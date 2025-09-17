Cần Thơ tăng tốc thi công luồng sông Hậu, nỗ lực hoàn thành đầu tháng 12/2025

Dự án nạo vét duy tu luồng sông Hậu đang được nhà thầu khẩn trương thi công để kịp hoàn thành đến đầu tháng 12/2025 đưa vào vận hành, phục vụ phát triển giao thương quốc tế...

Dự án nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu có tổng mức đầu tư 489,256 tỷ đồng (đầu tư giai đoạn 2024 - 2025), được khởi công vào tháng 8/2025.

Công trình thực hiện nạo vét khoảng 2,2 triệu m3 bùn đất trên chiều dài 52,6 km với tổng diện tích 148 ha và trải qua 7 đoạn luồng từ cửa biển Định An đến sông Hậu. Tuyến đường thủy qua sông Hậu là tuyến giao thông thủy quốc tế quan trọng thuộc hạ lưu sông Mêkông kết nối từ Biển Đông qua cửa Định An đến Cần Thơ, Mỹ Thới (Việt Nam) và Phnôm Pênh (Campuchia).

Tuyến luồng sông Hậu hiện đảm nhận vận chuyển khối lượng lớn hàng hóa xuất nhập khẩu của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cảng vụ Hàng hải Thành phố Cần Thơ cho biết, công trình nạo vét duy tu sau khi hoàn thành, sẽ đạt độ sâu luồng âm (- 6,5 m), đáy rộng 70 m. Toàn bộ vật chất nạo vét sẽ được nhận chìm ngoài biển theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Mặc dù là tuyến đường thủy quốc tế quan trọng, cửa Định An lại thường xuyên bị bồi lấp, chỉ cho phép tàu trọng tải khoảng 5.000 DWT ra vào, chưa đáp ứng nhu cầu vận tải biển. Từ năm 2007, Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) đã phê duyệt dự án xây dựng luồng tàu mới qua kênh Quan Chánh Bố - kênh Tắt - sông Hậu có tổng chiều dài 52,6 km, thiết kế cho tàu 10.000 tấn đầy tải và tàu 20.000 tấn giảm tải.

Dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển lớn vào sông Hậu giai đoạn 2 cũng đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt năm 2021. Cụ thể, Bộ đã phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư tại Quyết định số 1319/QĐ-BGTVT ngày 16/7/2021, và đây là dự án trọng điểm quốc gia có mục tiêu thu hút, nâng cao năng lực thông qua hàng hóa tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tổng mức đầu tư giai đoạn 2 là 2.596,17 tỷ đồng với nguồn vốn nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Công trình gồm 3 gói thầu gồm: Gói thầu SH2-XL01 thi công xây dựng đường ven kênh Tắt và hạng mục cầu kênh Xáng; gói thầu SH2-XL02 gồm thi công xây dựng kè bảo vệ bờ phía bờ bắc đoạn từ Km22 + 675 đến Km31 + 340, khu tránh tàu, nhà trạm quản lý luồng; gói thầu SH2-XL03 thi công các đoạn kè kênh Quan Chánh Bố.

Lần nạo vét duy tu này nhằm giúp duy trì độ sâu chuẩn, bảo đảm tàu biển trọng tải lớn ra luồng vào an toàn, phát huy tối đa năng lực hệ thống cảng trên sông Hậu, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hộ của vùng và giao thương quốc tế.

Trước đó, ngày 30/6/2025, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 965/QĐ-BXD phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Hậu Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch xác định rằng vùng đất, vùng nước cảng biển Hậu Giang gồm khu bến Hậu Giang trên sông Hậu tại bờ trái luồng Định An - Cần Thơ, đoạn từ rạch Cái Cui đến rạch Cái Côn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu của quy hoạch này xác định, đến năm 2030, về hàng hóa thông qua đạt từ 12,4 triệu tấn đến 15,3 triệu tấn; trong đó hàng container 0,08 triệu TEUs. Về kết cầu hạ tầng, có tổng số 10 bến cảng bao gồm 18 - 20 cầu cảng với tổng chiều dài từ 2.855 - 3.255 m. Xác định phạm vi vùng đất, vùng nước phù hợp với quy mô bến cảng và đáp ứng nhu cầu thông qua hàng hóa.

Nhu cầu vốn đầu tư cho bến cảng đến năm 2030 vào khoảng 2.009 tỷ đồng (chỉ bao gồm các bến cảng kinh doanh dịch vụ xếp dỡ hàng hóa). Hạ tầng hàng hải công cộng khu vực cảng biển Hậu Giang được sử dụng chung với hệ thống hạ tầng hàng hải từ các cảng biển trong khu vực luồng sông Hậu.