trong vùng đỉnh lịch sử quanh mốc 1900 điểm. Tuy kết quả kinh doanh quý 1 khá tích cực nhưng bối cảnh quốc tế vẫn bất định trong khi thị trường lại rơi vào kỳ nghỉ “kép” kéo dài.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Thế giới

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Thế giới

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

eMagazine

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

