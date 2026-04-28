Cẩn trọng với nguy cơ ngộ độc thuốc và thực phẩm dịp nghỉ lễ
Hoài Phương
28/04/2026, 14:54
Ngày 28/4, Sở Y tế TP.HCM cho biết theo báo cáo nhanh của một số cơ sở y tế, từ ngày 25/4 đến trưa 27/4, 4 bệnh viện trên địa bàn đã tiếp nhận nhiều ca bệnh nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm từ Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận…
Theo báo cáo nhanh, các bệnh nhân có biểu hiện điển hình của
rối loạn tiêu hóa như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, một số trường hợp kèm sốt.
Trong tổng số ca ghi nhận, có 23 học sinh và 2 người lớn là bảo mẫu. Cụ thể, Bệnh
viện Nguyễn Thị Thập tiếp nhận 13 học sinh; Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận 9 học
sinh; Bệnh viện Khánh Hội ghi nhận 1 học sinh; trong khi Bệnh viện Nhân Dân Gia
Định tiếp nhận 2 ca là bảo mẫu.
Đáng chú ý, một học sinh nhập viện tại Bệnh viện Nhi Đồng 2
trong tình trạng nặng, sốt cao, mất nước nghiêm trọng kèm sốc, co giật và toan
chuyển hóa. Sau một ngày điều trị tích cực gồm chống sốc, sử dụng vận mạch và hỗ
trợ thở máy, bệnh nhi đã tỉnh táo trở lại, giảm sốt, giảm tiêu chảy và được cai
máy thở. Hiện tại, các bệnh nhân có diễn tiến ổn định, được theo dõi và xử trí
kịp thời. Phần lớn trường hợp vẫn đang điều trị nội trú (23/25 ca).
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo
các cơ sở khám chữa bệnh rà soát việc tiếp nhận, điều trị các ca có yếu tố dịch
tễ liên quan; đồng thời đảm bảo phân loại, xử trí đúng theo phác đồ điều trị ngộ
độc thực phẩm. Với các ca nặng, bệnh viện cần tổ chức hội chẩn hoặc chuyển tuyến
khi cần thiết.
Song song đó, các đơn vị phải thực hiện chế độ báo cáo nhanh
về tình hình tiếp nhận, số ca nặng, kết quả xét nghiệm vi sinh và biến chứng (nếu
có) để Sở Y tế và Sở An toàn thực phẩm kịp thời điều phối, thống nhất phương án
điều trị. Sở Y tế sẽ tiếp tục cập nhật khi có diễn biến mới.
Thực tế, thời tiết nắng nóng cùng với nhu cầu ăn uống, du lịch
tăng cao trong dịp nghỉ lễ đang làm gia tăng nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Từ
các bữa ăn gia đình, thức ăn đường phố đến các hoạt động dã ngoại ngoài trời đều
tiềm ẩn rủi ro nếu không bảo quản, chế biến đúng cách. Các chuyên gia cảnh báo,
ngộ độc thực phẩm không chỉ gia tăng về số ca mà còn có thể diễn tiến nặng nếu
chủ quan.
Bà Hoàng Thị Minh Thu, nguyên Chi cục phó Chi cục An toàn vệ
sinh thực phẩm Hà Nội, nhận định nguy cơ không chỉ nằm ở thực phẩm tươi sống,
mà còn hiện diện ngay cả trong thức ăn đã nấu chín. Một sai lầm phổ biến là để
thức ăn ở nhiệt độ phòng quá lâu rồi sử dụng lại sau khi hâm nóng. Trên thực tế,
nhiều loại vi khuẩn có khả năng sinh độc tố bền nhiệt, nghĩa là dù được đun lại,
độc tố vẫn không bị phá hủy hoàn toàn. Đây là lý do không ít trường hợp ngộ độc
xảy ra dù thực phẩm “đã được nấu chín kỹ”.
Trong dịp nghỉ lễ, nguy cơ này càng gia tăng khi nhiều gia
đình tổ chức các hoạt động dã ngoại, ăn uống ngoài trời. TS.BS Lê Ngọc Duy, Trưởng
khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết khi thực phẩm được
mang ra khỏi môi trường bảo quản an toàn như tủ lạnh và tiếp xúc với nhiệt độ
cao trong thời gian dài, vi khuẩn có thể phát triển nhanh, làm tăng nguy cơ ngộ
độc.
Bên cạnh đó, điều kiện vệ sinh ngoài trời thường không bảo đảm,
thiếu nước sạch, dụng cụ rửa tay, thực phẩm dễ bị nhiễm bẩn từ côn trùng, bụi
hoặc động vật. Các món ăn phổ biến như thịt nướng, hải sản, thực phẩm từ sữa,
salad hoặc bánh mì kẹp đều là những loại dễ bị nhiễm khuẩn nếu không được chế
biến và bảo quản đúng cách.
Đáng lưu ý, các triệu chứng ngộ độc thực phẩm có thể xuất hiện
rất nhanh, từ vài phút đến vài giờ sau khi ăn, với biểu hiện như buồn nôn, đau
bụng, tiêu chảy, sốt. Trong một số trường hợp nặng, người bệnh có thể gặp rối
loạn hô hấp, thần kinh, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng nếu không được xử trí
kịp thời.
Tương tự, kỳ nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4 - 1/5 mới
bắt đầu, nhưng Bệnh viện 19-8 (Hà Nội) đã tiếp nhận liên tiếp các trường hợp ngộ
độc nặng, phức tạp. Theo bác sĩ Chu Đức Thành, khoa điều trị tích cực và chống
độc, chỉ trong những ngày đầu nghỉ lễ, khoa đã tiếp nhận liên tiếp 3 trường hợp phải hồi sức tích cực.
Trường hợp đầu tiên là người bệnh ngộ độc thuốc hạ
huyết áp nhóm chẹn kênh canxi (amlodipin) liều cao. Người này uống hơn 30 viên
amlodipin loại 5mg và nhập viện sau khoảng 12 giờ. Khi vào viện, bệnh nhân rơi
vào tình trạng sốc giãn mạch, tụt huyết áp kháng trị và suy đa cơ quan.
Các bác
sĩ đã phải sử dụng đồng thời nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu như thuốc vận mạch
liều cao, lọc máu liên tục, thay huyết tương, truyền canxi và insulin liều cao
nhằm cải thiện huyết động, tăng co bóp cơ tim và hỗ trợ chuyển hóa tế bào.
Một trường hợp khác nhập viện trong tình trạng suy gan cấp
nghi do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Theo người nhà, bệnh nhân bị đau khớp
vai nên tự mua thuốc nam về uống trong khoảng một tháng. Khi nhập viện, người bệnh
xuất hiện vàng da rõ, suy gan cấp, rối loạn đông máu và có nguy cơ tiến triển
nhanh đến hôn mê gan.
Trước diễn biến nặng, các bác sĩ đã triển khai thay huyết
tương cấp cứu nhằm hỗ trợ loại bỏ độc chất và giảm tổn thương gan
trong giai đoạn cấp. Ca bệnh thứ ba là người bệnh nhập viện trong tình trạng hôn
mê, sốt cao, tim đập nhanh, được chẩn đoán cơn bão giáp trên nền sử dụng
methamphetamin.
Theo bác sĩ Thành, methamphetamin có thể làm tăng phóng thích
catecholamine, từ đó khởi phát hoặc làm nặng thêm cơn bão giáp - tình trạng nội
tiết nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng nếu không xử trí kịp thời. Hiện người bệnh
đang được hồi sức tích cực với các biện pháp an thần, thở máy, kiểm soát nhịp
tim, dùng thuốc kháng giáp, corticoid và hỗ trợ đa cơ quan.
Từ các ca bệnh nhập viện liên tiếp, bác sĩ Thành cảnh báo
nghỉ lễ thường là thời điểm gia tăng các trường hợp cấp cứu nặng liên quan đến
ngộ độc thuốc do tự ý sử dụng hoặc dùng quá liều, thực phẩm không bảo đảm an
toàn, lạm dụng rượu bia và sử dụng chất kích thích.
Khi có biểu hiện bất thường như nôn ói, đau bụng, lơ mơ, khó
thở, sốt cao, co giật hoặc rối loạn ý thức sau khi dùng thuốc, ăn uống hay sử dụng
chất lạ, người dân cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Việc
phát hiện sớm và điều trị kịp thời có ý nghĩa quyết định đến tiên lượng và khả
năng hồi phục của người bệnh.
