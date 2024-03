Tiền thưởng nhân viên chứng khoán Phố Wall cao gấp đôi thu nhập hộ gia đình Mỹ

Tiền thưởng của nhân viên chứng khoán làm việc ở Phố Wall năm 2023 tiếp tục giảm, nhưng vẫn vượt xa thu nhập của hộ gia đình trung bình ở Mỹ - trang CNN Business cho hay.

Theo số liệu công bố ngày 19/3 bởi ông Thomas DiNapoli, Tổng kiểm toán bang New York, mức tiền thưởng bình quân của nhân viên trong các công ty chứng khoán Phố Wall năm 2023 là 176.500 USD, giảm 2% so với mức 180.000 USD vào năm 2022. Nếu so với mức tiền thưởng kỷ lục 240.000 USD của năm 2021, tiền thưởng ở Phố Wall đã có 2 năm giảm liên tiếp.

Tuy nhiên, so với mức thưởng bình quân 110.400 USD vào năm 2011, tiền thưởng bình quân ở Phố Wall năm ngoái vẫn tăng hơn gấp rưỡi.

Việc tiền thưởng tại các công ty chứng khoán giảm không phải là một chuyện gây bất ngờ. Kết quả kinh doanh của các công ty ở Phố Wall năm 2023 không đồng nhất, và hoạt động mua bán-sáp nhập (M&A) - một nguồn thu quan trọng của các công ty này - cũng ghi nhận một năm ảm đạm.

“Lợi nhuận ở của công ty Phố Wall tăng 1,8% trong năm 2023, nhưng các công ty này đều trở nên thận trọng hơn với việc trả thù lao. Chưa kể, số nhân viên làm việc trong các công ty chứng khoán cũng tăng lên, dẫn tới mức tiền thưởng bình quân giảm xuống”, ông DiNapoli cho biết trong một tuyên bố.

Ngoài số tiền thưởng bình quân nói trên, những người làm việc trong ngành chứng khoán Phố Wall còn được nhận mức lương bình quân gần nửa triệu USD trong năm 2023. Riêng khoản tiền thưởng đó đã lớn gấp 2,5 lần thu nhập trung bình của hộ gia đình ở Mỹ là 74.580 USD - theo thống kê năm 2022.

Tiền thưởng và tình hình công ăn việc làm ở Phố Wall giữ một vai trò đặc biệt quan trọng đối với nguồn thu ngân sách của bang New York nói chung và nền kinh tế thành phố New York nói riêng. Phố Wall chiếm tới 27% thu ngân sách từ thuế của bang và 7% thu ngân sách từ thuế của thành phố - theo dữ liệu từ văn phòng ông DiNapoli.

Ngành công nghiệp chứng khoán của thành phố New York sử dụng gần 198.500 lao động trong năm 2023, tăng từ 191.600 người trong năm trước đó. Ông DiNapoli ước tính cứ 11 công việc ở New York lại có 1 công việc liên quan trực tiếp đến lĩnh vực này.

Tổng lượng tiền thưởng ở Phố Wall trong năm 2023 là 33,8 tỷ USD, giảm nhẹ so với năm 2022. Số tiền thưởng này dự kiến mang về khoản thu ngân sách từ thuế giảm 4 triệu USD so với năm 2022 cho bang New York và khoản thu ngân sách giảm 2 triệu USD cho thành phố New York.

Ngoài việc mang lại nguồn thu ngân sách quan trọng, nhân viên Phố Wall còn có những đóng góp lớn khác cho nền kinh tế bang và thành phố.

Theo ông DiNapoli, tỷ lệ nhân viên đi làm tại văn phòng hàng ngày trong lĩnh vực dịch vụ tài chính là 65%, nhiều hơn so với mức bình quân 58% ở các lĩnh vực khác ở thành phố New York, ít nhất ở thời điểm tháng 9 năm ngoái. Vì lý do này, họ sử dụng tàu điện ngầm nhiều hơn những người làm việc trong các lĩnh vực khác. Cũng theo ông DiNapoli, nhân viên Phố Wall chiếm ít nhất 14% hoạt động kinh tế ở New York.

Tuy lương thưởng đều cao, nhưng những người làm việc ở Phố Wall sống ở một trong những đắt đỏ nhất ở Mỹ. Chẳng hạn, giá thuê nhà trung bình ở quận Manhattan là hơn 4.000 USD/tháng.

Ngoài ra, theo ông Alan Johnson - một chuyên gia về lương thưởng trong ngành dịch vụ tài chính - mức tiền thưởng cụ thể của nhân viên Phố Wall tuỳ thuộc vào kết quả công việc của mỗi cá nhân trong ngành nhiều áp lực và nhiều biến động.

“Mọi người ở đó đều phải làm việc rất vất vả, với giờ làm việc kéo dài và áp lực lớn. Mức thù lao cũng rất biến động và sự nghiệp thường không kéo dài”, ông Johnson nói.