Cần Thơ điều chỉnh quy hoạch sau sáp nhập, mở rộng không gian phát triển mới

Thành phố Cần Thơ đang hoàn thiện điều chỉnh Quy hoạch Thành phố giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 nhằm thích ứng yêu cầu phát triển mới ở các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ; đồng thời mở rộng không gian phát triển mới (sau sáp nhập), qua đó tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long...

Trước đó, ngày 22/10/2025, UBND TP. Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 1995/QĐ-UBND phê duyệt nội dung quy hoạch cần điều chỉnh để triển khai lập điều chỉnh Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Việc điều chỉnh quy hoạch được thực hiện trong bối cảnh Cần Thơ được tái lập trên cơ sở sáp nhập TP. Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng, có tổng diện tích tự nhiên 6.360,83 km2 và quy mô dân số trên 3,2 triệu người. Đây là bước đi cần thiết nhằm phù hợp với địa giới hành chính mới, quy mô dân số và định hướng phát triển kinh tế xã hội sau sáp nhập.

Tại cuộc họp của UBND TP. Cần Thơ với các chuyên gia tư vấn, các sở ngành đầu tháng 12 mới đây, nhóm chuyên gia tư vấn đã đề xuất bảy quan điểm phát triển và ba kịch bản gồm kịch bản cơ sở, kịch bản tăng trưởng nhanh bền vững và kịch bản khát vọng; đồng thời, xác định bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm và bốn đột phá chiến lược, hướng đến định hình không gian phát triển kinh tế xã hội của Thành phố theo hướng linh hoạt, thích ứng và hội nhập.

Về tổ chức không gian phát triển, nhóm tư vấn đề xuất sáu hành lang kinh tế xã hội, bao gồm: Hành lang Châu Đốc - Cần Thơ, hành lang sông Hậu, hành lang Bắc - Nam, hành lang ven biển, hành lang kinh tế Cần Thơ - Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu và hành lang cao tốc Bắc Nam phía tây (tuyến CT.02). Cùng với đó là mô hình phát triển đa cực với bốn vùng phát triển được đề xuất nhằm giảm áp lực lên đô thị trung tâm.

Sở Tài chính TP. Cần Thơ đã tham mưu nhiều nội dung quan trọng, như việc thành lập Ban chỉ đạo lập điều chỉnh Quy hoạch Thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050, chủ trì làm việc với các sở, ngành để rà soát và thống nhất các nội dung cần điều chỉnh.

Sở Tài chính Cần Thơ cũng đang tiếp tục phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu UBND Thành phố thành lập Hội đồng thẩm định, bảo đảm hoàn thành trong tháng 12/2025 theo tinh thần Nghị quyết số 66.2/2025/NQ-CP của Chính phủ ngày 28/8/2025 quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về việc điều chỉnh quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp trong thời gian chưa ban hành Luật Quy hoạch (sửa đổi).

Công tác lập điều chỉnh quy hoạch đã được triển khai theo đúng Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 19/9/2025 về lập điều chỉnh quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 (sau sáp nhập) của UBND TP. Cần Thơ. Trên cơ sở ghi nhận các ý kiến, tham luận đóng góp của các sở ngành, nhóm chuyên gia tư vấn, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đã lưu ý nội dung điều chỉnh quy hoạch của TP. Cần Thơ phải trên cơ sở kế thừa quy hoạch của ba địa phương Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng trước đây.

Người đứng đầu chính quyền TP. Cần Thơ cũng lưu ý việc cân nhắc kịch bản phát triển, tư vấn cần phân tích thêm theo hướng nếu chọn kịch bản 2 “Tăng trưởng nhanh bền vững” và kịch bản 3 “Khát vọng”. Theo đó, Thành phố cần xác định những động lực tăng trưởng mới nào. Đối với phương án phân vùng phát triển thì cần rà soát, nghiên cứu chức năng nhiệm vụ cụ thể của từng vùng, từng hành lang kinh tế xã hội theo từng giai đoạn để ưu tiên phát triển. Phương án phát triển công nghiệp cần rà soát di dời điều chỉnh vị trí đối với các khu, cụm không còn phù hợp.

Các vấn đề mang tính chiến lược như quy hoạch nguồn nước sạch, khoáng sản, nhất là cát biển, phát triển khu nghỉ dưỡng gắn với chăm sóc sức khỏe, nâng cấp hệ thống thoát nước mưa và nước thải… cũng được lãnh đạo TP. Cần Thơ yêu cầu xác định vùng cần bảo vệ và vùng cần thích ứng biến đổi khí hậu.

UBND TP. Cần Thơ yêu cầu xác định rõ việc huy động nguồn lực phát triển. Cụ thể, cần xác định rõ cơ cấu vốn, danh mục dự án đầu tư công và các cơ chế phù hợp với tình hình mới. Hoàn thiện nội dung điều chỉnh quy hoạch để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vào trung tuần tháng 12, trước khi Thành phố tiến hành lấy ý kiến bộ ngành và chuyên gia.