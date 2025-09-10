Hoàn thành thử tải cầu Bình Khánh trên cao tốc Bến Lức - Long Thành

Cầu Bình Khánh, hạng mục quan trọng của dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành, vừa hoàn thành công tác thử tải với khối lượng thi công đạt gần 100%, đánh dấu bước tiến quan trọng đưa dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành sớm hoàn thành và thông xe toàn tuyến vào năm 2026...

Gói thầu J1 “Xây dựng cầu Bình Khánh và đường dẫn”, thuộc đoạn giữa của dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành, sử dụng nguồn vốn vay của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), do liên danh nhà thầu Shimizu Corporation (Nhật Bản) - Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C (Việt Nam) thi công.

Cầu Bình Khánh bắc qua sông Soài Rạp, nối hai huyện Nhà Bè tại xã Hiệp Phước (cũ) và Cần Giờ tại xã Bình Khánh (cũ) của TP.HCM, được khởi công xây dựng từ tháng 8/2015. Tổng giá trị hợp đồng của gói thầu là 3.780 tỷ đồng, bao gồm dự phòng, thuế giá trị gia tăng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, gói thầu từng bị ảnh hưởng tiến độ từ tháng 01/2019 đến tháng 10/2022 do vướng mắc về bố trí nguồn vốn ODA. Cụ thể, sau khi được Trung ương chấp thuận chủ trương chuyển vốn vay về cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ thành cấp phát ngân sách nhà nước, Tổng công ty Đầu tư phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC) - chủ đầu tư - tiếp tục được bố trí vốn đầu tư công (vốn nước ngoài). Công trình được tái thi công từ tháng 9/2022.

Công trình cầu Bình Khánh có tổng chiều dài hơn 2,76 km, với phần cầu chính dài 763 m. Thiết kế dây văng hai mặt phẳng với trụ tháp hình chữ H cao 135 m, không chỉ mang tính thẩm mỹ hiện đại mà còn bảo đảm kết cấu chịu lực, với tĩnh không thông thuyền lên tới 55 m. Mặt cầu rộng 21,75 m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn dừng khẩn cấp, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của cao tốc thế hệ mới.

Chủ đầu tư cho biết, cầu Bình Khánh đã được thử tải thành công, đạt tiến độ trên 99% khối lượng. Và cùng với gói thầu J1 cầu Bình Khánh, hiện gói thầu J3-1 cầu dây văng Phước Khánh cũng đang được khẩn trương thi công, dự kiến hoàn thành, nối thông toàn tuyến cao tốc từ Long Thành đến Tây Ninh trong năm 2026.

Tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành có tổng chiều dài hơn 57,8 km, đi qua Long An (nay là Tây Ninh), TP.HCM và Đồng Nai, có chức năng kết nối liền mạch khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Công trình hạ tầng giao thông đặc biệt quan trọng này khi kết hợp với đường Vành đai 3 TP.HCM, sẽ tạo thành một vòng tròn hoàn chỉnh, giúp người dân đi lại thuận lợi giữa các tỉnh, kết nối thông suốt với các vùng.

Cuối tháng 01/2025, VEC đã cho thông xe và đưa vào khai thác phục vụ nhu cầu đi lại vào dịp Tết Ất Tỵ của người dân hai đoạn tuyến với gần 30 km gồm đoạn phía tây từ nút giao cao tốc TP.HCM - Trung Lương đến nút giao Nguyễn Văn Tạo, và đoạn phía đông từ nút giao Phước An đến nút giao quốc lộ 51.

Ngoài ra, cũng theo chủ đầu tư, hạng mục cầu Phước Khánh - gói thầu “đường găng” của dự án - sau rất nhiều năm đình trệ cũng đã lựa chọn được nhà thầu và thi công trở lại vào đầu tháng 5/2025. Hiện công trình đang được tiếp tục tăng tốc cùng với các gói thầu tiếp theo, để đến quý 3-2025 sẽ đưa vào khai thác tổng cộng hơn 53 km, hướng đến thông xe toàn tuyến vào quý 3-2026.