Cần Thơ: Tập trung nguồn lực, đẩy nhanh thi công các tuyến giao thông trọng điểm
Thanh Thủy
05/05/2026, 11:02
TP Cần Thơ đang tập trung tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh thi công các dự án trọng điểm như Quốc lộ 91 và các tuyến đường tỉnh huyết mạch về đích đúng hẹn...
Nhằm
đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và hoàn thiện mạng lưới giao thông
liên vùng, lãnh đạo TP Cần Thơ đang quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ điểm nghẽn về giải
phóng mặt bằng đưa các dự án về đích đúng kế hoạch trong giai đoạn 2026 - 2027.
THÚC ĐẨY TIẾN ĐỘ HOÀN THIỆN TRỤC GIAO THÔNG HUYẾT MẠCH
Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được TP Cần Thơ ưu tiên bố trí nguồn lực, nhằm mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực kết nối kinh tế - xã hội. Thời gian qua, địa phương đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, xác định đây là khâu then chốt ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai các dự án.
Sau khi sáp nhập, mạng lưới giao thông của thành phố Cần Thơ mới được thừa hưởng và kết nối từ ba địa phương với nhiều lợi thế nổi bật. Trên lĩnh vực đường bộ, hàng loạt dự án cao tốc trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ thi công như: Cần Thơ - Cà Mau, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Lộ Tẻ - Rạch Sỏi,...
Ngoài ra, Cần Thơ hiện có 9 tuyến quốc lộ với tổng chiều dài hơn 560 km và 40 tuyến đường tỉnh dài trên 800 km. Đây là hệ thống giao thông huyết mạch giúp kết nối thuận lợi giữa các đô thị trong vùng, đồng thời phục vụ hiệu quả cho vận tải hàng hóa, hành khách và phát triển nông nghiệp, công nghiệp, du lịch.
Các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh đang được đẩy nhanh tiến độ, qua đó thể hiện quyết tâm của thành phố trong lộ trình hoàn thiện hạ tầng và thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
Đơn cử, dự án Quốc lộ 91 là một trong những công trình hạ tầng giao thông trọng điểm đang được TP Cần Thơ tập trung tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, qua đó tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công và sớm hoàn thành theo kế hoạch
Theo
báo cáo của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông
nghiệp TP Cần Thơ, dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.237 tỉ đồng với chiều dài khoảng
7 km. Tính đến nay, các nhà thầu đã thi công đạt giá trị khoảng 5,09%. Tỷ lệ
bàn giao mặt bằng đạt 59,55% cho hai bên tuyến.
Về
công tác bồi thường, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố cho biết toàn tuyến
có 1.099 trường hợp bị ảnh hưởng (gồm 1.021 hộ gia đình, cá nhân và 78 tổ chức).
Đến nay, các phường đã phê duyệt 1.095 trường hợp và hoàn tất chi trả cho 742
trường hợp với số tiền hơn 1.424 tỷ đồng. Toàn bộ 742 trường hợp nhận tiền đã
cam kết bàn giao mặt bằng, trong đó 460 trường hợp đã chính thức bàn giao cho
chủ đầu tư.
Chiều
4/5, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng đã có buổi kiểm tra thực tế công tác giải phóng mặt bằng tại dự án nâng cấp,
mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn từ Km0-Km7).
Bí thư Thành ủy Lê
Quang Tùng nhấn mạnh đây là dự án trọng điểm được cả hệ thống chính trị quyết
tâm thực hiện. Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức nhiều cuộc họp
nhằm tháo gỡ vướng mắc, nỗ lực đảm bảo quyền và lợi ích hài hòa, tốt nhất cho
người dân bị ảnh hưởng.
Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu tăng cường tuyên truyền, vận
động người dân ủng hộ dự án, đồng thời giao chỉ tiêu phường Cái Khế phải hoàn
thành giải phóng mặt bằng trong tháng 5, phường Bình Thủy hoàn thành trong
tháng 6/2026, hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối năm 2027.
NÂNG CẤP MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG TỈNH, TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT VÙNG
Bên cạnh Quốc lộ 91 và loạt dự án đang được tập trung tháo gỡ, hệ thống hạ tầng giao thông của TP Cần Thơ trong giai đoạn mới tiếp tục được đặt trong tổng thể liên kết vùng ngày càng rõ nét, gắn với yêu cầu phát triển đồng bộ mạng lưới giao thông kết nối nội vùng và liên vùng.
Hiện nay, TP Cần Thơ đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các tuyến đường tỉnh 917, 918, 918 giai đoạn 2, 921 và 923 vào cuối năm 2026.
Theo Ban
Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố
cho biết, tổng giá trị các dự án đầu tư công từ ngân sách địa phương có nguồn vốn
kéo dài từ năm 2025 sang 2026 do Ban làm chủ đầu tư đạt hơn 1.180 tỷ đồng.
Trong
đó, khoảng 596 tỷ đồng được tập trung cho 4 dự án trọng điểm: đường tỉnh 917,
918 (giai đoạn 1 và 2), 921 đoạn tuyến thẳng. Nguồn lực này giúp đẩy nhanh tiến
độ, mở rộng không gian phát triển và tăng cường kết nối với Quốc lộ 91, 91B,
tuyến cao tốc ngang phục vụ phát triển vùng.
Cụ
thể, dự án đường tỉnh 917 (tổng vốn sau điều chỉnh hơn 1.240,7 tỉ đồng, dài
11,45 km) đã đạt tiến độ thi công gần 24%. Địa phương đã chi trả bồi thường
543/579 trường hợp bị ảnh hưởng với hơn 408 tỷ đồng, bàn giao được 10,45 km.
Dự
án đường tỉnh 918 giai đoạn 2 (tổng mức đầu tư hơn 878 tỷ đồng, dài hơn 6,2km)
ghi nhận giá trị xây lắp đạt hơn 41%. Công trình
đã chi trả bồi thường cho 276/296 trường hợp, bàn giao hơn 5,59 km. Trong khi đó, dự án đường tỉnh 918
giai đoạn 1 đã cơ bản hoàn thành đoạn 1,66 km đầu tuyến và các cầu Giữa, cầu Cả
Lang.
Dự
án đường tỉnh 921 đoạn tuyến thẳng (dài hơn 10,5km) đã được bàn giao 100% mặt bằng.
Đơn vị thi công đã cơ bản hoàn thành 8/16 cầu và đang dồn sức thi công nền đường.
Đối
với dự án đường tỉnh 923 (tổng mức đầu tư hơn 1.035 tỷ đồng, dài 13,8km) do Sở
Xây dựng làm chủ đầu tư, tiến độ thi công hiện đạt 22,85%. Tuy nhiên, việc bàn
giao 9,31 ha mặt bằng (trên tổng số 22,018 ha) vẫn chưa liên tục, gây khó khăn
cho thi công đồng bộ.
Qua
kiểm tra các dự án đường tỉnh mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn
Hòa đã chỉ đạo các Ban quản lý, Trung tâm Phát triển quỹ đất và các phường phối
hợp chặt chẽ. Theo đó, dự án đường tỉnh 923 phải cơ bản hoàn thành bàn giao 90 -
95% mặt bằng đến ngày 15/6 và dự án đường tỉnh 917 phải hoàn thành bàn giao mặt
bằng ngay trong tháng 6 để đảm bảo tiến độ chung.
